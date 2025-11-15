Dagens PS
Altman satsar på Exowatt: Ska lösa energikris med heta stenar

Sam Altman
Sam Altman satsar på Exowatt. (AP Photo/Michael Probst) PRO107
Christian Pedersen
Christian Pedersen
Uppdaterad: 15 nov. 2025Publicerad: 15 nov. 2025

Exowatt siktar på extremt billig, dygnet-runt-solenergi, och lockar investerare med visionen om att lösa AI:s växande energikris.

AI-boomen driver upp efterfrågan på el i en takt som elnäten har svårt att hinna ikapp. Stora datacenter driver upp elpriserna och väcker vrede på sina håll.

Mitt i den här utvecklingen dyker Exowatt upp som ett av de mest omtalade energibolagen i Silicon Valley.

OpenAIs Sam Altman har investerat i bolaget och hoppas att deras teknik ska pressa ner kostnaden för el till en cent per kilowattimme och rikta produktionen mot energikrävande datacenter, rapporterar Techcrunch.

Heta stenar som energilager

Grundaren Hannan Happi har under flera år jagat en extremt enkel men skalbar lösning. “We went through all sorts of configurations and designs,” säger han.

Resultatet är P3, en modul som är ungefär lika stor som en fraktcontainer.

Ovanpå sitter linser som koncentrerar solljus in i en behållare där särskilda tegelstenar värms upp.

Värmen lagras i tegelstenarna och kan sedan hämtas ut genom att luft blåses över materialet och leds vidare till en separat enhet med Stirlingmotor och generator.

Varje termisk modul kan behålla värmen i upp till fem dagar, och flera enheter kopplas ihop beroende på hur mycket effekt kunden behöver.

Tekniken bygger på koncentrerad solkraft och termiska batterier, ibland kallad “rocks in a box”.

Exowatt hävdar att verkningsgraden är i nivå med solceller kombinerat med litiumjonbatterier, och i vissa fall något bättre.

Läs mer: Datacenter slår oljan – världens nya guldrush – Dagens PS

Miljarder enheter i sikte

För att nå kostnadsmålet har Exowatt nyligen tagit in ytterligare 50 miljoner dollar i en förlängning av bolagets serie A, utöver de 70 miljoner dollar som stängdes tidigare under året.

Bland investerarna finns flera riskkapitalfonder och tunga namn som Andreessen Horowitz och Sam Altman.

Bolaget uppger att orderboken motsvarar omkring 10 miljoner P3 enheter, vilket motsvarar cirka 90 gigawattimmar kapacitet.

Målet är att skala upp till miljoner och på sikt miljarder enheter per år. “Everything is designed to be extremely simple,” säger Happi, som menar att just modulariteten ska göra det möjligt att nå en helt ny kostnadsnivå.

Lösningen fungerar bäst i solintensiva regioner, men Exowatt pekar på att dessa ofta sammanfaller med nya datacenterlokaliseringar.

Om kalkylen håller kan heta stenar bli en oväntad nyckel i kampen om AI’s energiförsörjning.

Christian Pedersen
