Ett amerikanskt spelföretag ville visa att klassiska sällskapsspel går att tillverka på hemmaplan. Det gick inget vidare.
Försökte bygga hel-amerikanskt Monopol: "Kolossal huvudvärk"
När de amerikanska tullarna mot Kina skärptes bestämde sig det familjeägda WS Game Company för att försöka göra något företaget aldrig tidigare gjort, att tillverka ett exklusivt Monopol helt i USA.
Det skulle bli ett slags skyltfönster för amerikansk produktion, lagom till landets 250-årsfirande.
Det gick sådär.
”Det var en kolossal huvudvärk. Jag hoppas att jag inte behöver gå igenom det igen”, säger företagets vd Jonathan Silva till Wall Street Journal.
”Det var inte lönsamt för vårt företag på något sätt”, säger han.
Tillverkar normalt i Kina
WS Game har i 25 år tillverkat sina exklusiva spel i Kina. Företaget har byggt upp nära relationer med kinesiska fabriker och säljer omkring en miljon avancerade spel om året.
När tullarna på kinesiska varor höjdes till 145 procent förra året pausade företaget tillfälligt produktionen i Kina och började leta efter alternativ. Vietnam, Taiwan, Indonesien, Kanada och Brasilien fanns bland alternativen.
Men företaget ville också testa om produktionen kunde flyttas hela vägen hem till USA.
Planen var att tillverka en amerikansk version av Monopol för omkring 20 procent högre kostnad än den kinesiska modellen. Men påslaget landade i stället på omkring 100 procent, enligt WS Game.
Fick anpassa design
Och då gick inte projektet ens att göra till fullo, tärningarna fick fortfarande importeras från Kina eftersom företaget inte hittade någon amerikansk tillverkare som kunde producera 5 000 par.
”En stor del av förändringarna vi ställdes inför hade att göra med att amerikansk tillverkningsindustri inte längre tillverkar den här typen av produkter, om den någonsin gjorde det”, säger Kerry Addis, Jonathans syster och delägare i bolaget, till WSJ.
”Vi fick först ta reda på vad fabrikerna klarade av och sedan anpassa designen efter det”, säger Jonathan Silva.
Till slut blev projektet så kostsamt att företaget inte kunde täcka sina normala omkostnader.
”Jag kastade upp händerna. Jag var klar. Jag var så trött på det här”, säger Silva om problemen med en av komponenterna.
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