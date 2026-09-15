Elon Musk är god för 911 miljarder dollar. Ändå sänder han från en Airstream-husvagn i Memphis, där han själv hjälper till att få igång GPU:er, med 15 dagar kvar tills SpaceX ska ha levererat 110 000 processorer till Google.
Världens rikaste man bor i en husvagn i Memphis
SpaceX operativa chef Gwynne Shotwell satt på scenen på All-In Summit i Los Angeles när avsnittet spelades in. Halvvägs in kopplades Musk upp via video och satte tonen direkt.
”Det här kommer till er från palatset jag bor i här i Memphis, som är en Airstream-husvagn”, sa Musk till skratt från publiken.
Programledarna skämtade om en 360-utvärdering av chefen. Shotwells notering var att han behöver tillbringa mer tid i Memphis. Repliken som följde var att det här är Elon som gör det folk inte tror att han gör. Han sover på fabriksgolvet.
Google kan säga upp avtalet den 30 september
Bakom husvagnsbilden finns en konkret ekonomi. Anthropic har avtalat om 1,25 miljarder dollar i månaden (cirka 12 miljarder kronor) för all tillgänglig kapacitet i Colossus 1 i Memphis, och från oktober betalar Google 920 miljoner dollar i månaden för ytterligare 110 000 Nvidia-processorer.
Google-avtalet har en hård gräns. Enligt SpaceX prospektbilaga måste bolaget ge Google tillgång till hela den avtalade kapaciteten senast den 30 september.
Annars får Google efter en månads respit säga upp avtalet eller betala mindre i proportion till vad som levererats. Var processorerna står har SpaceX inte sagt, men varje grafikkort som kommer igång har redan en betalande kund.
Det förklarar tempot hos Musk
SpaceX köpte xAI i februari, börsnoterades den 12 juni till kursen 135 dollar och rusade till 225 dollar innan skepsisen mot SpaceX-aktien växte. I juli dök aktien under noteringskursen. På måndagen stängde den på 148 dollar, 34 procent under toppen. Datacenteraffärerna ska bevisa att bolaget är mer än raketer och Starlink.
Förmögenheten hänger på samma bevis. Enligt Forbes blev Musk världens första biljonär den dag SpaceX noterades.
Sedan dess har Forbes värdering fallit till 911,2 miljarder dollar, cirka 8 900 miljarder kronor.
Marken 60 gånger dyrare när datacentret blir känt
Shotwell beskrev varför kapplöpningen om datorkraft flyttar ut från jorden. Så fort det blir känt att ett datacenter ska byggas stiger markpriset från 3 000 till 180 000 dollar per acre, tillståndsprocessen är kvävande och leveranstiden på generatorer ligger på tre år.
”Vi behöver datorkraft nu. Efterfrågan är omättlig just nu”, sa Shotwell.
Svaret är datacenter i omloppsbana. Marken är gratis, kylan i rymden är gratis och solen skiner dygnet runt på en satellit som alltid vänder sig mot den. SpaceX skjuter upp sina första AI-satelliter nästa år, och en egen solpanelsfabrik byggs utanför Austin.
Bygg Terafab eller sluta växa
Musk återkom till chipfabriken Terafab i Texas när frågan om leveranskedjan kom upp. Oron är att chipen från Taiwan en dag slutar komma, och att alla befintliga fabriker redan kör på maxkapacitet.
”Antingen bygger vi Terafab eller så misslyckas vi med att skala”, sa Musk.
Första steget är en forskningsfabrik på Giga Texas i Austin, ett samarbete mellan Tesla och SpaceX där utrustningen redan är beställd.
Tillsammans med sommarens affär där SpaceX köpte kodverktyget Cursor visar det hur snabbt bolaget bygger en hel AI-kedja, från chip till mjukvara.
Sista ordet fick husvagnen. När programledarna tackade för sig hade Musk bråttom.
”Jag måste gå och fixa några GPU:er här i Memphis”, sa han och lämnade sändningen.