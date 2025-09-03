Handelsbanken: Sektorn köpvärd – tre aktier är favoriter

Undvik miljardmisstag - så får du en bättre projektstart

Det är slutsatsen från storbankens nya strategirapport med fokus på fastighetssektorn som släpptes på onsdagen.

Historiskt låg värdering på flera aktier

Fastighetsindex har backat med 23 procent sedan oktober 2024, samtidigt som Handelsbankens prognoser för vinster och värden i stort sett inte har ändrats.

Det gör att sektorns aktier nu värderas historiskt lågt enligt banken.

”Trots stabila räntor, stabila fastighetsvärden och en väntad vinsttillväxt under de kommande åren har aktierna fallit med runt 20 procent. Det gör värderingarna betydligt mer attraktiva”, skriver banken.

P/E-talet för sektorn har sjunkit från 20 till 17 på två år, medan börsens snitt i samma period har stigit.

Räntorna är visserligen högre än under 2022, men Handelsbanken ser att sektorn redan anpassat sig. Dessutom pekar banken på att kreditmarknaden har lugnat sig, med rekordlåga riskpremier för fastighetsobligationer.

“Vi ser inte längre sektorn som ett spel på fallande räntor – nuvarande stabila nivåer är snarare stödjande.”