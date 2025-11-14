Om strategerna får rätt kommer Stockholmsbörsen, som redan handlas på rekordnivåer, att få uppleva ett tvåsiffrigt rally 2026.
Strateger spår rally på Stockholmsbörsen: "Bra grogrund"
Mest läst i kategorin
Då kraschar oljepriset – hänger på ett land
Det hänger egentligen på Kina när oljepriset kraschar. Landet har byggt upp enorma oljereserver som har förlängt nedgången, men frågan är när den slutligen kommer. Det är alltså Kina som förhindrar en kollaps av det svarta guldet, enligt norska Finansavisen. Överflöd av olja Det finns ett stort överflöd av olja i världen för närvarande, som …
Tyskland jublar över Googles beslut: "Precis vad vi behöver"
Tysklands ekonomi har svårt att ta fart. Men nu får den en boost när jätten Google har bestämt sig för att satsa stort. När det talas om spetsutveckling inom AI så är det allt som oftast USA som kommer på tal. Men även på europeisk mark finns det potential. Nu genomför Google sin största investering …
Nu rustar Finansinspektionen för krig
Sverige behöver finansiella tjänster även i krig. Nu stärker Finansinspektionen sin beredskap. ”Avgörande för att samhället ska fungera.” Finansiella tjänster som betalningar, lån och sparande måste fungera i alla lägen. Därför har nu Finansinspektionen tagit fram en planeringsinriktning. Syftet med den är att visa hur alla företag inom finansvärlden ska arbeta för att se till …
Miljardären hotar lämna New York – efter Mamdanis seger
”Jag flyttar till Florida”. Miljardären John Catsimatidis rasar efter New Yorks politiska omsvängning och hotar nu att skära i personal och lämna staden. Zohran Mamdani vann borgmästarvalet i New York och lovade bland annat en satsning på kommunalt drivna matbutiker med syfte att pressa ned matpriserna. Vinsten fick livsmedelsmiljardären att rasa. John Catsimatidis som äger …
Elon Musk får ny jättelön – med ett förbehåll
Tesla har godkänt ett nytt gigantiskt lönepaket för Elon Musk. Världens rikaste person kan snart få motsvarande nio biljoner kronor i ersättning. Det krävs dock först att han gör Tesla till världens största företag. Han var redan god för runt 500 miljarder dollar. Elon Musk blir dollarbiljonär Nu blir världens rikaste person ännu rikare, enligt …
I år är Stockholmsbörsen upp med nästan 13 procent och på torsdagen noterade marknaden temporärt ett nytt all-time-high.
Men börsuppgången i Stockholm kan inte mäta sig med New York-börsens tjurmarknad, som får bränsle av AI-boomen.
Dock tror experterna att det vi ser nu på Stockholmsbörsen bara är början på ett bredare marknadsrally.
Enligt Maria Landeborn, som uttalar sig för Placera, börjar det ta fart på konjunkturkänsliga delar av marknaden vilket hon förklarar gynnar de svensk indexen med stora verkstadsbolag och banker i täten.
Landeborn: Det kan lyfta Stockholmsbörsen
”Vi har haft löpande börsrekord i USA, medan Stockholmsbörsen hamnat på efterkälken. Det vi sett på slutet är att cykliskt börjat gå bättre. Det finns en oro för att AI-rallyt i USA gått för långt, samtidigt som en starkare konjunktur ger stöd för Sverige”, säger Maria Landeborn, som är seniorstrateg på Danska Bank, till sajten.
Hon pekar på att svenska exportbolag tycks ha fått revansch, mycket tack vare överraskande stark makrostatistik i Europa och på hemmaplan Sverige ser det ljusare ut, konstaterar hon.
Även Mattias Isaksson, Swedbanks chefsstrateg, noterar att den svenska konjunkturen börjar få medvind efter en lång och utdragen återhämtning av ekonomin, vilket är tacksamt för Stockholmsbörsen.
Senaste nytt
Efter svaga kvartalet: "Oktober har varit en fantastisk månad"
Efter ett tufft kvartal med fallande omsättning och tekniska bakslag blickar Relevance Communication Nordic framåt. Med nyckelrekryteringar, en slimmad verksamhet och ett tydligare fokus ser vd Fredrik Lundberg en vändning i sikte. Q3 var svagt, det medger Fredrik Lundberg utan omsvep. Omsättningen föll och resultatet blev därefter. Men bakom siffrorna pågår en transformation som enligt …
Flodkryssningen som gör dig till kontinentens långsammaste – och lyckligaste – resenär
Det finns resor man tar för att komma bort. Och så finns det resor i form av flodkryssningen man tar för att komma tillbaka till sig själv. En flodkryssning på Donau tillhör den senare sorten. Perfekt Weekend har fått ett unikt erbjudande till MS VIVA TWO, en resa som låter som en saga men känns …
Unikt erbjudande: Häng med på världens bästa kryssning
Det är något magiskt på en kryssning att vakna till havets stilla kluckande och dra undan gardinen för att mötas av en ny horisont. Ena dagen Barcelonas myllrande gränder, nästa dag en vit sandstrand på Ibiza eller en pittoresk hamn på Sicilien Att kryssa är som att bo på ett flytande hotell som tar dig …
Perfekta julklappen: Bo Kaspers, middag och en natt på boutiquehotell
Våren 2026 firar Bo Kaspers Orkester 35 år på scen med den storslagna jubileumsshowen Il magnifico på Göta Lejon. En föreställning som inte bara är en konsert – utan en musikalisk livsresa genom tre decennier av kärlek, sorg, nyfikenhet och svensk melankoli. Perfect Weekend kan nu exklusivt erbjuda ett komplett weekendpaket med biljett till föreställningen, …
Ta tempen på din bostadsrättsförening med Brf-Tempen
Hur mår egentligen din bostadsrättsförening? Med Riksbyggens Brf-Tempen får bostadsrättsföreningar en unik möjlighet att jämföra sig med andra liknande föreningar och få en tydlig bild av sin ekonomiska hälsa och styrelsens arbetsinsats. Med 85 års erfarenhet av bostadsrättsföreningars ekonomi och förvaltning erbjuder Riksbyggen Brf-Tempen en kostnadsfri tjänst som ger styrelser en djupare förståelse för hur …
Tror på börsuppgång med 15 procent 2026
”Det ger en bra grogrund för börsuppgången att fortsätta nästa år”, säger Isaksson till Placera.
