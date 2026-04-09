Investerare som inte ser riskerna värderar ofta aktier allt för högt. Det vill den kände investeraren Bill Ackman dra nytta av.
Ackmans plan: Utnyttja investerarnas arrogans
Hedgefondprofilen Bill Ackman är en av världens kändaste blankare och hans investeringar får ofta stor uppmärksamhet.
Nu för Ackman samtal om att lansera en ny fondstrategi som ska dra nytta av investerares arrogans på finansmarknaderna.
Initiativet syftar till att återskapa framgångarna från de så kallade ”domedagssatsningar” som gav miljardvinster under coronapandemin.
Gjorde en rejäl vinst
Den nya fonden planeras inom ramen för Ackmans bolag Pershing Square och ska fokusera på så kallade asymmetriska affärer.
Det innebär investeringar där nedsidan är begränsad men uppsidan potentiellt mycket stor, ofta genom derivatinstrument kopplade till kreditmarknader eller makroekonomiska förändringar, skriver Financial Times.
Under pandemin gjorde Ackman en uppmärksammad affär där en relativt liten investering i kreditskydd gav en avkastning på flera miljarder dollar när marknaderna föll kraftigt.
Mer volatilitet
Den typen av strategi vill han nu vidareutveckla i en separat fond, snarare än i huvudfonden som i dag förvaltar omkring 20 miljarder dollar.
Bakgrunden är ett mer utmanande marknadsläge. Pershing Squares huvudfond har haft en svag utveckling under årets första månader, med en nedgång på över 16 procent.
Samtidigt har volatiliteten på finansmarknaderna ökat, vilket kan skapa möjligheter för den typ av positioner som den nya fonden är tänkt att ta.
Förbereder en börsnotering
Planen är att hålla en stor del av kapitalet i kortfristiga amerikanska statspapper för att snabbt kunna agera när rätt investeringsmöjligheter uppstår.
Strategin kan inkludera positioner mot kreditmarknader, räntor, valutor och råvaror.
Ackmans initiativ sker samtidigt som han förbereder en börsnotering av sitt förvaltningsbolag. I det sammanhanget lyfter han fram nya fonder som ett sätt att öka intäkterna och bredda verksamheten.
Historiskt har liknande strategier använts av investerare som John Paulson och Michael Burry, som gjort stora vinster genom att satsa mot övervärderade tillgångar.
