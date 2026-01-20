Analys: Katastrof för både USA och Europa 

Enligt ekonomer skulle det sannolikt inte medföra att USA kastas in i recession, men det riskerar att bromsa tillväxten.

Dessutom skulle ett handelskrig med Europa göra att det blir dyrare för amerikanska konsumenter och företag att existera.

Missa inte: Svenske miljardären: Böj inte rygg för Trump Dagens PS

Då kan Kina överta USA:s plats i Europa

Mary Lovely vid Peterson Institute for International Economics säger till The Wall Street Journal att det på lång sikt kan göra att Europa minskar sitt beroende av USA, vilket kan öppna dörrar för konkurrerande länder som Kina att göra affärer med Europa.

WSJ konstaterar att Europa är USA:s största handelspartner och att ett handelskrig skulle få smärtsam påverkan för kontinenten, som redan uppges lida av stagnerande tillväxt.

Just nu samlas de europeiska ledarna i Davos i Schweiz för det årligt återkommande Världsekonomiskt forum, samtidigt som EU överväger att införa tullar på amerikanska varor för mer än 100 miljarder dollar efter USA-presidenten Donald Trumps återkommande och upptrappade hot om att överta Grönland.

EU planerar även att göra det svårare för amerikanska multinationella företag att lägga anbud på europeiska kontrakt.

Läs också: IMF-chefen: Grönlandskrisen kan hämma tillväxten Realtid