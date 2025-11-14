Oro för AI och världsekonomin drar ner Europas börser

BLACK WEEKS Spara upp till 54% på Verisure hemlarm

Under förmiddagen stod det det europeiska börsriktmärket Stoxx 600 enligt börsrapporten 1,5 procent lägre. Alla större marknader på kontinenten var då i negativt territorium.

I täten för förlusterna gick spanska Ibex 35 och Italiens MIB, båda med nedgångar på omkring 1,7 procent. Storbritanniens FTSE föll 1,57 procent medan tyska DAX och franska CAC tappade cirka 1,3 procent, skriver CNBC och uppger att banker och aktier i teknikbolag agerar största sänken.

Novo Nordisk en av strykaktierna i Europa

Under morgonhandeln backade Stoxx 600 Technology Index 2,4 procent medan STOXX Europe 600 Banks Index sjönk med 2,1.

Bland de aktier som faller tyngst nämns danska Novo Nordisk, som var ned 2,3 procent vid tidpunkten för CNBC:s rapport, inför bolagets utbyte av styrelsen.

Avkastningen på brittiska statsobligationer har stigit på fredagen när Labourregeringen kovänder om inkomstskatten, som var planerad att vara en del i höstbudgeten.

Avkastningen och priserna på statsobligationer rör sig i motsatta riktningar och det brittiska pundet handlas lägre.