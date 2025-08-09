De försvunna aktierna: Dödsfall skakar miljardmysteriet

Håller ditt bundna bolån på att löpa ut eller tycker du att din bank inte ger dig den räntan du borde ha? Då finns det ett knep som är bättre än alla andra knep när du ska pruta på bolåneräntan.? Det finns flera sätt att förhandla sin boränta på och det finns tusenlappar att spara. …

Två berättelser krockar

Puech ger en helt annan bild.

“Jag hade aldrig någon avsikt att sälja mina ärvda aktier, mina familjeaktier”, sa han.

Han medgav möten med Arnault, men hävdade att det aldrig handlade om att avyttra familjeposten. Enligt Puech fick Freymond sälja eventuella aktier köpta för utdelningar – “men inte de ursprungliga”.

Freymond justerade samtidigt sin egen hållning. Tidigare hade han sagt att han inte hanterade Puechs familjeaktier. I förhöret sa han i stället:

“För mig var det inte hela innehavet, bara en del. Han gav mig mandat över vissa Hermès-aktier, men jag hade ingen kännedom om hela hans förmögenhet”.

Rättsprocesserna tätnar

Efter tre dagars förhör meddelade franska magistrater preliminära misstankar mot Freymond: urkundsförfalskning, bruk av förfalskade handlingar och grov trolöshet.

Han skulle betala flera miljoner euro i borgen och förbjöds att kontakta Puech.

“Jag har länge haft vissheten att Nicolas Puech inte längre innehar sina aktier. Det är därför vi har inlett rättsprocesser”, sa Hermès toppchef Axel Dumas den 30 juli.

LVMH och Bernard Arnault avböjde att kommentera.

Pengaspåren och brusten tillit

En revisionsrapport från FTI Consulting, beställd av Puechs jurister, uppger att han vid årsskiftet 2023/2024 hade cirka 600 000 euro i kontanter och omkring 96 miljoner euro i andra tillgångar – ofta illikvida.

Rapporten beskriver också hur tiotals miljoner euro flöt via konton kopplade till både Puech och Freymond, bland annat 35,8 miljoner euro till ett gemensamt konto på schweiziska Gonet, där nära 15 miljoner euro senare fördes över till Freymond när kontot stängdes.

Freymond bestridde revisionen och hävdade att den inte täckte hela bilden.

Sista orden – och ett öppet sår

Efter sommarens förhör beskrev Freymond effekten på sitt liv: “Katastrofalt för min familj, för mitt rykte, för min psykiska balans”.

Han tillade: “Men det gav mig också behovet, och jag avslutar med detta, att uttrycka mig så som jag har kunnat göra i dag, i går och i förrgår”.

Två veckor efter förhöret lämnade Freymond sin alpstuga i Saanen, cyklade mot bykärnan och gick av stigen nära en camping vid järnvägen.

Strax därpå träffades han av ett tåg och avled på plats.

I ett separat uttalande uttryckte Puech kondoleanser till familjen Freymond men kallade relationen “bruten av händelser av extrem tyngd” kring de försvunna aktierna, “där hela sanningen fortfarande måste komma i dagen”.

Dödsfallet sätter en dramatisk punkt i en del av historien. Svaret på vad som verkligen hände med Hermès-arvingens förmögenhet återstår dock att bevisa i domstol, men nu utan en av huvudpersonerna.

