Blytungt ras för Softbank efter Nvidia-avyttring

Softbank
Softbanks aktier faller tungt efter att den japanska bankjätten dumpat hela sitt Nvidia-innehav. (Foto: Koji Sasahara/AP/TT)
Ola Söderlund
Ola Söderlund
Uppdaterad: 12 nov. 2025Publicerad: 12 nov. 2025

Softbanks aktier rasar under onsdagsmorgonen, svensk tid, med dramatiska 10 procent på nyheten om den japanska bankbjässens försäljningen av hela innehavet på 32,1 miljoner Nvidia-aktier.

Den japanska bankjätten gjorde avyttringen av aktierna i amerikanska Nvidia i oktober och fick 5,83 miljarder dollar för sin andel.

Det skriver CNBC och berättar med hänvisning till en källa att kapitalet ska användas för att finansiera bankens investering på 22,5 miljarder dollar i ChatGPT:s moderbolag OpenAI.

”Vi vill erbjuda många investeringsmöjligheter för investerare, samtidigt som vi fortfarande kan bibehålla vår finansiella styrka”, har Softbanks finanschef Yoshimitsu Goto förklarat för investerare.

Avslöjade Nvidia-dumpningen i sin rapport

Den amerikanska nyhetskanalen uppger att Softbanks aktier under onsdagen föll så mycket som med 10 procent men att aktien i samband med börsrapporten återhämtat sig något och senast stod drygt 6 procent lägre.

Det var i sin resultatrapport som storbanken avslöjade att företaget dumpat Nvidia men också minskat sin position i T-Mobile.

Det är inte första gången Softbank dumpar sina aktier i Nvidia, men Softbank är fortfarande starkt knuten till den amerikanska chiptillverkaren genom sina affärsintressen, framgår det.

”Detta är en positiv signal från SoftBank som fördubblar sin uppgång och inte ett baisseartat tecken enligt vår uppfattning”, säger Dan Ives, global chef för teknikforskning på Wedbush Securities, till CNBC.

Softbank drar med sig andra teknikaktier i fallet

ANNONS

Även om OpenAI är centralt för SoftBanks GenAI-portfölj är hårdvara fortfarande en prioritet, främst genom innehavet i den brittiska chipdesignern Arm som den japanska banken samutvecklar produkter med, konstaterar Rolf Bulk, aktieanalytiker på New Street Research, i artikeln.

SoftBank har en kontrollerande andel i det brittiska företaget Arm Holdings, vars chipdesign driver mobila och AI-processorer.

Softbanks kraftiga kursras i dag spiller över på andra teknikaktier, bland annat sjunker Advantest och Tokyo Electron med över 2 procent.

Taiwans TSMC, världens största kontraktschiptillverkare, backar med 0,34 procent medan den sydkoreanska minneschiptillverkaren SK Hynix tappar 1,62 procent, enligt CNBC.

AktieförsäljningAsienchipJapanKursrasNvidiaSoftbankTeknikbolagUSA
Ola Söderlund
Ola Söderlund

Nyhetsreporter som bevakar börs, privatekonomi, näringslivsnyheter och världspolitik.

