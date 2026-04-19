AI-bolaget Anthropic har mer än fördubblat sin värdering sedan början av april. Nu värderas Claude-skaparen till 800 miljarder dollar. Frågan är om siffran speglar verklighet eller hysteri.
Anthropic värderas till 800 miljarder dollar – matchar nu rivalen OpenAI
I början av april stängde Anthropic en finansieringsrunda som värderade bolaget till 380 miljarder dollar. Knappt två veckor senare cirkulerar nya erbjudanden på sekundärmarknaden som pekar mot 800 miljarder, i nivå med OpenAI:s 852 miljarder, rapporterar bland annat Euronews.
Siffran bör tolkas med försiktighet. En stängd finansieringsrunda är inte samma sak. Men riktningen är tydlig.
Intäkterna har klättrat till en årstakt på 30 miljarder dollar (cirka 300 miljarder kronor). Anthropics intäktstillväxt har tiodubblats årligen sedan bolaget passerade miljardgränsen jämfört med OpenAI:s 3,4 gånger.
Företag framför konsumenter
Skillnaden ligger i affärsmodellen. OpenAI har 900 miljoner veckoanvändare av ChatGPT, men bara 5,5 procent betalar. Anthropic har istället byggt sin tillväxt på företagskunder med förbrukningsbaserade avgifter.
”Anthropic skiljer sig från OpenAI genom att man i högre grad säljer till företag snarare än till slutkonsumenter, så affärsmodellerna är väldigt olika”, säger Ben Barringer, chef för teknikanalys på Quilter Cheviot, till Euronews.
Värderingen ”drivs primärt av produkterbjudandet snarare än de värderingar bolaget vill utstråla”, enligt Barringer.
Mythos skakar Washington
Bolagets senaste modell Claude Mythos, som Realtid granskat och ifrågasatt kapaciteten hos, har skapat oro på högsta politiska nivå.
Modellen kan identifiera och exploatera sårbarheter i mjukvara med betydligt mindre mänsklig styrning än tidigare AI-modeller.
Finansminister Scott Bessent och Federal Reserve-chefen Jerome Powell kallade till krismöte om AI-relaterade cyberrisker med landets största bankchefer.
Jamie Dimon, vars bank aktivt testar Mythos , var rak i sin bedömning.
”Det avslöjar att väldigt många fler sårbarheter behöver åtgärdas”, sade Dimon om Mythos cybersäkerhetsrisker. Men han tonade ned paniken: ”Mycket handlar om hygien, hur skyddar du din data? Dina nätverk, dina routrar, din hårdvara?”
AI-kritikern David Gerard är mer skeptisk. Han menar att Mythos fungerar som ”en avancerad kodgranskare” snarare än ett revolutionerande verktyg.
Pentagon-konflikten
Värderingsrusningen sker parallellt med en bitter konflikt med Trump-administrationen. I februari vägrade Anthropic ge Pentagon obegränsad tillgång till sina AI-modeller för massövervakning och autonoma vapensystem.
Grundaren Dario Amodei fick ett ultimatum av försvarsminister Pete Hegseth. Amodei vägrade. Trump-administrationen svartlistade bolaget som en säkerhetsrisk, och i april förlorade Anthropic i appellationsdomstolen i sitt försök att häva beslutet.
Bland konsumenterna blev effekten den omvända. ChatGPT-avinstallationerna sköt upp 295 procent på en enda dag medan Claude ökade sina nedladdningar med 51 procent.
Men den etiska hållningen har ett pris, förlorade statliga kontrakt och en rättsprocess som fortsätter.
Börsnotering i höst – men siffrorna oroar
Anthropic förbereder en börsnotering som kan bli verklighet redan hösten 2026. Bolaget har anlitat Wilson Sonsini och rekryterat en erfaren IPO-CFO .
Bolaget siktar på positivt kassaflöde 2027. Det låter ambitiöst men är bättre än konkurrenten. OpenAI beräknas förlora 17 miljarder dollar under 2026 och bolagets egen finanschef Sarah Friar har ifrågasatt om bolaget ens är redo att börsnoteras.
Så påverkas svenska sparare
AI-sektorns värderingar är inte bara ett amerikanskt fenomen. I februari gick 83 procent av allt globalt riskkapital till tre AI-bolag: OpenAI, Anthropic och Waymo.
Svenska techfonder med tung exponering mot Microsoft, Nvidia och Amazon påverkas direkt.
En försenad börsnotering av AI-jättarna som rusar mot börsen och bränner miljarder riskerar att dämpa sentimentet för hela sektorn.
Och 800 miljarder dollar för ett bolag utan vinst är en siffra som kräver att allt går rätt.