OpenAI och Anthropic växer snabbare än nästan alla techbolag före dem och siktar på börsintroduktioner som kan bli historiska. Men bakom hajpen döljer sig en dyr verklighet.
AI-jättarna rusar mot börsen – och bränner miljarder på vägen
Det som driver AI-utvecklingen framåt är också det som tynger bolagen mest: träningen av nya AI-modeller.
Varje ny generation kräver mer datorkraft än den förra och prislappen växer därefter.
OpenAI räknar med att lägga 121 miljarder dollar på datorkraft redan 2028. Trots att intäkterna nästan fördubblas samma år väntas bolaget ändå gå back med omkring 85 miljarder dollar.
Anthropic ligger förvisso på lägre nivåer men pekar ändå i samma riktning: ökande kostnader i takt med att AI-modellerna blir mer avancerade.
Vinster – men bara om man räknar bort det viktigaste
En detalj sticker ut i bolagens siffror, konstaterar Wall Street Journal: de redovisar vinster på två olika sätt.
Tar man bort kostnaderna för att träna AI-modeller ser det plötsligt ljust ut. Då är OpenAI nära att göra vinst redan i år.
Men räknar man med hela bilden – inklusive träningskostnaderna – dröjer lönsamheten betydligt längre.
OpenAI väntar sig inte att gå plus förrän någon gång på 2030-talet.
Intäkterna exploderar
Trots miljardförlusterna växer bolagen i en takt som saknar motstycke i techvärlden.
Båda bolagen förväntar sig att mer än fördubbla sina intäkter på kort tid, framför allt tack vare företag som snabbt tar till sig AI-verktyg.
Här har konkurrensen hårdnat. När Anthropic lanserade en ny version av sitt kodverktyg Claude Code förra året tvingades OpenAI att växla upp, med satsningar på sin egen lösning Codex och ökat fokus på företagskunder.
Varje fråga kostar pengar
Men det är inte bara träningen som är dyr.
Varje gång någon ställer en fråga till en AI-modell uppstår så kallade ”inference”-kostnader – alltså kostnader för att driva systemen.
I dag äter dessa kostnader upp mer än hälften av bolagens intäkter.
Och här finns en tydlig utmaning: en stor del av användarna betalar ingenting.
OpenAI har till exempel en massiv användarbas där bara en liten andel faktiskt prenumererar. Strategin är i stället att växa snabbt och hitta intäkter senare, via abonnemang, annonser eller andra lösningar.
Börsen ska rädda kalkylen
Trots de enorma förlusterna fortsätter investerare att pumpa in pengar. Förhoppningen är att dagens kostnader ska ge morgondagens dominans.
Men för att klara finansieringen framåt blir börsen avgörande.
Båda bolagen väntas behöva ta in enorma summor kapital. Det har till och med fått Nasdaq att ändra sina regler, så att nyintroducerade bolag snabbare kan inkluderas i index och få tillgång till större kapitalflöden.
En kapplöpning utan broms
Det som framträder är en bransch där tempot bara ökar.
OpenAI och Anthropic lanserar nya modeller allt oftare, investerar mer pengar än någonsin och jagar samtidigt en framtid där intäkterna till slut ska hinna ikapp kostnaderna.
Frågan är inte längre om AI kommer förändra världen.
Frågan är vem som har råd att ta sig hela vägen dit.
