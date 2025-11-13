Mestadels grönt i Asien på glada USA-nyheten

Den amerikanska presidenten Donald Trump har undertecknat en finansieringslag som sätter stopp för den nedslängda statsapparaten.

Beskedet lyfter de flesta marknaderna i Asien-Stillahavsområdet. Kospi i Sydkorea är i skrivande stund, klockan 07.07, upp med 0,60 procent medan Nikkei 225 i Japan står på plus med 0,25 procent, uppger CNBC i sin livebörsrapport.

Så går övriga börser i Asien-Stillahavsområdet

Indiens Nifty 50 stiger 0,35 procent och Shanghaibörsen i Fastlandskina klättrar 0,40 procent.

Hang Seng i Hongkong är dock ned med 0,33 procent och även S&P/ASX 200 i Australien är ned. Indexet har precis avslutat handeln på minus med 0,52 procent trots att att statistik över den säsongsrensade arbetslösheten kommit in lägre än väntat.

Men det som oroar marknaden i Australien är att förväntan om en räntesänkning nu försämrats. Den australiska dollarn stiger.