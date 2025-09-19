Historiskt talar Feds sänkning för fortsatt USA-rally

”Feds räntesänkningar nära marknadstoppen har historiskt sett lett till ytterligare vinster, men inte linjärt”, skriver Keith Lerner, chefsstrateg på Truist, som undersökt de här samverkande faktorerna under lång tid.

Det berättar Yahoo Finance och uppger att proffsets forskning sträcker sig tillbaka till 1980-talet.

Och även om han inte vill ge Fed alltför stor betydelse i sammanhanget har aktier i USA, konstaterar han, ”reagerat positivt när räntesänkningar sker utanför recessioner, särskilt när vinsterna förblir motståndskraftiga”.

Feds argument: Riskhantering

Det fenomenet har upprepat sig i historien och när den amerikanska centralbanken på senaste mötet sänkte räntan 25 punkter och öppnade för ytterligare två räntesänkningar innan årets slut kallas det ”riskhantering” i syfte att dämpa de negativa följderna av en svag arbetsmarknad.

På Wall Street eldar detta på euforin, det råder mer eller mindre en fast övertygelse om att rallyt i USA fortsätter.

Med argument om motståndskraftiga vinster har strateger på bland annat Wells Fargo, Barclays och Deutsche Bank alla har höjt sina S&P 500-mål de senaste dagarna och veckorna, förklarar Yahoo Finance.