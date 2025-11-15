Motståndet mot nya datacenter växer snabbt när lokalsamhällen slår larm om elförbrukning och miljöpåverkan.
Lokal vrede växer: Datacenter möter hårt motstånd
Motståndet mot nya datacenter har tagit fart över hela USA och blivit en av de snabbast växande lokala protestfrågorna i år.
En ny rapport visar att det folkliga trycket mot datajättarnas energikrävande anläggningar nu växer snabbare än branschens egen expansion, och det säger en del i ett år då datacenterinvesteringar slagit rekord. Det skriver Wired.
Växande ilska mot datacenter
I delstater som Georgia, Indiana och Virginia har invånare gått samman för att stoppa eller fördröja miljardprojekt.
Många uttrycker oro för hur datacenter påverkar elräkningar, vattenförbrukning och närmiljö.
Peter Hubbard, nyvald ledamot i Georgia Public Service Commission, berättar att frågan blev ett oväntat vallokomotiv under hans kampanj.
“Den största frågan var hushållens kostnader. Men en väldigt nära tvåa var datacenter och oron för att de tar vatten, elektricitet och mark, utan att bidra med motsvarande intäkter,” säger Hubbard.
Georgia är en av USA:s hetaste datacentermarknader just nu, delvis tack vare generösa skattelättnader.
Samtidigt har delstaten blivit centrum för motståndet, där flera planerade projekt nu möter hårt tryck från välorganiserade grupper.
Priset för expansionen
Rapporten från Data Center Watch visar att lokalt motstånd blockerade eller fördröjde projekt värda 98 miljarder dollar bara under perioden mars till juni 2025.
Det är en kraftig ökning från 64 miljarder dollar under föregående mätperiod.
I en av de mest uppmärksammade striderna pausades ett projekt på 17 miljarder dollar utanför Atlanta efter en protestvåg och ett beslut om byggstopp.
Liknande konflikter blossar upp i flera republikanskt styrda delstater, ett tecken på att motståndet är brett och inte följer traditionella partilinjer.
Politisk press ökar
I Virginia, navet för USA:s datacenterindustri, har motståndet bidragit till valframgångar för politiker som driver krav på hårdare regler.
Delstatsrepresentanten Josh Thomas ser hur elpriserna blivit en central fråga för väljarna.
“Folk är mycket mer kostnadsmedvetna nu,” säger Thomas. “Datacenter driver upp belastningen på elnätet, och invånarna märker det direkt på sina räkningar.”
Trots protesterna fortsätter techjättarna att investera. Bara Meta planerar att lägga 600 miljarder dollar på AI-infrastruktur de kommande tre åren.
Men de lokala upproren visar inga tecken på att avta och kan snart bli en av branschens största strategiska utmaningar.
Lokal vrede växer: Datacenter möter hårt motstånd
