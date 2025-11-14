Kräsna börsproffset lyfter fram sina aktievinnare

”Det är bara att titta på USA – värderingarna är skyhöga där. Guld har rusat, krypto har gått svinstarkt. Jag skulle säga att riskaptiten har varit extremt hög. Man har inte velat ta i mer stabila bolag som inte ger superavkastning på kort tid”, säger han till sajten.

I år har experterna bakom Kvalitetsaktiepodden cirka 15 bolag i portföljen, och runt 20 procents likviditet. Och det sistnämnda beskrivs som ”historiskt ganska mycket” av Ola Brageborn i artikeln.

Svenska hygien- och hälsobolaget Essity (börskurs) med nya vd:n Ulrika Kolsryd har hans förtroende, det har även finska förpackningsbolaget Huhtamäki, framgår det. De två bolagen anses vara ”stabila” med ett P/E på omkring 12 på värderingsskalan i dagsläget.

Men tidigare har aktierna i båda bolagen ”många gånger värderats till P/E 18-20”, förklarar börsexperten.

Fönster- och dörrbolaget Inwido (börskurs) tror han kan stiga 30-50 procent på lite sikt, även installationsbolaget Bravida (börskurs) bedömer han har en liknande hög uppsida men lyfter även potentialen för utdelning från bolagen.

För livecasinobolaget Evolution (börskurs) kan det bli fortsatt tufft, spår han, efter blankarrapporten från konkurrerande Playtech, som sedan föll på eget grepp när det avslöjades med efterföljande kursras.

Evolution intresserar inte Kvalitetsaktiepodden efter turerna, och när det hela uppenbarades var aktörerna bakom Kvalitetsaktiepoddens snabb att trycka på säljknappen.

Novo Nordisk, som byter ut styrelsen på fredagen och vars aktie är ned med 58 procent sedan årsskiftet, finns fortfarande i portföljen trots att konkurrensen hårdnat rejält för Novo från amerikanska Eli Lilly.

