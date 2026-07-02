AI klarade inte jobbet: Nu återanställer Ford ingenjörer

Så påverkas svenska sparare

Bakslaget når Stockholmsbörsen via förväntningarna. Levererar AI inte de besparingar som prisats in vacklar caset för många techbolag.

Enligt en studie från Gartner fanns det ingen koppling mellan bolag som skar ner på personal på grund av AI, och någon högre avkastning.

Samtidigt tror 91 procent av svenska företag att AI kommer att kunna minska deras personalstyrka inom fem år, upp från 16 procent ett år tidigare, enligt en Novus-undersökning för Svea.

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Fler än Ford ångrar sig

Förutom Ford har Australiens Commonwealth Bank gått samma öde till mötes. De tog tillbaka sina kundtjänstmedarbetare efter att en röstbot ökade samtalsvolymerna, och IBM tredubblar nu sin juniorrekrytering i USA av liknande skäl, enligt CNBC.

Nära en tredjedel av amerikanska rekryteringschefer som tagit bort en tjänst på grund av AI har återanställt, med finans i topp på 44 procent, enligt Robert Half.

PS analys

Marknaden har prisat in att AI ersätter lönekostnader rakt av. Ford visar att notan ofta kommer senare, i form av kvalitetsbrister och dyra återanställningar. Vår bedömning är att bolag som säljer ren AI-effektivitet får svårare att försvara sina multiplar när fler ledningar tvingas medge samma sak som Klarna och Ford.

Förutom dessa kostnader drabbas dessa AI-först-bolag även av en annan smäll: Konsumenternas makt.

Spelstudios som ersatt grafiker och programmerare med generativ AI får mycket mer negativ kritk från konsumenterna och sämre rating på sina spel enligt dataanalytikern Ross Burton via Game Oracle.

Ett annat svenskt exempel är spelstudion Mindark som utvecklat Entropia Universe. De har integrerat AI i hela utvecklingsprocessen och minskat sin personalstyrka, enligt bolagets kommunikation. Deras finansiella rapporter har därefter visat minskande omsättning och försämrat rörelseresultat, även om bolaget menar att användaraktiviteten ökar och att kostnadsstrukturen nu är mer skalbar.

Vår bedömning är att vi bara har sett toppen på isberget i dessa massiva AI-investeringar som nu börjar visa resultat. Fler företag kommer behöva göra precis som Ford. Förtroendet har dock fortfarande fått sig en törn.

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