Dagens PS
JUST NU:

Rysk bensinkris efter Ukrainas attacker

Dagensps.se
Börs & Finans

Aktiespararnas nya börs-joker: Ser chans till snabb uppgång

Aktiespararna har hittat en ny börs-joker som de tar in i sin korta portfölj. Alltså aktier de tror extra mycket på närmsta tiden.
Aktiespararna har hittat en ny börs-joker som de tar in i sin korta portfölj. Alltså aktier de tror extra mycket på närmsta tiden. (Foto: Joel Ryan/AP/TT)
David Ingnäs
David Ingnäs
Uppdaterad: 04 sep. 2025Publicerad: 04 sep. 2025

Aktiespararnas experter har hittat en ny aktie på börsen som de tycker förtjänar en plats i den så kallade korta portföljen. Alltså aktier som de tror extra mycket på den absolut närmsta tiden.

ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

“Investeringen är intressant då det finns flera osäkerhetsmoment i aktien som ger utrymme för kursrörelser”, skriver Aktiespararnas Lars Frick och Jacob Svensson i den nya analysen.

Läs även: Saab rasar – amerikansk storbank tycker aktien är övervärderad – Dagens PS

ANNONS

Tuff start på en svag börsvecka

Aktiespararnas korta portfölj som nyligen återstartats efter sommaren har fått en tuff inledning.

Sedan första handelsdagen den 28 augusti är portföljen ned 1,9 procent. Börsen i stort har gått minus 2,5 procent för jämförelseindex OMXSGI under samma period.

Det innebär i och för sig att att portföljen klarat sig något bättre än börsen i stort men trots allt en nedgång konstaterar de fiktiva portföljförvaltarna.

Bland ljuspunkterna återfinns Addnode (börskurs Addnode) och Atlas Copco (börskurs Atlas Copco), som båda steg omkring 2 procent vardera vilket ju ändå får anses mer än godkänt på endast fem börsdagar.

ANNONS

Senaste nytt

Relevance växer
Spela klippet
PS Partner

Relevance: ”Vi växer, trots marknadsläget”

14 aug. 2025
Spela klippet
Nöje & Underhållning

Peter Jöback bjuder hem publiken till sin egen trädgård

10 juli 2025

Ett nytt tillskott – potential i handeln

Nu väljer Aktiespararna att ta in ett nytt innehav i portföljen.

ANNONS

Det handlar om Itab (börskurs Itab), ett bolag som levererar butiksinredning och kassalösningar till detaljhandeln.

Aktien har haft ett svagt år med nära 20 procents nedgång, men just det gör den extra intressant menar Aktiespararna.

Handelsbanken: Sektorn köpvärd – tre aktier är favoriter

Efter ett år av stora kursfall ser Handelsbanken nu sektorn som historiskt billig. Banken lyfter särskilt fram tre aktier som sina favoriter i respektive undersegment.

”I ett allokeringsperspektiv framstår handel som en intressant sektor där sentimentet börjat trenda uppåt från låga nivåer och blir humöret lite bättre ger reallöneökningar utrymme för mer konsumtion”, skriver de båda börsexperterna.

Det som sticker ut är framför allt ett stort förvärv som genomfördes under fjolåret och som på ett slag dubblerade omsättningen. Ännu har detta inte synts i aktiekursen, men när synergierna börjar ge effekt kan det stärka lönsamheten rejält heter det i analysen.

Risker – men värderingen lockar

Ett orosmoln har varit ett oväntat vd-byte som kom mitt i integrationsprocessen av förvärvet.

Men eftersom arbetet redan kommit långt ser Aktiespararna inte det som ett avgörande hot. Snarare pekar man på att det nya ledarskapet har goda förutsättningar att driva utvecklingen vidare.

Det som verkligen gör aktien spännande är värderingen:

ANNONS

“Även med försiktiga prognoser blir p/e-talet under 10x för 2026 och det är lågt. Vi väljer därmed att ta in aktien till en vikt om 5 procent i portföljen”, skriver Aktiespararna.

Itab stiger nära 2 procent på dagens börs efter Aktiespararnas köpråd.

Läs även: Experten: Därför kan Klarna få en flygande börsstart – Dagens PS

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
AktiespararnaAktietipsITABStockholmsbörsenSverige
David Ingnäs
David Ingnäs

Bevakar börs, finans och sparande på Dagens PS. Skriver om både svenska och utländska aktier och marknadsplatser. Bevakar såväl små som stora företag med särskilt fokus på investeringstrender som påverkar breda grupper av sparare. Håller ett särskilt öga på snacket på finanstwitter.

David Ingnäs
David Ingnäs

Bevakar börs, finans och sparande på Dagens PS. Skriver om både svenska och utländska aktier och marknadsplatser. Bevakar såväl små som stora företag med särskilt fokus på investeringstrender som påverkar breda grupper av sparare. Håller ett särskilt öga på snacket på finanstwitter.

ANNONS
Undvik miljardmisstag - så får du en bättre projektstart
Astrakan logo

I Sverige kostar floppade projekt många miljarder. Ofta går det fel redan från början. Undvik detta och delta i kostnadsfritt event där vi med enkla verktyg ger dig tips och råd hur du ska undvika att floppa.

Anmäl här
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS