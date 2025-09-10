Sebastian Siemiatkowski fick äntligen ringa i klockan i New York – och när Klarna väl var börsnoterat var intresset stort.
Klarnas succé på börsen: "Som ett bröllop"
Efter en lång väntan var det slutligen dags.
Den svenska betaljätten Klarna gjorde på onsdagen entré på New York-börsen och blev därmed ett av årets mest uppmärksammade technoteringar i USA.
Aktien prissattes till 40 dollar, men när börsen stängde hade den gått upp till 45,82 dollar – en ökning med drygt 15 procent jämfört med introduktionspriset, skriver CNBC.
Introducerat fler tjänster i USA
Noteringen innebär ett marknadsvärde på omkring 17,3 miljarder dollar, motsvarande drygt 180 miljarder kronor, och markerar en ny fas för bolaget som länge varit en av Europas mest profilerade fintechaktörer.
“Det är lite som ett bröllop. Man förbereder sig så mycket och planerar för det och det är en stor fest. Men i slutändan går äktenskapet vidare”, säger vd:n Sebastian Siemiatkowski.
Bolaget, som är mest känt för sina “köp nu, betala senare”-lösningar, har under de senaste åren breddat sin verksamhet med banktjänster i USA.
Flera andra har gått före
Bland annat har man lanserat ett eget kort och sparkonton, vilket lockat hundratusentals kunder och en väntelista på flera miljoner.
Klarna följer nu i spåren av andra profilerade techbolag som introducerats i USA under året. Både stablecoin-bolaget Circle och mjukvarubolaget Figma fick ett varmt mottagande av investerare.
Nu väntar marknaden även på att kryptobörsen Gemini ska ta steget in på börsen. Den ökade aptiten på nya techaktier tolkas som ett tecken på att riskviljan på Wall Street har stärkts efter en mer dämpad period för noteringar.
Clas Ohlson rusade
På hemmaplan i Sverige gick börsen åt motsatt håll under onsdagen. Det breda OMXS-indexet backade marginellt, ned 0,1 procent, i en i övrigt lugn handel, skriver TT.
Ett undantag var Clas Ohlson (börskurs Clas Ohlson) som rusade över 13 procent efter att ha redovisat en kraftig vinstökning för det första kvartalet i bolagets brutna räkenskapsår.
Rörelserna på de europeiska börserna var överlag små, men i Köpenhamn noterades Novo Nordisk för en uppgång på nära 4 procent efter att bolaget lanserat ett omfattande sparprogram.
