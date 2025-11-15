Altman satsar på Exowatt: Ska lösa energikris med heta stenar

BLACK WEEKS Spara upp till 54% på Verisure hemlarm

AI-boomen driver upp efterfrågan på el i en takt som elnäten har svårt att hinna ikapp. Stora datacenter driver upp elpriserna och väcker vrede på sina håll.

Mitt i den här utvecklingen dyker Exowatt upp som ett av de mest omtalade energibolagen i Silicon Valley.

OpenAIs Sam Altman har investerat i bolaget och hoppas att deras teknik ska pressa ner kostnaden för el till en cent per kilowattimme och rikta produktionen mot energikrävande datacenter, rapporterar Techcrunch.

Heta stenar som energilager

Grundaren Hannan Happi har under flera år jagat en extremt enkel men skalbar lösning. “We went through all sorts of configurations and designs,” säger han.

Resultatet är P3, en modul som är ungefär lika stor som en fraktcontainer.

Ovanpå sitter linser som koncentrerar solljus in i en behållare där särskilda tegelstenar värms upp.

Värmen lagras i tegelstenarna och kan sedan hämtas ut genom att luft blåses över materialet och leds vidare till en separat enhet med Stirlingmotor och generator.

Varje termisk modul kan behålla värmen i upp till fem dagar, och flera enheter kopplas ihop beroende på hur mycket effekt kunden behöver.

ANNONS

Tekniken bygger på koncentrerad solkraft och termiska batterier, ibland kallad “rocks in a box”.

Exowatt hävdar att verkningsgraden är i nivå med solceller kombinerat med litiumjonbatterier, och i vissa fall något bättre.

Läs mer: Datacenter slår oljan – världens nya guldrush – Dagens PS