Ackmans plan: Utnyttja investerarnas arrogans

Mer volatilitet

Den typen av strategi vill han nu vidareutveckla i en separat fond, snarare än i huvudfonden som i dag förvaltar omkring 20 miljarder dollar.

Bakgrunden är ett mer utmanande marknadsläge. Pershing Squares huvudfond har haft en svag utveckling under årets första månader, med en nedgång på över 16 procent.

Samtidigt har volatiliteten på finansmarknaderna ökat, vilket kan skapa möjligheter för den typ av positioner som den nya fonden är tänkt att ta.

Förbereder en börsnotering

Planen är att hålla en stor del av kapitalet i kortfristiga amerikanska statspapper för att snabbt kunna agera när rätt investeringsmöjligheter uppstår.

Strategin kan inkludera positioner mot kreditmarknader, räntor, valutor och råvaror.

Ackmans initiativ sker samtidigt som han förbereder en börsnotering av sitt förvaltningsbolag. I det sammanhanget lyfter han fram nya fonder som ett sätt att öka intäkterna och bredda verksamheten.

Historiskt har liknande strategier använts av investerare som John Paulson och Michael Burry, som gjort stora vinster genom att satsa mot övervärderade tillgångar.

