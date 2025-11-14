Både rädsla för en AI-krasch och den globala ekonomin skakar aktiemarknaderna i Europa på fredagen, rapporterar CNBC.
Oro för AI och världsekonomin drar ner Europas börser
Under förmiddagen stod det det europeiska börsriktmärket Stoxx 600 enligt börsrapporten 1,5 procent lägre. Alla större marknader på kontinenten var då i negativt territorium.
I täten för förlusterna gick spanska Ibex 35 och Italiens MIB, båda med nedgångar på omkring 1,7 procent. Storbritanniens FTSE föll 1,57 procent medan tyska DAX och franska CAC tappade cirka 1,3 procent, skriver CNBC och uppger att banker och aktier i teknikbolag agerar största sänken.
Novo Nordisk en av strykaktierna i Europa
Under morgonhandeln backade Stoxx 600 Technology Index 2,4 procent medan STOXX Europe 600 Banks Index sjönk med 2,1.
Bland de aktier som faller tyngst nämns danska Novo Nordisk, som var ned 2,3 procent vid tidpunkten för CNBC:s rapport, inför bolagets utbyte av styrelsen.
Läs mer: Novo Nordisk väljer ny styrelse mitt i stormen DagensPS
Avkastningen på brittiska statsobligationer har stigit på fredagen när Labourregeringen kovänder om inkomstskatten, som var planerad att vara en del i höstbudgeten.
Avkastningen och priserna på statsobligationer rör sig i motsatta riktningar och det brittiska pundet handlas lägre.
Surt på aktiemarknaderna i Asien och USA
I Kina och i Asien överlag har en rapport om en konjunkturavmattning i Kina satt negativt avtryck på börsen under fredagen, och på Wall Street i USA på torsdagen fick utökad AI-oro och nervositet över ränteutvecklingen börserna att falla tungt.
Läs också: Vacklande start på Q4 för Kinas ekonomi DagensPS
Särskilt hårt drabbades Big Tech-aktier i USA under gårdagens handel i USA där Nasdaq Composite stängde ned med hela 2,3 procent.
Marknaderna bedömer nu att det är 52,1 procents chans att den amerikanska centralbanken Federal Reserve sänker räntan vid nästa möte. För en månad sedan var sannolikheten det 95 procent, konstaterar CNBC.
Efter utförsäljningen av aktier i USA på torsdagen var de amerikanska aktieterminerna inför fredagens börsöppning på Wall Street i stort sett oförändrade under morgonen.
I skrivande stund, klockan 13.43, är Stockholmsbörsens breda index OMXSPI ned med 1,64 procent. Storbolagsindexet OMXS30 backar 1,79 procent.
Missa inte: Big Short-Burry: Fula tricket gör AI till en tickande bomb DagensPS
Läs även: Kritiska USA-siffror kan vara förlorade – för gott Realtid
