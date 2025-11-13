USA:s historiskt långa nedstängning avslutas och det sätter positivt avtryck på börserna i Asien på torsdagsmorgonen, svensk tid.
Mestadels grönt i Asien på glada USA-nyheten
"Oljan kommer att öka i 25 år till"
Den globala efterfrågan på och gas kan öka fram till 2050, enligt IEA, som därmed avviker från tidigare prognoser kring renare bränslen. Internationella energiorganet IEA avviker nu från sina tidigare prognoser och förväntningar om en snabb övergång till renare bränslen. Nu förklarar man i stället att världen "sannolikt" inte kommer att nå sina klimatmål
Den tysta revolutionen – batterier den nya oljan
De driver våra bilar, lagrar vår el och håller våra samhällen igång. Batterierna har gått från osynliga komponenter till att bli den nya oljan. Batterier har gått från vardagskomponenter till att bli kärnan i den globala energiomställningen. Från elbilar till solenergi, och den som kontrollerar batterierna kontrollerar framtidens energi.
Swedbank tror börsjätten kan stiga 70 procent
Swedbanks aktieexpert är rejält positiv till den nordiska börsjätten på "nuvarande pressade nivåer" och sätter ett köpråd som ger en uppsida på runt 70 procent. Det framgår av en ny analys från storbanken av David Evans som är chefsanalytiker och Head of Pharma & Biotech Sector Research på Kepler Cheuvreux som utför bankens analyser.
Miljardären hotar lämna New York – efter Mamdanis seger
"Jag flyttar till Florida". Miljardären John Catsimatidis rasar efter New Yorks politiska omsvängning och hotar nu att skära i personal och lämna staden. Zohran Mamdani vann borgmästarvalet i New York och lovade bland annat en satsning på kommunalt drivna matbutiker med syfte att pressa ned matpriserna. Vinsten fick livsmedelsmiljardären att rasa. John Catsimatidis som äger
Banken: Dags att köpa börsens verkstadsklassiker
Handelsbanken tror att 2026 är året då det är slagläge för den svenska verkstadssektorn på börsen. Men det gäller att vara selektiv i vilka aktier man väljer. "Historiskt brukar kvalitetsaktier ta över när PMI passerar 50 – med 20 procentenheters överavkastning under år 1–3", skriver banken i en ny analys av sektorn.
Den amerikanska presidenten Donald Trump har undertecknat en finansieringslag som sätter stopp för den nedslängda statsapparaten.
Läs mer: JUST NU: USA öppnar igen – längsta nedstängningen i landets historia DagensPS
Beskedet lyfter de flesta marknaderna i Asien-Stillahavsområdet. Kospi i Sydkorea är i skrivande stund, klockan 07.07, upp med 0,60 procent medan Nikkei 225 i Japan står på plus med 0,25 procent, uppger CNBC i sin livebörsrapport.
Så går övriga börser i Asien-Stillahavsområdet
Indiens Nifty 50 stiger 0,35 procent och Shanghaibörsen i Fastlandskina klättrar 0,40 procent.
Hang Seng i Hongkong är dock ned med 0,33 procent och även S&P/ASX 200 i Australien är ned. Indexet har precis avslutat handeln på minus med 0,52 procent trots att att statistik över den säsongsrensade arbetslösheten kommit in lägre än väntat.
Men det som oroar marknaden i Australien är att förväntan om en räntesänkning nu försämrats. Den australiska dollarn stiger.
Japanska Softbank fortsätter falla brutalt
Kräftgången fortsätter för japanska Softbank efter avyttringen av hela Nvidia-portföljen. Aktien i Softbank hade backat med mer än 5 procent i samband med den amerikanska nyhetskanalens börsrapport.
Läs också: Blytungt ras för Softbank efter Nvidia-avyttring DagensPS
Under onsdagens handel på Wall Street, USA, nådde industritäta Dow Jones sin första stängning på över 48 000, och samtidigt även en ny intradagshögsta någonsin.
Aktieterminerna inför USA:s börsöppning är ned
Indexet stängde upp med 0,68 procent medan tekniktunga Nasdaq Composite sjönk 0,26 procent.
Det breda jämförelseindexet S&P 500 steg 0,06 procent.
Under de tidiga timmarna i Asien sjunker aktieterminerna i USA i dag inför börsöppningen, framgår det vidare.
Läs även: Flykt till Tokyobörsen – men japanerna gillar Europa DagensPS
Läs mer: Europas aktier slår rekord – Novo Nordisk lyfter Realtid
Räntefest stundar om exportbolagen får rätt
Allt fler svenska exportbolag räknar med sjunkande räntor det kommande året. Enligt en ny mätning förväntar sig var fjärde exportbolag det. Mer än hälften, 55 procent av exportbolagen, tror att räntan förblir oförändrad de kommande tolv månaderna. Samtidigt spår 41 procent av företagen att räntorna sänks det kommande året, konstaterar Svensk Exportkredit, SEK.
Guld och silver slår tillbaka – rusar efter nya rekord
Efter ett rejält hack i kurvan har priset på guld hittat fotfästet igen. Nu klättrar ädelmetallerna tillbaka mot höstens rekordnivåer efter ett par veckor i diket. När riskaptiten gjorde ett nytt besök på börsen störtade priset på guld och silver från tidigare rekordnivåer. Guldrekordet på 4357 dollar sattes den 20:e oktober och för silver hamnade
Flera fed-ledamöter tveksamma till nya räntesänkningar
Ribban för att göra nya räntesänkningar i USA som president Donald Trump helst vill se har höjts. Det menar flera ledamöter från den amerikanska riksbanken Fed som har uttalat sig i olika sammanhang den senaste veckan.
Mestadels grönt i Asien på glada USA-nyheten
Elbil hemma? Så får du laddningen att funka från dag ett
Att ladda elbilen hemma kräver mer än en sladd i väggen. Här är vad du ska tänka på – från laddbox till bidrag och solceller. Att köpa elbil är enkelt. Det svåra börjar när man inser att bilen måste laddas – helst hemma, varje natt. För villa- och radhusägare är det fullt möjligt, men kräver