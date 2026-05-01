Fyra försvarsbolag som toppar årets enhörningslista

Roark – drönardetektion som prenumerationstjänst

Brittiska Roark Aerospace värderas till 1,8 miljarder dollar, cirka 16,6 miljarder kronor. Affärsmodellen är helt ny: ”drönare som service” utan initial investeringskostnad för kunden.

Bolaget har 55 000 enheter driftsatta globalt, täcker 70+ städer och växer 20 procent per månad. Totalt har 287 miljoner dollar tagits in.

Som Dagens PS beskrivit är anti-drönarsystem nu en absolut prioritet för Sverige, det vill säga ett behov Roark är direkt positionerat mot.

Harmattan AI – enhörning på 20 månader

Franska Harmattan AI grundades i april 2024 och värderades till 1,4 miljarder dollar redan i januari 2026 efter en B-investeringsrunda på 200 miljoner dollar, cirka 1 848 miljoner kronor, ledd av Dassault Aviation.

Bolaget bygger autonoma attackdrönare och övervakningssystem, med kontrakt hos både franska och brittiska försvarsdepartementen.

Uforce – VR mot drönarhot

Brittiska Uforce, värderad till 1 miljard dollar eller motsvarande 9 245 miljoner kronor, tränar soldater att skjuta ner drönare via VR-simulering. Vi har tidigare rapporterat att ukrainska drönaroperatörer tränar i Sverige då kunskapsöverföring har blivit lika strategiskt som hårdvara.

PS analys

Fyra försvarsenhörningar på ett kvartal är ingen trend. Det är en omvärdering av hur europeiskt kapital prissätter säkerhetsrisker.

Som Dagens PS analyserat fortsätter försvarsrallyt, men de verkligt intressanta möjligheterna finns nu i det onoterade segmentet. Roarks prenumerationsmodell ger återkommande intäkter och höga multiplar vid börsdebut.

Stark och Harmattan AI skalar mot hela NATO. Den som letar efter nästa Saab bör ha dessa bolag på bevakningslistan redan nu.

