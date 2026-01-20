När Europa samtidigt måste försvara internationell rätt, transatlantisk sammanhållning och sin egen säkerhetsordning.
Europa pressas från två håll – Putin i öst och Trump i väst
Under flera år har Europas ledare arbetat i motvind för att försvara Ukrainas suveränitet mot Rysslands invasion.
Krismöten, sena telefonsamtal och gemensamma uttalanden har blivit vardag i Bryssel, Paris och Berlin.
Men under de senaste dagarna har samma verktyg plötsligt använts för att försvara ett helt annat territorium – Grönland.
Det som gör situationen exceptionell är att hotet inte kommer från Moskva utan från Washington.
När USA:s president Donald Trump öppnade för handelssanktioner mot flera europeiska länder för att sätta press på Danmark i Grönlandsfrågan, utlöstes en diplomatisk chockvåg genom Europa. Det skriver Euronews.
Samma retorik som för Ukraina
EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen samlade snabbt stöd från Frankrike, Tyskland, Storbritannien och Italien.
I ett gemensamt budskap betonade hon Europas orubbliga hållning till Danmarks och Grönlands suveränitet.
Orden påminde starkt om dem som använts gång på gång om Ukraina. Skillnaden är avsändaren.
I ena fallet handlar det om att stå emot aggression från Vladimir Putin.
I det andra om att hantera påtryckningar från en allierad som samtidigt är Natos viktigaste säkerhetsgarant.
Trump har hotat med tullar på tio procent mot åtta europeiska länder för att driva igenom amerikanska intressen i Arktis.
Bara hotet räcker för att skaka den grund som det transatlantiska samarbetet vilat på sedan andra världskriget.
En omöjlig ekvation för Europa
Tidsmässigt kunde utvecklingen knappast vara mer problematisk.
Parallellt pågår intensiva samtal om framtida säkerhetsgarantier för Ukraina efter ett eventuellt krigsslut.
USA har haft en central roll i utformningen, med planer på övervakning av vapenvilor och militärt stöd vid nya angrepp.
Men frågan som nu ställs allt oftare i europeiska huvudstäder är om samma USA verkligen kan betraktas som en trovärdig garant, när Danmarks territoriella integritet samtidigt ifrågasätts.
Frankrikes president Emmanuel Macron drog snabbt en tydlig parallell mellan de två konflikterna.
Han betonade att hot och påtryckningar inte kommer att accepteras, vare sig de riktas mot Ukraina eller Grönland.
Risk för djupare spricka
Bakom kulisserna växer oron för att Europas dubbla åtaganden kan bli svåra att förena.
Om USA skulle gå från ord till handling i Grönlandsfrågan riskerar samarbetet kring Ukraina att urholkas av misstro.
För Europa handlar det inte bara om geopolitik, utan om själva principen att gränser inte får ändras genom tvång.
När den principen ifrågasätts från både öst och väst samtidigt ställs kontinenten inför sin kanske svåraste säkerhetspolitiska prövning på decennier.
