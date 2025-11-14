Dagens PS
Dagensps.se
Börs & Finans
Aktier

Oro för AI och världsekonomin drar ner Europas börser

Europa
AI-oro och osäkerhet kring den globala ekonomin drar proppen ur världens börser. (Foto: Bernd Kammerer/AP/TT)
Ola Söderlund
Ola Söderlund
Uppdaterad: 14 nov. 2025Publicerad: 14 nov. 2025

Både rädsla för en AI-krasch och den globala ekonomin skakar aktiemarknaderna i Europa på fredagen, rapporterar CNBC.

ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

ANNONS

Under förmiddagen stod det det europeiska börsriktmärket Stoxx 600 enligt börsrapporten 1,5 procent lägre. Alla större marknader på kontinenten var då i negativt territorium.

I täten för förlusterna gick spanska Ibex 35 och Italiens MIB, båda med nedgångar på omkring 1,7 procent. Storbritanniens FTSE föll 1,57 procent medan tyska DAX och franska CAC tappade cirka 1,3 procent, skriver CNBC och uppger att banker och aktier i teknikbolag agerar största sänken.

Novo Nordisk en av strykaktierna i Europa

Under morgonhandeln backade Stoxx 600 Technology Index 2,4 procent medan STOXX Europe 600 Banks Index sjönk med 2,1.

Bland de aktier som faller tyngst nämns danska Novo Nordisk, som var ned 2,3 procent vid tidpunkten för CNBC:s rapport, inför bolagets utbyte av styrelsen.

Läs mer: Novo Nordisk väljer ny styrelse mitt i stormen DagensPS

Avkastningen på brittiska statsobligationer har stigit på fredagen när Labourregeringen kovänder om inkomstskatten, som var planerad att vara en del i höstbudgeten.

Avkastningen och priserna på statsobligationer rör sig i motsatta riktningar och det brittiska pundet handlas lägre.

ANNONS

Senaste nytt

Spela klippet
PS Partner

Efter svaga kvartalet: "Oktober har varit en fantastisk månad"

13 nov. 2025
Ola Skogö - Modulärt byggande för flexibla samhällen
Spela klippet
PS Partner

Därför växer modulärt byggande i Sverige

10 nov. 2025
PS – Linda Murray Wennberg_ Hur riskkapital kan stärka företagets tillväxtresa (SPONSRAD AV ALMI)
Spela klippet
PS Partner

Så kan svenska startups växa med riskkapital och expertis från Almi Invest

05 nov. 2025

Surt på aktiemarknaderna i Asien och USA

ANNONS

I Kina och i Asien överlag har en rapport om en konjunkturavmattning i Kina satt negativt avtryck på börsen under fredagen, och på Wall Street i USA på torsdagen fick utökad AI-oro och nervositet över ränteutvecklingen börserna att falla tungt. 

Läs också: Vacklande start på Q4 för Kinas ekonomi DagensPS

Särskilt hårt drabbades Big Tech-aktier i USA under gårdagens handel i USA där Nasdaq Composite stängde ned med hela 2,3 procent.

Marknaderna bedömer nu att det är 52,1 procents chans att den amerikanska centralbanken Federal Reserve sänker räntan vid nästa möte. För en månad sedan var sannolikheten det 95 procent, konstaterar CNBC.

Efter utförsäljningen av aktier i USA på torsdagen var de amerikanska aktieterminerna inför fredagens börsöppning på Wall Street i stort sett oförändrade under morgonen.

I skrivande stund, klockan 13.43, är Stockholmsbörsens breda index OMXSPI ned med 1,64 procent. Storbolagsindexet OMXS30 backar 1,79 procent.

Missa inte: Big Short-Burry: Fula tricket gör AI till en tickande bomb DagensPS

Läs även: Kritiska USA-siffror kan vara förlorade – för gott Realtid

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
AktiemarknaderAsienBörshandelEkonomiEuropaUSA
Ola Söderlund
Ola Söderlund

Nyhetsreporter som bevakar börs, privatekonomi, näringslivsnyheter och världspolitik.

Ola Söderlund
Ola Söderlund

Nyhetsreporter som bevakar börs, privatekonomi, näringslivsnyheter och världspolitik.

ANNONS
BLACK WEEKS Spara upp till 54% på Verisure hemlarm

Just nu får du ett riktigt bra pris på Sveriges mest valda hemlarm med brand- och inbrottsskydd. Räkna ut ditt pris och ta del av erbjudandet

Räkna ut ditt pris
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS