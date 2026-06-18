Skanska tar hem 4,4-miljarderskontrakt

Har samarbetat länge

Skanska och Region Värmland har under lång tid samarbetat i tidigt skede om bygget av Nya CSK, Centralsjukhuset i Karlstad, ett projekt som löper fram till 2036.

”Vi känner oss trygga med Skanska som totalentreprenör för Nya CSK. Vi har ett bra samarbete i ett stort och komplext projekt”, säger Peter Bäckstrand, regiondirektör Region Värmland, i pressmeddelandet.

”Skanska har samlad erfarenhet av flera stora sjukhusprojekt, vilket kommer vara värdefullt för Nya CSK. Vi vet vad som krävs för att bygga i en vårdmiljö som måste fungera friktionsfritt genom hela projektet”, säger Olle Strandsäter, regionchef hos Skanska.

Skanska har sedan tidigare ett nära samarbete med Region Värmland och ska nu bygga det nya akuthus som beräknas kosta 4,4 miljarder. (Foto: Stina Stjernkvist/TT)

Klart i april 2033

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Byggstart för akuthuset är planerad till i höst med färdigställande under 2033. Formellt tas det första spadtaget i januari 2027 och allt ska vara färdigt april 2033.

Hos NWT konstaterar regionstyrelsens ordförande Åsa Johansson (S) att det är en viktig satsning.

”Det kommer att göra stor skillnad för värmlänningarna. Vi kommer samla alla akuta verksamheterna med akutmottagning, förlossning och intensivvård”, säger Johansson.

Akuthuset kommer att vara 90 000 kvadratmeter stort. I samband med projektet görs även stora satsningar på beredskap