Börsgurun tror på ”vansinnig värdering” för Klarna

Cramer hissar Klarna till skyarna efter börsentrén i USA.

Att aktien stack i väg upp med snudd på 15 procent saknar betydelse, det finns mer att krama ur aktien, tror Jim Cramer.

”Även om Klarna sköt i höjden direkt, har aktien inte nått en vansinnig värdering än. Jag tycker att siffrorna ser bra ut, så jag tror att den kan köpas på dessa nivåer”, säger den kände börsprofilen på den amerikanska finansnyhetskanalen.

Det svenska fintechbolaget, som främst känns igen för sin affärsidé ”köp nu, betala senare” avancerade snabbt över introduktionspriset på aktien.

Klarna mer än bara en betaltjänst

Börsnoteringen beskrivs som het och är en av de största börsintroduktionerna under veckan på den amerikanska marknaden, där IPO:erna nu uppges blomstra på nytt.

Klarna vill gärna uppfattas som en digital bank och CNBC:s Jim Cramer konstaterar att företaget också har en rad andra erbjudanden än betaltjänster och att låta kunder shoppa på kredit.

Cramer anser att Klarna visar upp en god kreditkvalitet och att den till och med imponerar, trots en automatiserad process.

Börsnestorn slår fast att företaget ”har en solid tillväxt och förbättrade fundamentala förutsättningar”, enligt artikeln.

Vidare heter det att bolaget har ”krympande vinstförluster” på senare år och att lönsamheten förbättrats sedan 2023.