Svenska fonder har chipaktier för 774 miljarder – och nu rasar det

De åtta bolagen är Nvidia, TSMC, Broadcom, Samsung, Micron, SK Hynix, ASML och AMD. Mest har aktierna i minnestillverkarna Samsung, Micron och SK Hynix stigit, och där har fondernas innehav vuxit från 30 till 193 miljarder kronor.

Bakom kursuppgången ligger AI-bolagens jakt på processorer och minne, som har gett halvledarindustrin den snabbaste tillväxten sedan 1980-talet, enligt en analys i The Economist.

Under årets första åtta månader sålde branschen chip för mer än 1 000 miljarder dollar, mer än under något tidigare helt år, enligt branschorganisationen SIA. DRAM-minne kostar enligt The Economist ungefär sex gånger så mycket som i början av 2023.

TSMC, som tillverkar nästan alla avancerade AI-processorer, redovisade på torsdagen rekordvinst för sjätte kvartalet i rad, omkring 237 miljarder kronor, enligt CNBC. Vd C.C. Wei sa att efterfrågan är ”extremt stark” och att bolaget inte har sett ”några tecken på en avmattning”.

Halvledarindexet SOX har ändå fallit 11,6 procent sedan den 6 oktober och ligger 18 procent under nivån den 30 juni, den dag fondinnehaven avser. I måndags sa Broadcoms vd Hock Tan i Singapore att många AI-investerare ”inte har en aning om vad de investerar i” och att det för dem är ”nästan som att sitta på ett kasino”.

Kritiken gällde främst dem som finansierar utvecklarna av stora språkmodeller, längst ut i kedjan, enligt Quartz.

Färre tillverkare och längre avtal

I halvledarbranschen har varje boom hittills slutat med ett ras, men The Economist bedömer att nästa fall blir mindre brant för tillverkarna, eftersom branschen har förändrats.

I början av 2000-talet kunde ett 25-tal företag tillverka de mest avancerade logikchipen, medan bara fyra klarar det i dag, och nästan allt avancerat minne kommer från Samsung, SK Hynix och Micron. Kinesiska CXMT har på ett år ökat sin andel av världsmarknaden för DRAM-minne från 4 till omkring 10 procent, enligt HSBC, men saknar, liksom andra kinesiska tillverkare, de mest avancerade verktygen.

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CXMT har blivit ett bolag att räkna med i chipbranschen. (Foto: Ng Han Guan /AP/TT)

Koncentrationen ger några få bolag makt att bestämma takten i utbyggnaden och villkoren för försäljningen, och TSMC har inte sänkt priset på sin 3-nanometersprocess sedan lanseringen 2022.

Minnet säljs också på nya villkor. Tidigare gick det mesta via spotmarknaden eller på korta kontrakt, så när efterfrågan föll kunde kunderna sluta köpa direkt, och priserna rasade. Nu när kapaciteten är knapp skriver köparna avtal flera år framåt.

Micron har tecknat 26 take-or-pay-avtal, där kunden måste betala för de beställda volymerna även om den inte tar emot dem. Avtalen motsvarar enligt bolaget mer än 35 procent av intäkterna fram till 2030, och kunderna har ställt säkerheter på 32 miljarder dollar, främst i förskott. För tre fjärdedelar av de avtalade intäkterna finns en förutbestämd prismodell, oftast med både prisgolv och pristak.

Tillverkarna finansierar dessutom utbyggnaden med egna pengar. TSMC:s investeringar, som i år väntas uppgå till omkring 62 miljarder dollar, motsvarar drygt hälften av kassaflödet från den löpande verksamheten, och för Samsung är andelen knappt en femtedel. Båda bolagens skulder är små i förhållande till de växande kassorna.