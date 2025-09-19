Dagens PS
Dagensps.se
Börs & Finans
Aktier

Historiskt talar Feds sänkning för fortsatt USA-rally

USA
Fedbossen Jerome Powell. (Foto: Jacquelyn Martin/AP/TT)
Ola Söderlund
Ola Söderlund
Uppdaterad: 19 sep. 2025Publicerad: 19 sep. 2025

När marknaderna nosat på rekordnivåer och USA:s centralbank sänkt räntorna har börsriktmärket S&P 500 fortsatt upp under 90 procent av tiden det följande börsåret.

ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

”Feds räntesänkningar nära marknadstoppen har historiskt sett lett till ytterligare vinster, men inte linjärt”, skriver Keith Lerner, chefsstrateg på Truist, som undersökt de här samverkande faktorerna under lång tid.

Det berättar Yahoo Finance och uppger att proffsets forskning sträcker sig tillbaka till 1980-talet.

ANNONS

Och även om han inte vill ge Fed alltför stor betydelse i sammanhanget har aktier i USA, konstaterar han, ”reagerat positivt när räntesänkningar sker utanför recessioner, särskilt när vinsterna förblir motståndskraftiga”.

Feds argument: Riskhantering

Det fenomenet har upprepat sig i historien och när den amerikanska centralbanken på senaste mötet sänkte räntan 25 punkter och öppnade för ytterligare två räntesänkningar innan årets slut kallas det ”riskhantering” i syfte att dämpa de negativa följderna av en svag arbetsmarknad.

På Wall Street eldar detta på euforin, det råder mer eller mindre en fast övertygelse om att rallyt i USA fortsätter.

Med argument om motståndskraftiga vinster har strateger på bland annat Wells Fargo, Barclays och Deutsche Bank alla har höjt sina S&P 500-mål de senaste dagarna och veckorna, förklarar Yahoo Finance.

ANNONS

Senaste nytt

Spela klippet
PS Partner

Tryggare än någonsin att köpa begagnad elbil

26 aug. 2025
Relevance växer
Spela klippet
PS Partner

Relevance: ”Vi växer, trots marknadsläget”

14 aug. 2025

Strateger: Det ger aktier eld i baken

Det scenariot stöds av, enligt strategerna, dels ihållande AI-investeringar, dels lättnaderna i Federal Reserves penningpolitik.

ANNONS

En fondförvaltarundersökning av Bank of America, som refereras i artikeln, visar att aktieallokeringar är på de högsta nivåerna på sju månader i USA.

Vissa strateger höjer emellertid varningsflagg mot bakgrund av de höga värderingarna, exempelvis anser Citis Scott Chronert att det är troligt med högra volatilitet framöver.

Hans prognos om att S&P 500 skulle nå 6 600 vid årsskiftet är redan uppnått, uppger Yahoo Finance och berättar att Chronert får stöd av Fundstrats Mark Newton, som anser att risk-avkastningsförhållandet på kort sikt för det amerikanska jämförelseindexet är ”oattraktivt”.

Missa inte: Analys: Förmögna håller USA:s ekonomi under armarna DagensPS

Blir det panikförsäljning i USA

Han pekar även på signaler om ”utmattning” på Nasdaq 100, vilket kan indikera en stundande utförsäljning av aktier från teknikföretag i USA.

Fler analytiker och strateger stämmer in i farhågorna, men samtidigt är uppfattningen att en svagare arbetsmarknad ger fler räntesänkningar bränsle och med långsammare löneökningar banar det väg för företagsvinster och därmed potential för fortsatta börsuppgångar i USA.

Läs också: Feds ränteprognos för 2026 våt filt för börsen DagensPS

Läs vidare: Aktier i Europa i kylskåpet – ”längst ner på inköpslistan” DagensPS

ANNONS
Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
AktiemarknadAnalytikerEkonomiFedHandlareInvesterareStrategUSAWall Street
Ola Söderlund
Ola Söderlund

Utbildad journalist med nästan 40 år i yrket. Har varit allmänreporter, kriminalreporter, jobbat med print och digitala medier, och var en tid chefredaktör för ett magasin på Dagens PS, samt under en kort period nyhetschef på dåvarande Miljöaktuellt och senare redaktionschef för News55.

Ola Söderlund
Ola Söderlund

Utbildad journalist med nästan 40 år i yrket. Har varit allmänreporter, kriminalreporter, jobbat med print och digitala medier, och var en tid chefredaktör för ett magasin på Dagens PS, samt under en kort period nyhetschef på dåvarande Miljöaktuellt och senare redaktionschef för News55.

ANNONS
Tjänstebilsfavoriten Tiguan laddhybrid R-Line SWE Edition
Volkswagen logo

Nya Tiguan laddhybrid R-Line är här. Med upp till 12 mils räckvidd helt på hel och snabbladdning på längre resor är den redo för alla dina äventyr.

 Se erbjudandet på SWE Edition här!
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS