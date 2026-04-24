Analytiker ser en rejäl uppsida och menar att aktien i Microsoft är direkt billig inför rapportsläppet i mitten av nästa vecka.
Analys: Rea på Microsoft-aktien – köp innan rapporten
Microsoft gör sig redo att redovisa kvartalssiffrorna. Förväntan är högt ställd trots att aktiekursen tidigare inte hängt med i svängarna.
Tvärt om har mjukvaruaktier, däribland Microsoft, underpresterat jämfört med den bredare marknaden sedan juli 2025. Det är också bakgrunden till att aktien i bolaget nu ses som attraktiv.
För den långsiktige investeraren är det ett guldläge, enligt en färsk analys från Morningstar.
Rådet: Klipp till före onsdag
”ed sin 5-stjärniga rating anser vi att Microsofts aktie är betydande undervärderad jämfört med vårt uppskattade verkliga värde på 600 dollar per aktie, vilket innebär ett förhållande mellan företagsvärde och omsättning på 14 gånger för räkenskapsåret 2026 och ett justerat P/E-tal på 39 gånger. Vi räknar med en samlad årlig tillväxttakt för intäkterna på cirka 13 % över fem år, inklusive förvärvet av Activision”, heter det.
Morningstar anser att det är ett ypperligt tillfälle att köpa aktien före rapportsläppet på onsdag den 29 april.
Azure dragloket för Microsoft
Främst handlar det om Azure. Microsofts molntjänst har blivit den absoluta mittpunkten i bolagets tillväxtresa, pådriven av den rådande AI-boomen. Trots att kapaciteten stundtals varit begränsad har efterfrågan varit närmast omättlig.
Morningstar noterar att Azure presterat bättre än väntat, men marknaden håller andan inför besked om när de kapacitetsproblem som ledningen tidigare flaggat för faktiskt ska lätta. Det har varit en följetong där tidsplanen hela tiden skjutits framåt, något som skapat en viss osäkerhet hos placerarna.
Räknar med goda marginaler
En annan kritisk punkt att hålla ögonen på är hur bolaget lyckas kapitalisera på sina enorma AI-satsningar och Copilot-kunder. Bolaget plöjer ner enorma summor i AI-infrastruktur. Det här innebär att avskrivningarna kan börja öka framöver, men Morningstar räknar ändå med att marginalerna kommer att hålla sig på en mycket attraktiv nivå.
”Vi kommer att hålla utkik efter eventuella kommentarer om kvarstående prestationsförpliktelser efter den kraftiga uppgången till följd av OpenAI-affären”, framgår det i analysen.
Anses ha finansiella muskler
Kassaflödet är en annan styrka. Under de senaste tre åren har den fria kassaflödesmarginalen snittat på nästan 30 procent, en siffra som förväntas förbättras ytterligare över tid. Det ger bolaget styrka finansiellt att både investera och parera eventuella svängningar i världsekonomin.
Här får techjätten högsta betyg
Det som gör Microsoft unik i portföljen är dess breda ekonomiska vallgrav. Morningstar ger bolaget högsta betyg när det gäller förmågan att hålla konkurrenterna på avstånd. Med en dominerande ställning inom både operativsystem och kontorsprogramvara andas bolaget stabilitet.
Även om det finns orosmoln som att Office-paketet behöver mogna och en svag närvaro inom mobilsegmentet bedöms de positiva faktorerna väga över. Morningstar slår fast att ”aktierna är attraktiva” i Microsoft.
