Bernard Arnault varnar för "världskatastrof" på bolagsstämman

Tappade halva tillväxten

Han är fortfarande världens sjunde rikaste person, men det går knappast strålande för affärerna då LVMH tappade halva sin tillväxt i försäljningen det första kvartalet.

”Antingen kommer det att bli en världskatastrof med mycket allvarliga och mycket negativa ekonomiska konsekvenser – i vilket fall vem kan säga hur 2026 kommer att utvecklas – eller så kommer det att lösas snabbare på något sätt som vi alla hoppas på, även om det inte verkar vara lätt, i vilket fall företagen kommer att återhämta sig och återgå till sin normala gång”, sa han, enligt en översättning från LVMH.

Om en lösning på kriget mellan Iran och USA/Israel kommer i närtid tror dock Arnault på att bolaget återgår till tillväxt under året.

Dålig tajming för sektorn

Kriget kom vid ett dåligt tillfälle för lyxprodukter, skriver CNBC. Sektorn hade ett svagt år i fjol, och hoppades på en vändning uppåt 2026. Så såg det också ut att bli – fram tills att Donald Trump attackerade Iran.

”Mellanöstern var ett av de hetaste områdena för tillväxt… det jag hör från våra kunder är att det finns en dubbel smäll: konsumentförtroendet minskar, trafiken minskar och utgifterna minskar”, säger McKinseys seniora partner Gemma D’Auria till CNBC.

