LVMH-aktien faller kraftigt – värderingen pressas efter svag tillväxt

Under det senaste året uppgick omsättningen till 80,8 miljarder euro, vilket motsvarar en organisk nedgång på en procent jämfört med året innan.

Samtidigt minskade nettovinsten med 13 procent till 10,9 miljarder euro.

I en tidigare genomgång framgår det att lyxvaror som handväskor blivit en allt viktigare intäktskälla, där stigande priser och starka varumärken länge drivit både försäljning och lönsamhet i sektorn.

Europa bromsar in

Utvecklingen skiljer sig tydligt mellan regionerna.

Europa har utvecklats svagare, medan USA visat större motståndskraft. Japan har däremot gynnats av turism, delvis kopplat till en svagare yen.

Trots det pressas helheten av ett mer osäkert konjunkturläge och geopolitisk oro.

Lyxkonsumtion påverkas ofta sent i konjunkturcykeln, men när efterfrågan väl viker sker det snabbt.

Samtidigt fortsätter LVMH att leverera höga marginaler.

Den operativa vinsten uppgick till 17,8 miljarder euro, vilket motsvarar en marginal på 22 procent.