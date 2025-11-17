Dagens PS
Dagensps.se
Börs & Finans
Aktier

Saab rusar på Gripen-affären med Colombia

Colombias jätteorder av 17 Saab Gripen-stridsflygplan får aktien i det svenska försvarsbolaget att rusa med nära 7 procent just nu. (Foto: Björn Larsson Rosvall/TT)
Ola Söderlund
Ola Söderlund
Uppdaterad: 17 nov. 2025Publicerad: 17 nov. 2025

Det svenska försvarsbolaget Saab utmärker på Europas marknader med en uppgång på närmare 7 procent på måndagen på den stora Gripen-ordern från Columbia.

ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

ANNONS

I fredags tillkännagav Saab (börskurs) att den colombianska regeringen beställt 17 Gripen-stridsflygplan som ska levereras de kommande fem åren, utöver vapenpaket och utbildning.

Affären är värd runt 34 miljarder kronor och det svenska försvars- och säkerhetsbolaget Saab förbinder sig samtidigt att investera i Colombia.

Den svenska regeringen kallar det för en av de största exportaffärerna genom tiderna.

Läs mer: Saabs jätteaffär klar – säljer 17 Gripen till nytt land DagensPS

Nyheten får Saab att sticka i väg upp med över 6 procent på börsen på måndagsmorgonen.

Det skriver CNBC och konstaterar att det överlag är glatt på de europeiska aktiemarknaderna på måndagen.

Saab mot strömmen på sur Stockholmsbörs

Vid klockan 08:25 i London stod det paneuropeiska indexet Stoxx 600 på plus med 0,06 procent.

I USA har aktieterminerna rört sig endast försiktigt under natten inför öppningen på Wall Street senare i dag.

ANNONS

Marknaderna i Asien-Stillahavsområdet har handlats blandat under tidiga morgonen, svensk tid, bland annat på grund av ökande spänningar mellan Kina och Japan.

Peking har varnat sina medborgare för resor och studieplaner i Japan. 

Åter till Saab som just nu, klockan 10.45, är upp med 6,87 procent. På Stockholmsbörsen i sin helhet lyser det däremot rött. Det breda OMXSPI är ned med 0,21 procent medan storbolagsindexet OMXS30 backar 0,20 procent.

Läs vidare: Latinamerika nästa marknad för Saab Realtid

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
ColombiaGripenOrderSaabStridsflygplan
Ola Söderlund
Ola Söderlund

Nyhetsreporter som bevakar börs, privatekonomi, näringslivsnyheter och världspolitik.

Ola Söderlund
Ola Söderlund

Nyhetsreporter som bevakar börs, privatekonomi, näringslivsnyheter och världspolitik.

ANNONS
BLACK WEEKS Spara upp till 54% på Verisure hemlarm

Just nu får du ett riktigt bra pris på Sveriges mest valda hemlarm med brand- och inbrottsskydd. Räkna ut ditt pris och ta del av erbjudandet

Räkna ut ditt pris
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS