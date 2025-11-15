Lokal vrede växer: Datacenter möter hårt motstånd

BLACK WEEKS Spara upp till 54% på Verisure hemlarm

Motståndet mot nya datacenter har tagit fart över hela USA och blivit en av de snabbast växande lokala protestfrågorna i år.

En ny rapport visar att det folkliga trycket mot datajättarnas energikrävande anläggningar nu växer snabbare än branschens egen expansion, och det säger en del i ett år då datacenterinvesteringar slagit rekord. Det skriver Wired.

Växande ilska mot datacenter

I delstater som Georgia, Indiana och Virginia har invånare gått samman för att stoppa eller fördröja miljardprojekt.

Många uttrycker oro för hur datacenter påverkar elräkningar, vattenförbrukning och närmiljö.

Peter Hubbard, nyvald ledamot i Georgia Public Service Commission, berättar att frågan blev ett oväntat vallokomotiv under hans kampanj.

“Den största frågan var hushållens kostnader. Men en väldigt nära tvåa var datacenter och oron för att de tar vatten, elektricitet och mark, utan att bidra med motsvarande intäkter,” säger Hubbard.

Georgia är en av USA:s hetaste datacentermarknader just nu, delvis tack vare generösa skattelättnader.

Samtidigt har delstaten blivit centrum för motståndet, där flera planerade projekt nu möter hårt tryck från välorganiserade grupper.

