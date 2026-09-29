Försökte bygga hel-amerikanskt Monopol: "Kolossal huvudvärk"

Det skulle bli ett slags skyltfönster för amerikansk produktion, lagom till landets 250-årsfirande.

Det gick sådär.

”Det var en kolossal huvudvärk. Jag hoppas att jag inte behöver gå igenom det igen”, säger företagets vd Jonathan Silva till Wall Street Journal.

”Det var inte lönsamt för vårt företag på något sätt”, säger han.

Tillverkar normalt i Kina

WS Game har i 25 år tillverkat sina exklusiva spel i Kina. Företaget har byggt upp nära relationer med kinesiska fabriker och säljer omkring en miljon avancerade spel om året.

När tullarna på kinesiska varor höjdes till 145 procent förra året pausade företaget tillfälligt produktionen i Kina och började leta efter alternativ. Vietnam, Taiwan, Indonesien, Kanada och Brasilien fanns bland alternativen.

Men företaget ville också testa om produktionen kunde flyttas hela vägen hem till USA.

Planen var att tillverka en amerikansk version av Monopol för omkring 20 procent högre kostnad än den kinesiska modellen. Men påslaget landade i stället på omkring 100 procent, enligt WS Game.