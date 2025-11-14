Strateger spår rally på Stockholmsbörsen: "Bra grogrund"

I år är Stockholmsbörsen upp med nästan 13 procent och på torsdagen noterade marknaden temporärt ett nytt all-time-high.

Men börsuppgången i Stockholm kan inte mäta sig med New York-börsens tjurmarknad, som får bränsle av AI-boomen.

Dock tror experterna att det vi ser nu på Stockholmsbörsen bara är början på ett bredare marknadsrally.

Enligt Maria Landeborn, som uttalar sig för Placera, börjar det ta fart på konjunkturkänsliga delar av marknaden vilket hon förklarar gynnar de svensk indexen med stora verkstadsbolag och banker i täten.

Landeborn: Det kan lyfta Stockholmsbörsen

”Vi har haft löpande börsrekord i USA, medan Stockholmsbörsen hamnat på efterkälken. Det vi sett på slutet är att cykliskt börjat gå bättre. Det finns en oro för att AI-rallyt i USA gått för långt, samtidigt som en starkare konjunktur ger stöd för Sverige”, säger Maria Landeborn, som är seniorstrateg på Danska Bank, till sajten.

Hon pekar på att svenska exportbolag tycks ha fått revansch, mycket tack vare överraskande stark makrostatistik i Europa och på hemmaplan Sverige ser det ljusare ut, konstaterar hon.

Även Mattias Isaksson, Swedbanks chefsstrateg, noterar att den svenska konjunkturen börjar få medvind efter en lång och utdragen återhämtning av ekonomin, vilket är tacksamt för Stockholmsbörsen.