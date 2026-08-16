Analys: Centralbanker fast i en rävsax – blir sårbara

Chefsekonom ser ironin i systemet

Huw Pill, chefekonom vid Bank of England, lyfter fram just det i en intervju, konstaterar WSJ:

”Ironiskt nog skapas sårbarhet av mekanismer som infördes för att minska sårbarheten. Så det är lite som en slags whack-a-mole-historia”, säger chefsekonomen.

Enligt tidningen, som hänvisar till Dallas Fed, satt hedgefonder i fjol med statsobligationer värda 2,4 biljoner dollar, vilket uppges vara en ökning från 600 miljarder dollar på tio år.

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Risken är uppenbar, enligt analysen, eftersom vinsterna från varje obligationsaffär är små och därför måste hedgefonder, framgår det, ”utnyttja så mycket som 100 gånger för att få en värdig avkastning”.

Då ingrep Fed – och Trump backade

Effekten blir att nya risker uppstår och Fed (Federal Reserve, USA:s centralbank) har tidigare tvingats ingripa när handelsbalansen med statsobligationer svajat.

Det hände 2020 och 2025 drog sig president Trump ur sin tullplan efter signaler om problem i swaphandeln, skriver tidningen.

Chefsekonomen Huw Pill ser med oro på dagens utveckling och konstaterar att när det går fel, då ökar skuldsättningen och gör problemet värre, vilket tvingar centralbanker att skapa fler ”specialverktyg” för att hantera saken.

Därmed skapas en ny uppbyggnad av skuldsättningen.

”Allt detta är sant till det inte är sant”

”Det finns massor av statsobligationer att köpa”, säger han. ”Hur stöder man köpet av statsobligationer? Man gör det attraktivt. Hur gör man det attraktivt? Det finns vissa brister på marknaden. Så dessa brister skapar vinstmöjligheter, men de är inte särskilt stora. Så hur gör man dem mer meningsfulla? Man tillåter att hävstångseffekten byggs upp”, resonerar han och thöjer varningsflagg:

”Det är bra för staten eftersom den kan sälja statsobligationerna till en lägre än den annars skulle ha gjort. Det är bra för finanssektorn eftersom de effektivt kan utvinna dessa hyror. Och det är bra för centralbanken eftersom marknaden verkar vara likvid och fungerande. Men allt detta är sant tills det inte är sant.”

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