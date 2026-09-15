Världens rikaste man bor i en husvagn i Memphis

Det förklarar tempot hos Musk

SpaceX köpte xAI i februari, börsnoterades den 12 juni till kursen 135 dollar och rusade till 225 dollar innan skepsisen mot SpaceX-aktien växte. I juli dök aktien under noteringskursen. På måndagen stängde den på 148 dollar, 34 procent under toppen. Datacenteraffärerna ska bevisa att bolaget är mer än raketer och Starlink.

ANNONS

Förmögenheten hänger på samma bevis. Enligt Forbes blev Musk världens första biljonär den dag SpaceX noterades.

Sedan dess har Forbes värdering fallit till 911,2 miljarder dollar, cirka 8 900 miljarder kronor.

Marken 60 gånger dyrare när datacentret blir känt

Shotwell beskrev varför kapplöpningen om datorkraft flyttar ut från jorden. Så fort det blir känt att ett datacenter ska byggas stiger markpriset från 3 000 till 180 000 dollar per acre, tillståndsprocessen är kvävande och leveranstiden på generatorer ligger på tre år.

”Vi behöver datorkraft nu. Efterfrågan är omättlig just nu”, sa Shotwell.

Svaret är datacenter i omloppsbana. Marken är gratis, kylan i rymden är gratis och solen skiner dygnet runt på en satellit som alltid vänder sig mot den. SpaceX skjuter upp sina första AI-satelliter nästa år, och en egen solpanelsfabrik byggs utanför Austin.

Bygg Terafab eller sluta växa

Musk återkom till chipfabriken Terafab i Texas när frågan om leveranskedjan kom upp. Oron är att chipen från Taiwan en dag slutar komma, och att alla befintliga fabriker redan kör på maxkapacitet.

”Antingen bygger vi Terafab eller så misslyckas vi med att skala”, sa Musk.

ANNONS

Första steget är en forskningsfabrik på Giga Texas i Austin, ett samarbete mellan Tesla och SpaceX där utrustningen redan är beställd.

Tillsammans med sommarens affär där SpaceX köpte kodverktyget Cursor visar det hur snabbt bolaget bygger en hel AI-kedja, från chip till mjukvara.

Sista ordet fick husvagnen. När programledarna tackade för sig hade Musk bråttom.

”Jag måste gå och fixa några GPU:er här i Memphis”, sa han och lämnade sändningen.