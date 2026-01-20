Europa pressas från två håll – Putin i öst och Trump i väst

Under flera år har Europas ledare arbetat i motvind för att försvara Ukrainas suveränitet mot Rysslands invasion.

Kris­möten, sena telefonsamtal och gemensamma uttalanden har blivit vardag i Bryssel, Paris och Berlin.

Men under de senaste dagarna har samma verktyg plötsligt använts för att försvara ett helt annat territorium – Grönland.

Det som gör situationen exceptionell är att hotet inte kommer från Moskva utan från Washington.

När USA:s president Donald Trump öppnade för handelssanktioner mot flera europeiska länder för att sätta press på Danmark i Grönlandsfrågan, utlöstes en diplomatisk chockvåg genom Europa. Det skriver Euronews.

Samma retorik som för Ukraina

EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen samlade snabbt stöd från Frankrike, Tyskland, Storbritannien och Italien.

I ett gemensamt budskap betonade hon Europas orubbliga hållning till Danmarks och Grönlands suveränitet.

Orden påminde starkt om dem som använts gång på gång om Ukraina. Skillnaden är avsändaren.

I ena fallet handlar det om att stå emot aggression från Vladimir Putin.

I det andra om att hantera påtryckningar från en allierad som samtidigt är Natos viktigaste säkerhetsgarant.

Trump har hotat med tullar på tio procent mot åtta europeiska länder för att driva igenom amerikanska intressen i Arktis.

Bara hotet räcker för att skaka den grund som det transatlantiska samarbetet vilat på sedan andra världskriget.

