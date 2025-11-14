Softbank-aktien rasar för tredje dagen i rad

BLACK WEEKS Spara upp till 54% på Verisure hemlarm

Softbank har dumpat hela sitt innehav i den amerikanska chiptillverkaren Nvidia, världens högst värderade börsbolag.

Det har gjort att proppen gått ur Softbank på aktiemarknaden, men kursraset spiller även över på amerikanska teknikbolag.

Allt enligt CNBC som uppger att oron kring AI fått en mer allvarlig karaktär den här veckan.

Läs även: Proppen ur Softbank på börsen – rasar på AI-oro DagensPS

Nästan 50 miljarder dollar av börsvärdet utplånades

Softbank har avyttrat hela sin andel i Nvidia för 5,83 miljarder dollar, vilket fått aktien att falla som en sten på börsen. Det är tredje dagen som Softsbanks aktier straffas av marknaden. Vid tidpunkten för den amerikanska nyhetskanalens rapport var aktien ned med nästan 9 procent.

Förra veckan gick nästan 50 miljarder dollar upp i rök för Softbank i spåren av den dramatiska aktieutförsäljningen från investerare.

”Utförsäljningen av SoftBank idag är mindre idiosynkratisk för SoftBank, och mer driven av ett bredare marknadssentiment kring halvledare och teknikaktier”, säger Rolf Bulk, senior aktieanalytiker på New Street Research.

I oktober sålde Softbank, enligt senaste resultatrapporten, 32,1 miljoner Nvidia-aktier, samtidigt minskade företaget sitt innehav i T-mobile och detta inbringade 9,18 miljarder dollar, framgår det.