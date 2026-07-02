Trots 8 000 uppsägningar: Zuckerberg avfärdar AI-oro om jobbförluster

Höjda prognoser

Meta har höjt sina prognoser för AI-relaterade investeringar rejält för 2026. En dubblering jämfört med föregående år.

Det handlar om mellan 125 och 145 miljarder USD. Och samtidigt omplaceras uppåt 7 000 anställda till nya AI-fokuserade team.

Zuckerberg pratar AI och jobb

I ljuset av detta var det många som lyfte på ögonbrynen när Meta-grundaren Mark Zuckerberg nyligen gick ut och tonade ned farhågorna om att AI kommer att slå ut stora mängder jobb.

Uttalandet gjordes i en intervju med Complex serie Idea Generation, där Zuckerberg tog upp en av branschens mest omdiskuterade frågor: om AI kommer leda till omfattande arbetslöshet.

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Gör människor mer produktiva

Zuckerberg medgav att det finns mycket oro kring jobbförluster och att företag ständigt försöker effektivisera sin verksamhet.

Om företag blir mycket bättre på att automatisera snabbare än vad individer blir bättre på produktivitet, minskar antalet jobb, resonerade han. Om man i stället fokuserar på att göra människor mer produktiva, och det sker snabbare än företagens automatisering, borde det i teorin bli fler jobb i framtiden.

Tajming är allt

Zuckerbergs uttalanden har väckt en del uppmärksamhet. När de kommer så kort inpå att hans företag genomfört en av sina största personalneddragningar någonsin klingar de tondövt.

Och det finns också en vaghet i vad han säger som gör det svårt att ta dem på något större allvar.

Flera företag än Meta planerar att skära ned personal för att satsa på AI. Några exempel är Amazon, Block, Salesforce och Snap. Huvudorsaken är sannolikt att man vill framstå som effektiva i investerarnas ögon.

Men branschens tongivande röster är oense i frågan. Nvidias vd Jensen Huang har kallat AI en ”lat” ursäkt för uppsägningar. Anthropics vd Dario Amodei har däremot varnat för att AI skulle kunna radera ut hälften av alla instegsjobb inom tjänstesektorn.

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