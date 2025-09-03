Dagens PS
Handelsbanken: Sektorn köpvärd – tre aktier är favoriter

Handelsbanken pekar ut tre aktier som favoriter i sargade sektorn.
Handelsbanken pekar ut tre aktier som favoriter i sargade sektorn. (Foto: Claudio Bresciani/TT)
David Ingnäs
David Ingnäs
Uppdaterad: 03 sep. 2025Publicerad: 03 sep. 2025

Efter ett år av stora kursfall ser Handelsbanken nu sektorn som historiskt billig. Banken lyfter särskilt fram tre aktier som sina favoriter i respektive undersegment.

Det är slutsatsen från storbankens nya strategirapport med fokus på fastighetssektorn som släpptes på onsdagen.

ANNONS

Historiskt låg värdering på flera aktier

Fastighetsindex har backat med 23 procent sedan oktober 2024, samtidigt som Handelsbankens prognoser för vinster och värden i stort sett inte har ändrats.

Det gör att sektorns aktier nu värderas historiskt lågt enligt banken.

”Trots stabila räntor, stabila fastighetsvärden och en väntad vinsttillväxt under de kommande åren har aktierna fallit med runt 20 procent. Det gör värderingarna betydligt mer attraktiva”, skriver banken.

P/E-talet för sektorn har sjunkit från 20 till 17 på två år, medan börsens snitt i samma period har stigit.

Räntorna är visserligen högre än under 2022, men Handelsbanken ser att sektorn redan anpassat sig. Dessutom pekar banken på att kreditmarknaden har lugnat sig, med rekordlåga riskpremier för fastighetsobligationer.

“Vi ser inte längre sektorn som ett spel på fallande räntor – nuvarande stabila nivåer är snarare stödjande.”

Platzer och Catena toppar inom kontor och logistik

På kontorssidan föredrar Handelsbanken Göteborgsbaserade Platzer (börskurs: Platzer) som de menar är alltför pessimistiskt prissatt.

”Nuvarande värdering speglar ett mycket negativt scenario, med en substansrabatt på nästan 50 procent. Vi tror snarare på fortsatt vinsttillväxt och ser Platzers kontor och logistikfastigheter som förstklassiga”, skriver banken.

Inom logistik är Catena (börskurs: Catena) bankens favorit.

Trots ett kursfall på 24 procent det senaste året har vinstprognoserna höjts med cirka 10 procent. Här pekar Handelsbanken på möjligheten till fler förvärv som en viktig tillväxtmotor.

”Nuvarande värdering innebär en attraktiv ingångsnivå. Catenas starka balansräkning och omfattande byggrättsportfölj ger bolaget långsiktig potential”, skriver banken och lyfter att bolaget dessutom kan utnyttja gynnsamma finansieringsvillkor.

Trianon – stark bostadsspelare i Malmö

I bostadssektorn pekar Handelsbanken ut Trianon (börskurs: Trianon) som sitt främsta val.

Med fokus på Malmöregionen, där befolkningstillväxten och sysselsättningen överträffar både Stockholm och Göteborg, ser banken stark efterfrågan på bostäder;

”Med stöd av hyreshöjningar och lägre finansieringskostnader räknar vi med att Trianon kan leverera tvåsiffrig vinsttillväxt de närmaste åren.”

Aktien värderas till cirka 40 procents rabatt mot bolagets egna substansvärde, och prislappen är dessutom lägre än för jämförbara aktörer:

”Trianon handlas till en rabatt på runt 20 procent mot sektorn i stort – samtidigt som tillväxtutsikterna är starka”, avslutar Handelsbanken.

David Ingnäs
David Ingnäs

Bevakar börs, finans och sparande på Dagens PS. Skriver om både svenska och utländska aktier och marknadsplatser. Bevakar såväl små som stora företag med särskilt fokus på investeringstrender som påverkar breda grupper av sparare. Håller ett särskilt öga på snacket på finanstwitter.

