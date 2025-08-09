En 67-årig finansrådgivare omkom den 23 juli efter att ha blivit påkörd av ett tåg. Lokal polis utreder dödsfallet som självmord. Rådgivaren befann sig i centrum av en av Europas mest svårbegripliga ekonomiska tvister: de försvunna Hermès-aktierna.
De försvunna aktierna: Dödsfall skakar miljardmysteriet
Den 67-åriga finansrådgivaren Eric Freymond hade i åratal varit förmögenhetsförvaltare åt Hermès-arvingen Nicolas Puech.
Puech, i dag 82 år, säger att han omkring 2022 upptäckte att omkring sex miljoner Hermès-aktier saknades – en post som utifrån dagens värdering uppskattas till cirka 15 miljarder dollar.
Han har stämt Freymond i Schweiz och Frankrike och anklagar honom för “massiv” förskingring. Freymond har förnekat brott.
Kort efter förhören avled Freymond i Schweiz.
Vändningen: LVMH pekas ut
I förhör med franska undersökningsdomare i juli ska Freymond för första gången ha bekräftat en misstanke som länge funnits i Hermès-kretsar: att en stor del av aktierna såldes till rivalen LVMH under Bernard Arnaults uppköpsräd för mer än ett decennium sedan – och att Puech kände till det.
På frågor om överföringar via bland annat ett fordon kallat Dilico och en swap hos Société Générale 2008 svarade han: “Absolut”. Och: “LVMH var köparen, och herr Puech var fullt informerad”.
Det rapporterar Wall Street Journal.
Två berättelser krockar
Puech ger en helt annan bild.
“Jag hade aldrig någon avsikt att sälja mina ärvda aktier, mina familjeaktier”, sa han.
Han medgav möten med Arnault, men hävdade att det aldrig handlade om att avyttra familjeposten. Enligt Puech fick Freymond sälja eventuella aktier köpta för utdelningar – “men inte de ursprungliga”.
Freymond justerade samtidigt sin egen hållning. Tidigare hade han sagt att han inte hanterade Puechs familjeaktier. I förhöret sa han i stället:
“För mig var det inte hela innehavet, bara en del. Han gav mig mandat över vissa Hermès-aktier, men jag hade ingen kännedom om hela hans förmögenhet”.
Läs även: Familjens utdelning: 50 miljarder kronor. Dagens PS
Rättsprocesserna tätnar
Efter tre dagars förhör meddelade franska magistrater preliminära misstankar mot Freymond: urkundsförfalskning, bruk av förfalskade handlingar och grov trolöshet.
Han skulle betala flera miljoner euro i borgen och förbjöds att kontakta Puech.
“Jag har länge haft vissheten att Nicolas Puech inte längre innehar sina aktier. Det är därför vi har inlett rättsprocesser”, sa Hermès toppchef Axel Dumas den 30 juli.
LVMH och Bernard Arnault avböjde att kommentera.
Pengaspåren och brusten tillit
En revisionsrapport från FTI Consulting, beställd av Puechs jurister, uppger att han vid årsskiftet 2023/2024 hade cirka 600 000 euro i kontanter och omkring 96 miljoner euro i andra tillgångar – ofta illikvida.
Rapporten beskriver också hur tiotals miljoner euro flöt via konton kopplade till både Puech och Freymond, bland annat 35,8 miljoner euro till ett gemensamt konto på schweiziska Gonet, där nära 15 miljoner euro senare fördes över till Freymond när kontot stängdes.
Freymond bestridde revisionen och hävdade att den inte täckte hela bilden.
Missa inte: 9 frågor som kan stoppa Northvolt-affären. Realtid
Sista orden – och ett öppet sår
Efter sommarens förhör beskrev Freymond effekten på sitt liv: “Katastrofalt för min familj, för mitt rykte, för min psykiska balans”.
Han tillade: “Men det gav mig också behovet, och jag avslutar med detta, att uttrycka mig så som jag har kunnat göra i dag, i går och i förrgår”.
Två veckor efter förhöret lämnade Freymond sin alpstuga i Saanen, cyklade mot bykärnan och gick av stigen nära en camping vid järnvägen.
Strax därpå träffades han av ett tåg och avled på plats.
I ett separat uttalande uttryckte Puech kondoleanser till familjen Freymond men kallade relationen “bruten av händelser av extrem tyngd” kring de försvunna aktierna, “där hela sanningen fortfarande måste komma i dagen”.
Dödsfallet sätter en dramatisk punkt i en del av historien. Svaret på vad som verkligen hände med Hermès-arvingens förmögenhet återstår dock att bevisa i domstol, men nu utan en av huvudpersonerna.
Läs också: Hermès problem – för lyxiga för sitt eget bästa. Dagens PS
Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.
De försvunna aktierna: Dödsfall skakar miljardmysteriet
