Klarnas succé på börsen: "Som ett bröllop"

Efter en lång väntan var det slutligen dags.

Den svenska betaljätten Klarna gjorde på onsdagen entré på New York-börsen och blev därmed ett av årets mest uppmärksammade technoteringar i USA.

Aktien prissattes till 40 dollar, men när börsen stängde hade den gått upp till 45,82 dollar – en ökning med drygt 15 procent jämfört med introduktionspriset, skriver CNBC.

Introducerat fler tjänster i USA

Noteringen innebär ett marknadsvärde på omkring 17,3 miljarder dollar, motsvarande drygt 180 miljarder kronor, och markerar en ny fas för bolaget som länge varit en av Europas mest profilerade fintechaktörer.

“Det är lite som ett bröllop. Man förbereder sig så mycket och planerar för det och det är en stor fest. Men i slutändan går äktenskapet vidare”, säger vd:n Sebastian Siemiatkowski.

Bolaget, som är mest känt för sina “köp nu, betala senare”-lösningar, har under de senaste åren breddat sin verksamhet med banktjänster i USA.