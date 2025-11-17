Enligt Handelsbanken har värderingen i Latour-aktien kommit ner på en rimlig nivå, därför slopas säljstämpeln.
Säljstämpeln ryker på aktie i färsk analys
I stället för rekommendationen ”sälj” anser experterna på Handelsbanken nu att aktien i Latour är värd att ha kvar i portföljen.
Rådet är alltså ”behåll” sedan aktien fallit 16 procent i år på börsen och substanspremien sjunkit till 9 procent.
Det här skriver Aktiespararnas tidning med hänvisning till den färska analysen.
”Den implicita värderingen av de helägda verksamheterna har därmed fallit till EV/EBIT 20x (senaste 12 månaderna) jämfört med 25–27x för ett år sedan, vilket innebär en multipelkontraktion på 20 procent”, heter det.
Höjer även riktkursen på Latours aktie
Värderingen är nu rimlig, anser proffsen.
Och på Stockholmsbörsen var aktien i Latour upp en aning under sena förmiddagen. Vid klockan 11 låg aktiekursen på 233 kronor.
I samma analys höjer analytikerna på Handelsbanken riktkursen på Latour från 235 till 245 kronor.
Detta efter avdrag för nettoskulden och en tillämpad rabatt på investmentbolaget.
Det är på 12 månaders sikt som behåll-rekommendationen på aktien samtidigt nu har utfärdats.
