Den amerikanska AI-jätten Anthropic trappar nu upp kampen mot den snabbt växande gråhandeln med onoterade techaktier – en utveckling som riskerar att slå direkt mot svenska småsparare och investeringsplattformar.
Anthropic täpper till kryphål för investerare – drabbar svenska småsparare
Det ser ut som att noteringen för Anthropic kommer under hösten, där en möjlig värdering på till 800 miljarder dollar kan matcha rivalen OpenAI.
OpenAI, som också ser ut att hamna på börsen under 2026, försöker samtidigt spänna musklerna ännu mer än Anthropic och locka till sig nya investerare.
Onoterade AI-bolag har exploderat
Under det senaste året har intresset för att investera i onoterade AI-bolag exploderat.
Svenska investerare har via olika plattformar kunnat köpa exponering mot bolag som Anthropic, OpenAI och SpaceX långt innan en eventuell börsnotering. Särskilt Anthropic har blivit hett efter den globala AI-boomen och bolagets snabbt stigande värdering.
Problemet för Anthropic är att gråhandeln riskerar att minska bolagets kontroll över ägarlistan och samtidigt skapa stora prisrörelser utanför traditionella marknader.
Bolaget vill kunna styra vilka investerare som kommer in och undvika spekulativ handel som kan påverka framtida kapitalrundor eller en kommande IPO.
Anthropic vill täppa till den växande gråhandeln
Anthropic vill nu täppa till den växande gråhandeln med onoterade techaktier inför jättenoteringen.
Det drabbar även svenska spårsparare och investerare genom olika kanaler.
“Vi har avbrutit en planerad investering på grund av detta”, säger Johan Hägglund, vd och grundare av
investeringsplattformen Tioex till Breakit.
”För oss är det ganska uppenbart att Anthropic vill avskräcka från handeln på det här sättet och vi vill inte riskera något för våra kunder.”
Krångligt för svenskar att investera
Det kommer med andra ord bli väldigt krångligt för svenskar att kunna investera i Anthropic-aktier i nuläget.
“Uppenbarligen vill Anthropic få full kontroll på alla flöden i aktien nu och städa upp innan noteringen. Det kommer vara extremt svårt att köpa några aktier nu”, säger Johan Hägglund vidare.
