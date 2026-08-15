Nästa front i chipkriget – Washington går direkt på Apples leverantörskedja och kräver att techjätten slutar vända sig till Kina.
USA pressar Apple: Köp inte kinesiska minneschip
USA:s handelsminister Howard Lutnick uppmanar Apple att hitta en annan lösning än Kina i chipkrisen som den rekordsnabba utvecklingen med AI, artificiell intelligens, utlöst.
Lutnick deklarerar i en intervju att Trumps administration inte vill att Apple köper minneschip från Kina.
Om Apple kommer att följa det kravet är tveksamt. Den extrema efterfrågan på datorminne bland företag som bygger AI-datacenter har orsakat en brist på den kritiska komponenten.
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Du får betala notan för chipkrisen
Det har fått priserna på minneschip att rusa, vilket tvingar Apple och andra tillverkare av elektronik att höja priserna för konsumenterna på sina produkter.
Apple vänder sig i utbudskrisen till Kina. Det här skriver The Wall Street Journal, som konstaterar att president Trumps stab ogillar det skarpt.
Enligt Howard Lutnick måste det finnas ”andra lösningar på minnesproblemet” än Kina. Handelsministern har ”tydligt” deklarerat detta för Apple, framgår det.
Apples svar: Vi måste ha alternativ
Samtidigt uppger initierade källor, berättar WSJ, att den amerikanska techjätten har testat minneschip tillverkade av kinesiska företag som kan komma att användas i Apples enheter som säljs i Kina.
Även laptoptillverkare som HP och Acer använder kinesiska minneschip i teknik som säljs utanför USA.
Från Apple är beskedet att företaget ”måste titta på alternativ” i den pågående chipkrisen och bolaget har också möjlighet att köpa färdiga delar från kinesiska företag och förhandla om priserna med dessa.
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Fnurra på tråden till Washington
Det senaste utspelet från Vita huset kontra Apples inställning vittnar om spänningarna som finns mellan Trumps stab och techjätten.
Handelsminister Howard Lutnick framhåller att Apple kan bidra till att öka den inhemska produktionen av minneschip.
”De har byggt sina leveranskedjor på lågkostnadsarbetskraft. Och nu måste de bygga en leveranskedja på avancerad tillverkning. Kan Apple göra det? Självklart kan de det”, säger Lutnick, enligt WSJ.
Så resonerar Trumps administration
”Att omlokalisera halvledartillverkning är en högsta prioritet för president Trump, vars politik redan har säkrat investeringar på hundratals miljarder dollar i denna viktiga sektor”, understryker å sin sida Vita husets talesperson Kush Desai och tillägger att tanken från Trump-administrationen är att se till att USA får fler investeringar och jobb samtidigt som den nationella säkerheten skyddas.
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