1 miljard Microsoft-användare hotas – kritisk sårbarhet avslöjad

Det gör situationen ovanlig och potentiellt allvarlig.

Till skillnad från tidigare incidenter har ingen patch släppts.

Samtidigt har koden gjorts tillgänglig för allmänheten, vilket ökar risken för att aktörer snabbt kan försöka utnyttja svagheten.

Bakom publiceringen står en säkerhetsforskare som öppet riktar kritik mot Microsofts hantering av rapporterade säkerhetsproblem.

Den aktuella sårbarheten är inte ett isolerat fall. Microsoft har vid upprepade tillfällen tvingats gå ut med akuta varningar till användare när nya attacker upptäckts.

I ett tidigare fall uppmanades alla Windows-användare att uppdatera sina system omedelbart efter att en nolldagssårbarhet redan börjat utnyttjas av hackare.

En ovanlig attackvektor

Det som gör BlueHammer särskilt uppmärksammad är hur attacken fungerar.

I stället för att bygga på ett enskilt fel utnyttjar den flera legitima funktioner i Windows och kombinerar dem på ett sätt som inte var avsett.

Resultatet kan bli att en angripare får systemrättigheter, vilket i praktiken innebär full kontroll över en enhet.

“Detta är en påminnelse om att de mest hållbara sårbarheterna inte alltid bygger på en enskild bugg”, säger Brian Hussey, säkerhetsexpert.

Attacken kräver dock lokal åtkomst, vilket gör den mindre trivial att genomföra än rena fjärrattacker.

Samtidigt innebär det inte att risken är låg, särskilt i miljöer där flera användare delar system.