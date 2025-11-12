Blytungt ras för Softbank efter Nvidia-avyttring

Den japanska bankjätten gjorde avyttringen av aktierna i amerikanska Nvidia i oktober och fick 5,83 miljarder dollar för sin andel.

Det skriver CNBC och berättar med hänvisning till en källa att kapitalet ska användas för att finansiera bankens investering på 22,5 miljarder dollar i ChatGPT:s moderbolag OpenAI.

”Vi vill erbjuda många investeringsmöjligheter för investerare, samtidigt som vi fortfarande kan bibehålla vår finansiella styrka”, har Softbanks finanschef Yoshimitsu Goto förklarat för investerare.

Avslöjade Nvidia-dumpningen i sin rapport

Den amerikanska nyhetskanalen uppger att Softbanks aktier under onsdagen föll så mycket som med 10 procent men att aktien i samband med börsrapporten återhämtat sig något och senast stod drygt 6 procent lägre.

Det var i sin resultatrapport som storbanken avslöjade att företaget dumpat Nvidia men också minskat sin position i T-Mobile.

Det är inte första gången Softbank dumpar sina aktier i Nvidia, men Softbank är fortfarande starkt knuten till den amerikanska chiptillverkaren genom sina affärsintressen, framgår det.

”Detta är en positiv signal från SoftBank som fördubblar sin uppgång och inte ett baisseartat tecken enligt vår uppfattning”, säger Dan Ives, global chef för teknikforskning på Wedbush Securities, till CNBC.