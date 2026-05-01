Kriget i Ukraina har omformat kapitalflöden och upphandlingslogik i en takt som traditionella försvarsbolag aldrig har kunnat matcha. Fyra europeiska försvarstech-bolag nådde miljardvärdering under första kvartalet.
Fyra försvarsbolag som toppar årets enhörningslista
Dagens PS har tidigare rapporterat om den europeiska drönarboomen som geopolitiken nu direkt påverkar värderingarna på. Totalt tillkom 74 nya enhörningar globalt under 2026, varav 14 i Europa, enligt Bestbrokers. Vi går igenom de fyra nya försvarsenhörningarna.
Stark tjänade miljarder på Bundeswehr-avtal
Det tyska försvarsbolaget Stark värderas till 1,2 miljarder dollar efter ett ramavtal med Bundeswehr värt 2,4 miljarder euro, cirka 26 miljarder kronor, varav 280 miljoner euro, cirka 3 036 miljoner kronor, direktbokades för 2026.
Planen är att rusta en hel brigad i Litauen före årets slut.
Bolagets flaggskepp är attackdrönaren Virtus: vertikalstartande, 130 kilometers räckvidd, dykningshastighet 250 km/h och kapacitet för 5 kg sprängämne. Styrs via Minerva-mjukvaran som möjliggör svärmdrift med en enda operatör.
Testad i strid i Ukraina och pris per enhet är ungefär 122 000 euro.
Stark grundades 2024 och har kontor i fem länder, däribland Sverige. Daniel Eks Helsing etablerade sig nyligen också i Stockholm, vilket är ytterligare ett tecken på att Sverige blivit en försvarstech-nod.
Roark – drönardetektion som prenumerationstjänst
Brittiska Roark Aerospace värderas till 1,8 miljarder dollar, cirka 16,6 miljarder kronor. Affärsmodellen är helt ny: ”drönare som service” utan initial investeringskostnad för kunden.
Bolaget har 55 000 enheter driftsatta globalt, täcker 70+ städer och växer 20 procent per månad. Totalt har 287 miljoner dollar tagits in.
Som Dagens PS beskrivit är anti-drönarsystem nu en absolut prioritet för Sverige, det vill säga ett behov Roark är direkt positionerat mot.
Harmattan AI – enhörning på 20 månader
Franska Harmattan AI grundades i april 2024 och värderades till 1,4 miljarder dollar redan i januari 2026 efter en B-investeringsrunda på 200 miljoner dollar, cirka 1 848 miljoner kronor, ledd av Dassault Aviation.
Bolaget bygger autonoma attackdrönare och övervakningssystem, med kontrakt hos både franska och brittiska försvarsdepartementen.
Uforce – VR mot drönarhot
Brittiska Uforce, värderad till 1 miljard dollar eller motsvarande 9 245 miljoner kronor, tränar soldater att skjuta ner drönare via VR-simulering. Vi har tidigare rapporterat att ukrainska drönaroperatörer tränar i Sverige då kunskapsöverföring har blivit lika strategiskt som hårdvara.
PS analys
Fyra försvarsenhörningar på ett kvartal är ingen trend. Det är en omvärdering av hur europeiskt kapital prissätter säkerhetsrisker.
Som Dagens PS analyserat fortsätter försvarsrallyt, men de verkligt intressanta möjligheterna finns nu i det onoterade segmentet. Roarks prenumerationsmodell ger återkommande intäkter och höga multiplar vid börsdebut.
Stark och Harmattan AI skalar mot hela NATO. Den som letar efter nästa Saab bör ha dessa bolag på bevakningslistan redan nu.
Läs även: Jakten på nästa Saab – nordisk försvarstech lockar miljardkapital