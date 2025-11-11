Flykt till Tokyobörsen – men japanerna gillar Europa

Vilka svenska bolag kommer att bli morgondagens vinnare – och hur hittar man dem innan marknaden gör det? För Simon Peterson, fondförvaltare på Carnegie Fonder, handlar det om att förstå bolagen på djupet och våga tänka långsiktigt. – Vi vill hitta välskötta bolag som kan skapa värde för sparare många år framöver. Det kräver att …

Heta Tokyobörsen attraherar amerikanskt kapital

Norska DN.no rapporterar att den japanska aktiemarknaden samtidigt blommar, vilket lockar amerikanska investerare.

Tidningen uppger att det ledande japanska indexet Nikkei 225 stigit med över 30 procent sedan årsskiftet, mätt i dollar, vilket är nästan dubbelt så mycket som USA-börsens riktmärke S&P 500, som gått upp 16 procent under samma tid.

Även det japanska Topixindexet övertygar stort och har överträffat analytikernas förväntan med råge i år när de inhemska företagen levererat rekordresultat.

Trumps handelstullar har bidragit till en svagare japansk valuta, yenen, vilket bidragit till den amerikanska flykten till Japans börser. Tillströmningen av investerare från USA är den snabbaste på över tio år, enligt DN.no.

Det ska tilläggas att de negativa effekterna från USA:s tullar avtagit i Japan och att företagen varit duktiga på att överföra sina ökade kostnader på kunderna. Teknikindustrin växer dessutom så det sprakar i landet.

Inhemska och globala faktorer ger ekonomin stöd

”För tillfället får Japans ekonomi stöd av både inhemska och globala mekanismer”, säger portföljförvaltaren Naoki Fujiwara i Shinkin Asset Management till Bloomberg.

Värderingarna ses som attraktiva med tanke på företagens starka resultat och utsikter för nästa räkenskapsår, slår experten fast.

Nomura Securities förväntar sig å sin sida fortsatta börsuppgångar i Japan.

”Japanska aktier har potential att stå högre mot slutet av året och in på nästa år, säger seniorstrategen Takashi Ito till nyhetsbyrån.

Japans kvinnliga statsminister eldar på tillväxtmotorn

Enligt Japan Exchange Group har utländska investerare köpt japanska aktier och derivater för 384 miljarder yen netto fram till sista oktober. Och den extrema köptrenden väntas hålla i sig och få bränsle även av Japans nya regering med landets första kvinnliga statsminister Sanae Takaichi, som har ett uttalat mål att höja landets ekonomiska tillväxt med direktiv om ökade investeringar i en rad sektorer.

