Så bottenfiskar du i tyska biljättar med 7 procent utdelning

Så växer antalet aktier

Räkneexemplet är enkelt. Sju procent brutto blir 5,15 procent netto efter tysk källskatt. Återinvesterat till oförändrad kurs i fem år ger det 28 procent fler aktier.

Återkräver du källskatten ner till avtalets nivå blir nettot 5,95 procent, och då växer antalet aktier med 34 procent på samma tid.

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Vänder kursen därefter räknas uppgången på varje ny aktie. Det är den effekten som gör nedpressade utdelningsaktier till mer än ett hopp om kursvinst.

Baksidan är lika enkel. Sänks utdelningen krymper motorn direkt, och två av de tre bolagen har redan sänkt en gång.

Källskatten tar 0,8 procentenheter

Tyskland drar 26,375 procent i källskatt. Skatteavtalet ger 15 procent.

Skatteverket räknar av automatiskt upp till 15 procent i ett ISK. Mellanskillnaden på 11,375 procentenheter måste du själv begära tillbaka från tyska skattemyndigheten, vilket få gör. På en utdelning om 7 procent kostar det 0,8 procentenheter om året.

En detalj till gäller från i år. Avräkningen kan aldrig bli större än schablonskatten, och de första 300 000 kronorna på ISK är skattefria sedan januari. Ligger hela innehavet under fribeloppet finns ingen svensk skatt att räkna av mot.

Marginalen avgör om utdelningen håller

Utdelningen betalas ur vinsten, och vinsten kommer ur marginalen.

Volkswagen redovisade ett rörelseresultat på 5,9 miljarder euro för första halvåret, ned från 6,7 miljarder. Marginalen blev 3,8 procent. I personbilsverksamheten låg den kring fyra procent mot över 15 procent rekordåret 2022, enligt t-online.

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Pressen är strukturell. Koncernens försäljning i Kina föll 31,6 procent under halvåret, och tysk export till Kina föll 12 procent. BYD steg 365 procent på hemmamarknaden i juli.

Mot det står att åtgärderna nu är beslutade. Styrelsen godkände i september att 50 000 tjänster ska bort till 2030, och fabriken i Osnabrück görs om till försvarsproduktion. Aktien steg 6,5 procent på beskedet.

Det här blir avgörande för biljättarna i höst

I valet mellan biljättarna står BMW starkast sett till försäljning och vinst, medan Mercedes och Volkswagen redan fått betalt i kursen för förväntningar som inte infriats, enligt broker-test.de.

Delar av analytikerkåren räknar med högre kurser i sektorn.

Bottenfiske fungerar när priset är pressat och kassaflödet håller. Nästa besked om det andra kommer med kvartalsrapporterna i höst.