Båda strategerna tror att Stockholmsbörsen kan stiga med omkring 15 procent nästa år från dagens nivåer, bland annat tack vare finanspolitiska stimulanser och räntesänkningar men också på grund av en starkare krona.
Läs också: Räntefest stundar om exportbolagen får rätt DagensPS
Kronan har främst stärkts mot dollarn i år, samtidigt som vinsterna för industribolagen börjar komma tillbaka i matchen efter motgångarna i inledningen av året.
Mattias Isakson tror på stigande bolagsvinster och höjningar av estimaten inför 2026. Han räknar med att Sveriges återhämtning blir bättre än USA:s men även övriga Europas.
Maria Landeborn håller med och lyfter särskilt fram bankerna och verkstadsbolagen som vinnare i sammanhanget, men även mindre börsbolag när svensk konsumtion accelererar.
Swedbanks expert hissar fastighetsbolagen
Isaksson tror på ryck i fastighetssektorn, det finns potential för att utländsk kapital strömmar till, menar han.
Båda börsproffsen anser dock att det fortfarande finns orosmoln och nämner de amerikanska tullarna och osäkerhet kring USA:s administration.
Även de enorma AI-investeringarna i USA, som allt fler höjer bubbelvarning för och anser har bidragit till uppblåsta värderingar, hotar marknaderna globalt. Sverige inte undantaget.
”Om vi skulle få se en större avmattning i USA så brukar alltid Europa och Sverige följa efter. Samtidigt tror jag inte att eventuella tulleffekter förändrar bilden av att 2026 kan bli ett bra år för många svenska bolag”, säger Maria Landeborn till Placera.
Läs även: Banken: Dags att köpa börsens verkstadsklassiker DagensPS
Missa inte klippet: Förvaltarens toppaktier när plånböckerna äntligen fylls Realtid
Just nu får du ett riktigt bra pris på Sveriges mest valda hemlarm med brand- och inbrottsskydd. Räkna ut ditt pris och ta del av erbjudandet
Senaste nytt
Svenskarna älskar ISK – men borde du?
Svenskarna utmärker sig i Europas sparande och ISK är en favorit. Men sparformen är inte alltid lönsam för alla. Svenskarna fortsätter att rusa in i ISK och 2025 är sparformen mer förmånlig än tidigare. Men trots att sparformen är ett av de mest använda valen visar både experter och beräkningar att den inte passar för …
Kryptokrasch: Bitcoin back 23 procent – 4000 miljarder upp i rök
I början av sommaren rusade kryptovalutan Bitcoin över den magiska gränsen 100 000 dollar. Nu har den rasat tillbaka till vårens nivåer. Från toppnivån över 123 000 dollar till dagens nivå på 96 000 dollar har Bitcoin tappat över 23 procent på en dryg månad. Sedan juni månad har kryptovalutan rört sig över 100 000 …
Strateger spår rally på Stockholmsbörsen: "Bra grogrund"
Om strategerna får rätt kommer Stockholmsbörsen, som redan handlas på rekordnivåer, att få uppleva ett tvåsiffrigt rally 2026. I år är Stockholmsbörsen upp med nästan 13 procent och på torsdagen noterade marknaden temporärt ett nytt all-time-high. Men börsuppgången i Stockholm kan inte mäta sig med New York-börsens tjurmarknad, som får bränsle av AI-boomen. Dock tror …
Mazda vässar familjefraktarna – kolla in uppdateringarna
Mazda piffar till sina stora SUV:ar CX-60 och CX-80 inför 2026. Det handlar om mer säkerhet, mer skinn och lite brun glamour. Mazda gör vad många av oss drömt om: en bil som kan rädda situationen när man nickar till i rusningstrafiken. Inför 2026 får CX-60 och CX-80 nämligen ett system som bokstavligen tar över …
Softbank-aktien rasar för tredje dagen i rad
Aktierna faller med nästan 9 procent i Softbank på fredagen. Det är tredje dagen i följd som den japanska bankjätten pressas av stor utförsäljning av aktier. Softbank har dumpat hela sitt innehav i den amerikanska chiptillverkaren Nvidia, världens högst värderade börsbolag. Det har gjort att proppen gått ur Softbank på aktiemarknaden, men kursraset spiller även …