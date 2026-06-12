Pressad lyxsektor tog glädjeskutt efter uppgifter om avtal

Den skulle i så fall innebära Hormuzsundet åter öppnas för normal sjöfart och att vissa amerikanska sanktioner mot Iran lättas.

Tufft för lyxsektorn

Bland vinnarna märktes flera av Europas största lyxkoncerner. LVMH, Kering och Hermès steg omkring fem procent i den inledande handeln, medan schweiziska Richemont avancerade drygt tre procent.

Uppgångarna överträffade breda europeiska börsindex, som också utvecklades positivt under dagen.

Lyxsektorn har varit en av de branscher som drabbats hårdast av den konflikt mellan Iran och USA som bröt ut tidigare i år, skriver CNBC.

Kriget slog mot en marknad som länge varit ett viktigt tillväxtområde för exklusiva mode- och smyckesföretag, samtidigt som sektorn redan kämpade med svag efterfrågan från kinesiska konsumenter.

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