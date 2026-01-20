För Europa skulle ett handelskrig med USA vara ”förödande”, men ett sådant scenario drabbar även USA brutalt hårt.
Analys: Katastrof för både USA och Europa
Enligt ekonomer skulle det sannolikt inte medföra att USA kastas in i recession, men det riskerar att bromsa tillväxten.
Dessutom skulle ett handelskrig med Europa göra att det blir dyrare för amerikanska konsumenter och företag att existera.
Då kan Kina överta USA:s plats i Europa
Mary Lovely vid Peterson Institute for International Economics säger till The Wall Street Journal att det på lång sikt kan göra att Europa minskar sitt beroende av USA, vilket kan öppna dörrar för konkurrerande länder som Kina att göra affärer med Europa.
WSJ konstaterar att Europa är USA:s största handelspartner och att ett handelskrig skulle få smärtsam påverkan för kontinenten, som redan uppges lida av stagnerande tillväxt.
Just nu samlas de europeiska ledarna i Davos i Schweiz för det årligt återkommande Världsekonomiskt forum, samtidigt som EU överväger att införa tullar på amerikanska varor för mer än 100 miljarder dollar efter USA-presidenten Donald Trumps återkommande och upptrappade hot om att överta Grönland.
EU planerar även att göra det svårare för amerikanska multinationella företag att lägga anbud på europeiska kontrakt.
Fler konsekvenser vid ett handelskrig
Den handel som Europa och USA bedriver i dag, inklusive direktinvesteringar från båda sidor, även inom börs och obligationer, beskrivs som den djupaste i världen.
Om sprickan vidgas ytterligare i handelsrelationerna mellan EU och USA och mynnar ut i ett fullskaligt handelskrig, då kand et innebär att europeiska investerare drar ner på sin exponering mot Wall Street, och detta kan dels leda till en ännu svagare dollar och nedgångar i amerikanska aktier vid sidan av höge lånekostnader i USA.
”Högre lånekostnader tenderar i sin tur att tynga företagsinvesteringar och hushållens utgifter, vilket leder till långsammare ekonomisk tillväxt”, konstaterar WSJ.
LVMH ligger i topp över Europas högst värderade bolag. Men lyxföretaget sjönk på börsen efter Donald Trumps nya tullhot. Europeiska aktier föll brett på tisdagen efter nya tullhot från USA:s president Donald Trump. Det ökade oron för ett fördjupat handelskrig mellan USA och Europa. Särskilt hårt drabbades det franska dryckes- och lyxbolaget LVMH efter att …