Skanska har tecknat ett nytt storkontrakt. Det handlar om ett sjukhusbygge i Värmland och kontraktet är värt 4,4 miljarder kronor.
Skanska tar hem 4,4-miljarderskontrakt
Skanska (börskurs Skanska) har tecknat kontrakt med Region Värmland om att uppföra ett nytt akuthus på sjukhusområdet i Karlstad.
Kontraktet är värt cirka 4,4 miljarder kronor och arbetet ska vara klart år 2033.
Högteknologisk byggnad
Det nya akuthuset blir en högteknologisk byggnad på cirka 90 000 kvadratmeter som bland annat kommer att innehålla en ny akutavdelning med helikopterlandningsplats på taket samt ny förlossning, infektions- och intensivvårdsavdelning.
Byggnaden blir sju våningar hög och har högt ställda ambitioner gällande robusthet och hållbarhet.
Har samarbetat länge
Skanska och Region Värmland har under lång tid samarbetat i tidigt skede om bygget av Nya CSK, Centralsjukhuset i Karlstad, ett projekt som löper fram till 2036.
”Vi känner oss trygga med Skanska som totalentreprenör för Nya CSK. Vi har ett bra samarbete i ett stort och komplext projekt”, säger Peter Bäckstrand, regiondirektör Region Värmland, i pressmeddelandet.
”Skanska har samlad erfarenhet av flera stora sjukhusprojekt, vilket kommer vara värdefullt för Nya CSK. Vi vet vad som krävs för att bygga i en vårdmiljö som måste fungera friktionsfritt genom hela projektet”, säger Olle Strandsäter, regionchef hos Skanska.
Klart i april 2033
Byggstart för akuthuset är planerad till i höst med färdigställande under 2033. Formellt tas det första spadtaget i januari 2027 och allt ska vara färdigt april 2033.
Hos NWT konstaterar regionstyrelsens ordförande Åsa Johansson (S) att det är en viktig satsning.
”Det kommer att göra stor skillnad för värmlänningarna. Vi kommer samla alla akuta verksamheterna med akutmottagning, förlossning och intensivvård”, säger Johansson.
Akuthuset kommer att vara 90 000 kvadratmeter stort. I samband med projektet görs även stora satsningar på beredskap