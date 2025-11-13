Dagens PS
Mestadels grönt i Asien på glada USA-nyheten

Asien
De flesta marknaderna i Asien-Stillahavsområdet stiger på torsdagen på beskedet att USA öppnar igen efter den historiskt långa nedstängningen av regeringen och statsapparaten. (Foto: Ahn Young-joon/AP/TT)
Ola Söderlund
Ola Söderlund
Uppdaterad: 13 nov. 2025Publicerad: 13 nov. 2025

USA:s historiskt långa nedstängning avslutas och det sätter positivt avtryck på börserna i Asien på torsdagsmorgonen, svensk tid.

Den amerikanska presidenten Donald Trump har undertecknat en finansieringslag som sätter stopp för den nedslängda statsapparaten.

Läs mer: JUST NU: USA öppnar igen – längsta nedstängningen i landets historia DagensPS

Beskedet lyfter de flesta marknaderna i Asien-Stillahavsområdet. Kospi i Sydkorea är i skrivande stund, klockan 07.07, upp med 0,60 procent medan Nikkei 225 i Japan står på plus med 0,25 procent, uppger CNBC i sin livebörsrapport.

Så går övriga börser i Asien-Stillahavsområdet

Indiens Nifty 50 stiger 0,35 procent och Shanghaibörsen i Fastlandskina klättrar 0,40 procent.

Hang Seng i Hongkong är dock ned med 0,33 procent och även S&P/ASX 200 i Australien är ned. Indexet har precis avslutat handeln på minus med 0,52 procent trots att att statistik över den säsongsrensade arbetslösheten kommit in lägre än väntat.

Men det som oroar marknaden i Australien är att förväntan om en räntesänkning nu försämrats. Den australiska dollarn stiger.

Japanska Softbank fortsätter falla brutalt

Kräftgången fortsätter för japanska Softbank efter avyttringen av hela Nvidia-portföljen. Aktien i Softbank hade backat med mer än 5 procent i samband med den amerikanska nyhetskanalens börsrapport.

Läs också: Blytungt ras för Softbank efter Nvidia-avyttring DagensPS

Under onsdagens handel på Wall Street, USA, nådde industritäta Dow Jones sin första stängning på över 48 000, och samtidigt även en ny intradagshögsta någonsin.

Aktieterminerna inför USA:s börsöppning är ned

Indexet stängde upp med 0,68 procent medan tekniktunga Nasdaq Composite sjönk 0,26 procent.

Det breda jämförelseindexet S&P 500 steg 0,06 procent.

Under de tidiga timmarna i Asien sjunker aktieterminerna i USA i dag inför börsöppningen, framgår det vidare.

Läs även: Flykt till Tokyobörsen – men japanerna gillar Europa DagensPS

Läs mer: Europas aktier slår rekord – Novo Nordisk lyfter Realtid

AsienBörshandelDonald TrumpEkonomiMarknaderNedstängningUSA
Ola Söderlund
Ola Söderlund

Nyhetsreporter som bevakar börs, privatekonomi, näringslivsnyheter och världspolitik.

Ola Söderlund
Ola Söderlund

Nyhetsreporter som bevakar börs, privatekonomi, näringslivsnyheter och världspolitik.

