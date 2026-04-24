Analys: Rea på Microsoft-aktien – köp innan rapporten

Azure dragloket för Microsoft

Främst handlar det om Azure. Microsofts molntjänst har blivit den absoluta mittpunkten i bolagets tillväxtresa, pådriven av den rådande AI-boomen. Trots att kapaciteten stundtals varit begränsad har efterfrågan varit närmast omättlig.

Morningstar noterar att Azure presterat bättre än väntat, men marknaden håller andan inför besked om när de kapacitetsproblem som ledningen tidigare flaggat för faktiskt ska lätta. Det har varit en följetong där tidsplanen hela tiden skjutits framåt, något som skapat en viss osäkerhet hos placerarna.

Räknar med goda marginaler

En annan kritisk punkt att hålla ögonen på är hur bolaget lyckas kapitalisera på sina enorma AI-satsningar och Copilot-kunder. Bolaget plöjer ner enorma summor i AI-infrastruktur. Det här innebär att avskrivningarna kan börja öka framöver, men Morningstar räknar ändå med att marginalerna kommer att hålla sig på en mycket attraktiv nivå.

”Vi kommer att hålla utkik efter eventuella kommentarer om kvarstående prestationsförpliktelser efter den kraftiga uppgången till följd av OpenAI-affären”, framgår det i analysen.

Anses ha finansiella muskler

Kassaflödet är en annan styrka. Under de senaste tre åren har den fria kassaflödesmarginalen snittat på nästan 30 procent, en siffra som förväntas förbättras ytterligare över tid. Det ger bolaget styrka finansiellt att både investera och parera eventuella svängningar i världsekonomin.

Här får techjätten högsta betyg

Det som gör Microsoft unik i portföljen är dess breda ekonomiska vallgrav. Morningstar ger bolaget högsta betyg när det gäller förmågan att hålla konkurrenterna på avstånd. Med en dominerande ställning inom både operativsystem och kontorsprogramvara andas bolaget stabilitet.

Även om det finns orosmoln som att Office-paketet behöver mogna och en svag närvaro inom mobilsegmentet bedöms de positiva faktorerna väga över. Morningstar slår fast att ”aktierna är attraktiva” i Microsoft.

