Aktiespararnas nya börs-joker: Ser chans till snabb uppgång
“Investeringen är intressant då det finns flera osäkerhetsmoment i aktien som ger utrymme för kursrörelser”, skriver Aktiespararnas Lars Frick och Jacob Svensson i den nya analysen.
Läs även: Saab rasar – amerikansk storbank tycker aktien är övervärderad – Dagens PS
Tuff start på en svag börsvecka
Aktiespararnas korta portfölj som nyligen återstartats efter sommaren har fått en tuff inledning.
Sedan första handelsdagen den 28 augusti är portföljen ned 1,9 procent. Börsen i stort har gått minus 2,5 procent för jämförelseindex OMXSGI under samma period.
Det innebär i och för sig att att portföljen klarat sig något bättre än börsen i stort men trots allt en nedgång konstaterar de fiktiva portföljförvaltarna.
Bland ljuspunkterna återfinns Addnode (börskurs Addnode) och Atlas Copco (börskurs Atlas Copco), som båda steg omkring 2 procent vardera vilket ju ändå får anses mer än godkänt på endast fem börsdagar.
Ett nytt tillskott – potential i handeln
Nu väljer Aktiespararna att ta in ett nytt innehav i portföljen.
Det handlar om Itab (börskurs Itab), ett bolag som levererar butiksinredning och kassalösningar till detaljhandeln.
Aktien har haft ett svagt år med nära 20 procents nedgång, men just det gör den extra intressant menar Aktiespararna.
Handelsbanken: Sektorn köpvärd – tre aktier är favoriter
Efter ett år av stora kursfall ser Handelsbanken nu sektorn som historiskt billig. Banken lyfter särskilt fram tre aktier som sina favoriter i respektive undersegment.
”I ett allokeringsperspektiv framstår handel som en intressant sektor där sentimentet börjat trenda uppåt från låga nivåer och blir humöret lite bättre ger reallöneökningar utrymme för mer konsumtion”, skriver de båda börsexperterna.
Det som sticker ut är framför allt ett stort förvärv som genomfördes under fjolåret och som på ett slag dubblerade omsättningen. Ännu har detta inte synts i aktiekursen, men när synergierna börjar ge effekt kan det stärka lönsamheten rejält heter det i analysen.
Risker – men värderingen lockar
Ett orosmoln har varit ett oväntat vd-byte som kom mitt i integrationsprocessen av förvärvet.
Men eftersom arbetet redan kommit långt ser Aktiespararna inte det som ett avgörande hot. Snarare pekar man på att det nya ledarskapet har goda förutsättningar att driva utvecklingen vidare.
Det som verkligen gör aktien spännande är värderingen:
“Även med försiktiga prognoser blir p/e-talet under 10x för 2026 och det är lågt. Vi väljer därmed att ta in aktien till en vikt om 5 procent i portföljen”, skriver Aktiespararna.
Itab stiger nära 2 procent på dagens börs efter Aktiespararnas köpråd.
Läs även: Experten: Därför kan Klarna få en flygande börsstart – Dagens PS
Bevakar börs, finans och sparande på Dagens PS. Skriver om både svenska och utländska aktier och marknadsplatser. Bevakar såväl små som stora företag med särskilt fokus på investeringstrender som påverkar breda grupper av sparare. Håller ett särskilt öga på snacket på finanstwitter.
