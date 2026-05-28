Anthropic täpper till kryphål för investerare – drabbar svenska småsparare

Anthropic vill nu täppa till den växande gråhandeln med onoterade techaktier inför jättenoteringen.

Det drabbar även svenska spårsparare och investerare genom olika kanaler.

“Vi har avbrutit en planerad investering på grund av detta”, säger Johan Hägglund, vd och grundare av

investeringsplattformen Tioex till Breakit.

”För oss är det ganska uppenbart att Anthropic vill avskräcka från handeln på det här sättet och vi vill inte riskera något för våra kunder.”

Krångligt för svenskar att investera

Det kommer med andra ord bli väldigt krångligt för svenskar att kunna investera i Anthropic-aktier i nuläget.

“Uppenbarligen vill Anthropic få full kontroll på alla flöden i aktien nu och städa upp innan noteringen. Det kommer vara extremt svårt att köpa några aktier nu”, säger Johan Hägglund vidare.

