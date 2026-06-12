Det har inte varit särskilt muntra miner hos de stora lyxföretagen på sistone. Men under fredagen pekade aktiekurserna uppåt.
Pressad lyxsektor tog glädjeskutt efter uppgifter om avtal
Europeiska lyxaktier steg kraftigt på fredagen.
Uppgången kom efter uppgifter om att USA och Iran närmar sig en överenskommelse.
Den skulle i så fall innebära Hormuzsundet åter öppnas för normal sjöfart och att vissa amerikanska sanktioner mot Iran lättas.
Tufft för lyxsektorn
Bland vinnarna märktes flera av Europas största lyxkoncerner. LVMH, Kering och Hermès steg omkring fem procent i den inledande handeln, medan schweiziska Richemont avancerade drygt tre procent.
Uppgångarna överträffade breda europeiska börsindex, som också utvecklades positivt under dagen.
Lyxsektorn har varit en av de branscher som drabbats hårdast av den konflikt mellan Iran och USA som bröt ut tidigare i år, skriver CNBC.
Kriget slog mot en marknad som länge varit ett viktigt tillväxtområde för exklusiva mode- och smyckesföretag, samtidigt som sektorn redan kämpade med svag efterfrågan från kinesiska konsumenter.
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Håller hårdare i pengarna
Även om Mellanöstern bara står för en begränsad andel av försäljningen för de flesta lyxbolag har regionen haft stor betydelse för tillväxten.
Dessutom har konflikten påverkat internationellt resande och turistkonsumtion, två faktorer som är centrala för många lyxmärken.
Analytiker har också pekat på att osäkerheten kring kriget försämrat konsumenternas framtidstro.
När hushåll och investerare oroar sig för stigande energipriser och svagare ekonomisk utveckling minskar ofta viljan att spendera pengar på exklusiva varor.
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Inflationen har ökat
Konflikten har samtidigt haft långtgående effekter på världsekonomin.
Den begränsade trafiken genom Hormuzsundet, en av världens viktigaste transportleder för olja, har bidragit till högre energipriser och ökad inflation i många länder.
Detta har i sin tur skapat motvind för konsumtionsberoende sektorer.
Marknadens positiva reaktion bygger på förhoppningar om att ett fredsavtal ska minska dessa risker.
Enligt uppgifter från iranska medier innehåller det preliminära avtalet bland annat åtaganden om att återställa trafiken genom Hormuzsundet.
Överenskommelsen är dock ännu inte slutgiltigt godkänd. Flera detaljer återstår att förhandla fram innan avtalet kan träda i kraft.
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