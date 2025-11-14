Dagens PS
Softbank-aktien rasar för tredje dagen i rad

Softbank
Softbank-bossen Masayoshi Son. (Foto: Daiki Katagiri/AP/TT)
Ola Söderlund
Ola Söderlund
Uppdaterad: 14 nov. 2025Publicerad: 14 nov. 2025

Aktierna faller med nästan 9 procent i Softbank på fredagen. Det är tredje dagen i följd som den japanska bankjätten pressas av stor utförsäljning av aktier.

Softbank har dumpat hela sitt innehav i den amerikanska chiptillverkaren Nvidia, världens högst värderade börsbolag.

Det har gjort att proppen gått ur Softbank på aktiemarknaden, men kursraset spiller även över på amerikanska teknikbolag.

Allt enligt CNBC som uppger att oron kring AI fått en mer allvarlig karaktär den här veckan.

Nästan 50 miljarder dollar av börsvärdet utplånades

Softbank har avyttrat hela sin andel i Nvidia för 5,83 miljarder dollar, vilket fått aktien att falla som en sten på börsen. Det är tredje dagen som Softsbanks aktier straffas av marknaden. Vid tidpunkten för den amerikanska nyhetskanalens rapport var aktien ned med nästan 9 procent.

Förra veckan gick nästan 50 miljarder dollar upp i rök för Softbank i spåren av den dramatiska aktieutförsäljningen från investerare.

”Utförsäljningen av SoftBank idag är mindre idiosynkratisk för SoftBank, och mer driven av ett bredare marknadssentiment kring halvledare och teknikaktier”, säger Rolf Bulk, senior aktieanalytiker på New Street Research.

I oktober sålde Softbank, enligt senaste resultatrapporten, 32,1 miljoner Nvidia-aktier, samtidigt minskade företaget sitt innehav i T-mobile och detta inbringade 9,18 miljarder dollar, framgår det.

Softbank samarbetar fortfarande med Nvidia i flera projekt

Den japanska bankbjässen har sålt aktier i Nvidia tidigare, men affärsbanken har dock inte helt klippt med Nvidia utan företaget som har sitt säte i Tokyo uppges vara involverat i ett antal projekt där teknik från Nvidia används, däribland Stargate-projektet som är värt 500 miljarder dollar.

I USA backade Nvidia på torsdagen med 3,6 procent medan Broadcom föll 4,3 procent, berättar CNBC och konstaterar att Googles moderbolag Alphabet stängde ned med 2,8 procent.

På de asiatiska marknaderna på fredagen drar Softbank också med sig flera teknikbolag ned. Advantest, som tillverkar halvledarutrustning, tappar över 3 procent medan Tokyo Electron backar 4 procent i samband med CNBC:s rapport.

TSMC, som är världens största kontraktschiptillverkare, var då ned med drygt 2 procent, SK Hynix backade med över 5 procent och Samsung Electronics stod på minus med 3,8 procent.

Samtidigt hade Tencent då sjunkit med 5,61 procent och JD.com var ned med 4,31 procent.

Ola Söderlund
Ola Söderlund

