Biljättarna Volkswagen, Mercedes och BMW hör till de lägst värderade bolagen i tyska Dax och ger mellan 6,4 och 7,4 procent i direktavkastning. För den som bottenfiskar är det nedpressade priset halva poängen. Den andra halvan är om utdelningen håller.
Så bottenfiskar du i tyska biljättar med 7 procent utdelning
Att köpa nedpressat är en av börsens äldsta strategier. Den fungerar sällan på kort sikt och nästan aldrig utan tålamod.
Skillnaden med en utdelningsaktie är att du får betalt medan du väntar. Kursen behöver inte vända för att positionen ska växa. Den behöver bara låta bli att falla.
Mercedes-Benz betalade 3,50 euro per aktie i april. På kursen 47,25 euro ger det 7,4 procent. BMW betalade 4,40 euro och ligger på 6,9 procent vid 63,34 euro. Volkswagens preferensaktie ger 6,4 procent efter utdelningen på 5,26 euro i juni.
BMW höll marginalen när VW halkade
Här går skiljelinjen mellan de tre, och den är viktigare än kursen.
Volkswagen sänkte utdelningen med 1,10 euro i juni, minus 17 procent. Mercedes sänkte från 4,30 till 3,50 euro, minus 19 procent.
BMW gjorde tvärtom och höjde till 4,40 euro. Bolaget tappade 6,3 procent i omsättning till 133,5 miljarder euro och 6,7 procent i resultat före skatt, men höll marginalen på 7,7 procent, samma nivå som året innan.
Det är precis den signalen en bottenfiskare letar efter. Volkswagen ligger på 3,8 procents rörelsemarginal. BMW ligger dubbelt så högt och höjer utdelningen ändå.
Så växer antalet aktier
Räkneexemplet är enkelt. Sju procent brutto blir 5,15 procent netto efter tysk källskatt. Återinvesterat till oförändrad kurs i fem år ger det 28 procent fler aktier.
Återkräver du källskatten ner till avtalets nivå blir nettot 5,95 procent, och då växer antalet aktier med 34 procent på samma tid.
Vänder kursen därefter räknas uppgången på varje ny aktie. Det är den effekten som gör nedpressade utdelningsaktier till mer än ett hopp om kursvinst.
Baksidan är lika enkel. Sänks utdelningen krymper motorn direkt, och två av de tre bolagen har redan sänkt en gång.
Källskatten tar 0,8 procentenheter
Tyskland drar 26,375 procent i källskatt. Skatteavtalet ger 15 procent.
Skatteverket räknar av automatiskt upp till 15 procent i ett ISK. Mellanskillnaden på 11,375 procentenheter måste du själv begära tillbaka från tyska skattemyndigheten, vilket få gör. På en utdelning om 7 procent kostar det 0,8 procentenheter om året.
En detalj till gäller från i år. Avräkningen kan aldrig bli större än schablonskatten, och de första 300 000 kronorna på ISK är skattefria sedan januari. Ligger hela innehavet under fribeloppet finns ingen svensk skatt att räkna av mot.
Marginalen avgör om utdelningen håller
Utdelningen betalas ur vinsten, och vinsten kommer ur marginalen.
Volkswagen redovisade ett rörelseresultat på 5,9 miljarder euro för första halvåret, ned från 6,7 miljarder. Marginalen blev 3,8 procent. I personbilsverksamheten låg den kring fyra procent mot över 15 procent rekordåret 2022, enligt t-online.
Pressen är strukturell. Koncernens försäljning i Kina föll 31,6 procent under halvåret, och tysk export till Kina föll 12 procent. BYD steg 365 procent på hemmamarknaden i juli.
Mot det står att åtgärderna nu är beslutade. Styrelsen godkände i september att 50 000 tjänster ska bort till 2030, och fabriken i Osnabrück görs om till försvarsproduktion. Aktien steg 6,5 procent på beskedet.
Det här blir avgörande för biljättarna i höst
I valet mellan biljättarna står BMW starkast sett till försäljning och vinst, medan Mercedes och Volkswagen redan fått betalt i kursen för förväntningar som inte infriats, enligt broker-test.de.
Delar av analytikerkåren räknar med högre kurser i sektorn.
Bottenfiske fungerar när priset är pressat och kassaflödet håller. Nästa besked om det andra kommer med kvartalsrapporterna i höst.