Det svenska försvarsbolaget Saab utmärker på Europas marknader med en uppgång på närmare 7 procent på måndagen på den stora Gripen-ordern från Columbia.
Saab rusar på Gripen-affären med Colombia
I fredags tillkännagav Saab (börskurs) att den colombianska regeringen beställt 17 Gripen-stridsflygplan som ska levereras de kommande fem åren, utöver vapenpaket och utbildning.
Affären är värd runt 34 miljarder kronor och det svenska försvars- och säkerhetsbolaget Saab förbinder sig samtidigt att investera i Colombia.
Den svenska regeringen kallar det för en av de största exportaffärerna genom tiderna.
Nyheten får Saab att sticka i väg upp med över 6 procent på börsen på måndagsmorgonen.
Det skriver CNBC och konstaterar att det överlag är glatt på de europeiska aktiemarknaderna på måndagen.
Saab mot strömmen på sur Stockholmsbörs
Vid klockan 08:25 i London stod det paneuropeiska indexet Stoxx 600 på plus med 0,06 procent.
I USA har aktieterminerna rört sig endast försiktigt under natten inför öppningen på Wall Street senare i dag.
Marknaderna i Asien-Stillahavsområdet har handlats blandat under tidiga morgonen, svensk tid, bland annat på grund av ökande spänningar mellan Kina och Japan.
Peking har varnat sina medborgare för resor och studieplaner i Japan.
Åter till Saab som just nu, klockan 10.45, är upp med 6,87 procent. På Stockholmsbörsen i sin helhet lyser det däremot rött. Det breda OMXSPI är ned med 0,21 procent medan storbolagsindexet OMXS30 backar 0,20 procent.
