Aktiespararnas nya börs-joker: Ser chans till snabb uppgång

Ett nytt tillskott – potential i handeln

Nu väljer Aktiespararna att ta in ett nytt innehav i portföljen.

Det handlar om Itab (börskurs Itab), ett bolag som levererar butiksinredning och kassalösningar till detaljhandeln.

Aktien har haft ett svagt år med nära 20 procents nedgång, men just det gör den extra intressant menar Aktiespararna.

”I ett allokeringsperspektiv framstår handel som en intressant sektor där sentimentet börjat trenda uppåt från låga nivåer och blir humöret lite bättre ger reallöneökningar utrymme för mer konsumtion”, skriver de båda börsexperterna.

Det som sticker ut är framför allt ett stort förvärv som genomfördes under fjolåret och som på ett slag dubblerade omsättningen. Ännu har detta inte synts i aktiekursen, men när synergierna börjar ge effekt kan det stärka lönsamheten rejält heter det i analysen.

Risker – men värderingen lockar

Ett orosmoln har varit ett oväntat vd-byte som kom mitt i integrationsprocessen av förvärvet.

Men eftersom arbetet redan kommit långt ser Aktiespararna inte det som ett avgörande hot. Snarare pekar man på att det nya ledarskapet har goda förutsättningar att driva utvecklingen vidare.

Det som verkligen gör aktien spännande är värderingen:

“Även med försiktiga prognoser blir p/e-talet under 10x för 2026 och det är lågt. Vi väljer därmed att ta in aktien till en vikt om 5 procent i portföljen”, skriver Aktiespararna.

Itab stiger nära 2 procent på dagens börs efter Aktiespararnas köpråd.

