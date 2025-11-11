Amerikanska investerare lockas av en blomstrande Tokyobörs, samtidigt som japanerna själva vänder sig till Europas startup-bolag.
Flykt till Tokyobörsen – men japanerna gillar Europa
På måndagen kunde Dagens PS berätta med hänvisning till den amerikanska finansnyhetskanalen CNBC att japanska investerare flockas kring Europas startup-marknad.
Hittills i år har mer än 33 miljarder euro från Japan gått till finansieringsrundor i Europa med fokus på startup-bolag med inriktning på djuplodande teknik.
Europa “bördig jordmån” för japanska investerare
Det som attraherar japanska investerare här är ett mer moget ekosystem för entreprenörer än vad Japan kan erbjuda, även om den europeiska startup-marknaden fortfarande står i skuggan av Silicon Valley i USA.
Men nu märks ett växande intresse för det asiatiska landet för Europa bland investerare och riskkaptalfonder. Tidigare var det i stort sett bara bankjätten Softbank som hade Europa i blickfånget, men nu ses kontinenten som ”en bördig jordmån för japanska företag, vars inhemska marknad är yngre”, framgår det.
Heta Tokyobörsen attraherar amerikanskt kapital
Norska DN.no rapporterar att den japanska aktiemarknaden samtidigt blommar, vilket lockar amerikanska investerare.
Tidningen uppger att det ledande japanska indexet Nikkei 225 stigit med över 30 procent sedan årsskiftet, mätt i dollar, vilket är nästan dubbelt så mycket som USA-börsens riktmärke S&P 500, som gått upp 16 procent under samma tid.
Från tisdagsmorgonen 11 november 2025: Muntert på USA:s börser men dystert i Asien DagensPS
Även det japanska Topixindexet övertygar stort och har överträffat analytikernas förväntan med råge i år när de inhemska företagen levererat rekordresultat.
Trumps handelstullar har bidragit till en svagare japansk valuta, yenen, vilket bidragit till den amerikanska flykten till Japans börser. Tillströmningen av investerare från USA är den snabbaste på över tio år, enligt DN.no.
Det ska tilläggas att de negativa effekterna från USA:s tullar avtagit i Japan och att företagen varit duktiga på att överföra sina ökade kostnader på kunderna. Teknikindustrin växer dessutom så det sprakar i landet.
Läs även: Private equity exploderar i Japan: “Högst avkastning” Realtid
Inhemska och globala faktorer ger ekonomin stöd
”För tillfället får Japans ekonomi stöd av både inhemska och globala mekanismer”, säger portföljförvaltaren Naoki Fujiwara i Shinkin Asset Management till Bloomberg.
Värderingarna ses som attraktiva med tanke på företagens starka resultat och utsikter för nästa räkenskapsår, slår experten fast.
Nomura Securities förväntar sig å sin sida fortsatta börsuppgångar i Japan.
”Japanska aktier har potential att stå högre mot slutet av året och in på nästa år, säger seniorstrategen Takashi Ito till nyhetsbyrån.
Japans kvinnliga statsminister eldar på tillväxtmotorn
Enligt Japan Exchange Group har utländska investerare köpt japanska aktier och derivater för 384 miljarder yen netto fram till sista oktober. Och den extrema köptrenden väntas hålla i sig och få bränsle även av Japans nya regering med landets första kvinnliga statsminister Sanae Takaichi, som har ett uttalat mål att höja landets ekonomiska tillväxt med direktiv om ökade investeringar i en rad sektorer.
Läs också: Japanska investerare rusar till startups i Europa DagensPS
Läs vidare: Japan satsar på tillväxt – medan lönerna kraschar Realtid
