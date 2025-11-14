Dagens PS
Strateger spår rally på Stockholmsbörsen: "Bra grogrund"

Stockholmsbörsen
Det blir riktigt festligt på Stockholmsbörsen nästa år om strategerna i artikeln får rätt. (Foto: Pexels)
Uppdaterad: 14 nov. 2025Publicerad: 14 nov. 2025

Om strategerna får rätt kommer Stockholmsbörsen, som redan handlas på rekordnivåer, att få uppleva ett tvåsiffrigt rally 2026.

I år är Stockholmsbörsen upp med nästan 13 procent och på torsdagen noterade marknaden temporärt ett nytt all-time-high.

Men börsuppgången i Stockholm kan inte mäta sig med New York-börsens tjurmarknad, som får bränsle av AI-boomen.

Dock tror experterna att det vi ser nu på Stockholmsbörsen bara är början på ett bredare marknadsrally.

Enligt Maria Landeborn, som uttalar sig för Placera, börjar det ta fart på konjunkturkänsliga delar av marknaden vilket hon förklarar gynnar de svensk indexen med stora verkstadsbolag och banker i täten.

Landeborn: Det kan lyfta Stockholmsbörsen

”Vi har haft löpande börsrekord i USA, medan Stockholmsbörsen hamnat på efterkälken. Det vi sett på slutet är att cykliskt börjat gå bättre. Det finns en oro för att AI-rallyt i USA gått för långt, samtidigt som en starkare konjunktur ger stöd för Sverige”, säger Maria Landeborn, som är seniorstrateg på Danska Bank, till sajten.

Hon pekar på att svenska exportbolag tycks ha fått revansch, mycket tack vare överraskande stark makrostatistik i Europa och på hemmaplan Sverige ser det ljusare ut, konstaterar hon.

Även Mattias Isaksson, Swedbanks chefsstrateg, noterar att den svenska konjunkturen börjar få medvind efter en lång och utdragen återhämtning av ekonomin, vilket är tacksamt för Stockholmsbörsen.

Spela klippet
Tror på börsuppgång med 15 procent 2026

”Det ger en bra grogrund för börsuppgången att fortsätta nästa år”, säger Isaksson till Placera.

Båda strategerna tror att Stockholmsbörsen kan stiga med omkring 15 procent nästa år från dagens nivåer, bland annat tack vare finanspolitiska stimulanser och räntesänkningar men också på grund av en starkare krona.

Kronan har främst stärkts mot dollarn i år, samtidigt som vinsterna för industribolagen börjar komma tillbaka i matchen efter motgångarna i inledningen av året.

Mattias Isakson tror på stigande bolagsvinster och höjningar av estimaten inför 2026. Han räknar med att Sveriges återhämtning blir bättre än USA:s men även övriga Europas.

Maria Landeborn håller med och lyfter särskilt fram bankerna och verkstadsbolagen som vinnare i sammanhanget, men även mindre börsbolag när svensk konsumtion accelererar.

Swedbanks expert hissar fastighetsbolagen

Isaksson tror på ryck i fastighetssektorn, det finns potential för att utländsk kapital strömmar till, menar han.

Båda börsproffsen anser dock att det fortfarande finns orosmoln och nämner de amerikanska tullarna och osäkerhet kring USA:s administration.

Även de enorma AI-investeringarna i USA, som allt fler höjer bubbelvarning för och anser har bidragit till uppblåsta värderingar, hotar marknaderna globalt. Sverige inte undantaget.

”Om vi skulle få se en större avmattning i USA så brukar alltid Europa och Sverige följa efter. Samtidigt tror jag inte att eventuella tulleffekter förändrar bilden av att 2026 kan bli ett bra år för många svenska bolag”, säger Maria Landeborn till Placera.

Nyhetsreporter som bevakar börs, privatekonomi, näringslivsnyheter och världspolitik.

