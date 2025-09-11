Dagens PS
Börsgurun tror på ”vansinnig värdering” för Klarna

Klarna
CNBC:s börsveteran Jim Cramer tror på en ännu mer "vansinnig" kursresa för Klarna framöver än rallyt i börsdebuten i New York. (Foto: Jason DeCrow/AP/TT)
Ola Söderlund
Ola Söderlund
Uppdaterad: 11 sep. 2025Publicerad: 11 sep. 2025

Trots att Klarna rusade i börsdebuten på Wall Street i New York har aktien potential att göra en ”vansinnig” kursresa i positivt mening, enligt CNBC:s Jim Cramer.

Cramer hissar Klarna till skyarna efter börsentrén i USA.

Att aktien stack i väg upp med snudd på 15 procent saknar betydelse, det finns mer att krama ur aktien, tror Jim Cramer.

”Även om Klarna sköt i höjden direkt, har aktien inte nått en vansinnig värdering än. Jag tycker att siffrorna ser bra ut, så jag tror att den kan köpas på dessa nivåer”, säger den kände börsprofilen på den amerikanska finansnyhetskanalen.

Det svenska fintechbolaget, som främst känns igen för sin affärsidé ”köp nu, betala senare” avancerade snabbt över introduktionspriset på aktien.

Klarna mer än bara en betaltjänst

Börsnoteringen beskrivs som het och är en av de största börsintroduktionerna under veckan på den amerikanska marknaden, där IPO:erna nu uppges blomstra på nytt.

Klarna vill gärna uppfattas som en digital bank och CNBC:s Jim Cramer konstaterar att företaget också har en rad andra erbjudanden än betaltjänster och att låta kunder shoppa på kredit.

Cramer anser att Klarna visar upp en god kreditkvalitet och att den till och med imponerar, trots en automatiserad process.

Börsnestorn slår fast att företaget ”har en solid tillväxt och förbättrade fundamentala förutsättningar”, enligt artikeln.

Vidare heter det att bolaget har ”krympande vinstförluster” på senare år och att lönsamheten förbättrats sedan 2023.

“Exitlikviditet för riskkapitalister”

Helst hade Cramer sett, säger han, att företaget självt stod för försäljningen av aktierna inför den nu genomförda börsintroduktionen, då kunde pengarna investerats i tillväxt, förklarar han.

Nu blev det i stället till viss del ”exitlikviditet för riskkapitalister”, säger han.

Han påpekar också att Klarna varit redo att börsnoteras i 20 år, att det är en erfaren startup och att vägen ligger öppen för att öka företagsvärdet om nu klättrat till över 17 miljarder dollar.

Avslutningsvis pekar Jim Cramer på Klarnas rivaler Affirm och Sezzle, som både är lönsamma. Han är säker på att den svenska startup-succén också ”är på väg i den riktningen”.

Klarna har inte kommenterat uppgifterna.

Ola Söderlund

Utbildad journalist med nästan 40 år i yrket. Har varit allmänreporter, kriminalreporter, jobbat med print och digitala medier, och var en tid chefredaktör för ett magasin på Dagens PS, samt under en kort period nyhetschef på dåvarande Miljöaktuellt och senare redaktionschef för News55.

