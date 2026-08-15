USA pressar Apple: Köp inte kinesiska minneschip

Lutnick deklarerar i en intervju att Trumps administration inte vill att Apple köper minneschip från Kina.

Om Apple kommer att följa det kravet är tveksamt. Den extrema efterfrågan på datorminne bland företag som bygger AI-datacenter har orsakat en brist på den kritiska komponenten.

Läs även: Apple vill köpa svartlistade chip från Kina DagensPS

Du får betala notan för chipkrisen

Det har fått priserna på minneschip att rusa, vilket tvingar Apple och andra tillverkare av elektronik att höja priserna för konsumenterna på sina produkter.

Apple vänder sig i utbudskrisen till Kina. Det här skriver The Wall Street Journal, som konstaterar att president Trumps stab ogillar det skarpt.

Enligt Howard Lutnick måste det finnas ”andra lösningar på minnesproblemet” än Kina. Handelsministern har ”tydligt” deklarerat detta för Apple, framgår det.