JPMorgan storsatsar på Europas säkerhet – 1,5 biljoner dollar

Programmet, kallat Security and Resiliency Initiative (SRI), lanserades i USA i oktober förra året och utökades kort därefter till Storbritannien.

Opålitliga leveranskedjor

Chuka Umunna, tidigare parlamentsledamot för Labour i Storbritannien, leder JPMorgans satsning i sitt hemland.

”En sak som har blivit väldigt tydlig är att USA och väst har blivit alltför beroende av opålitliga och oförutsägbara leveranskedjor och källor för de saker som är avgörande för dess nationella ekonomiska säkerhet och motståndskraft”, säger han.

Nu tar banken nästa steg genom att inkludera flera europeiska länder, där fokus bland annat ligger på leveranskedjor, tillverkningsindustri, flyg- och rymdsektorn, energiförsörjning, sjukvård samt avancerad teknik som artificiell intelligens.

Fokus ligger på Storbritannien, Frankrike, Tyskland, Polen och Italien, men samtliga EU-länder och Nato-länder är med i strategin, enligt Umunna.

”I vårt gemensamma intresse”

Storbankens vd Jamie Dimon säger att både USA och Europa under lång tid varit alltför beroende av ”oförutsägbara källor” för kritiska resurser som är avgörande för säkerhet och ekonomisk stabilitet.

”Det ligger i vårt gemensamma intresse att hantera dessa utmaningar tillsammans, eftersom vår säkerhet, frihet och tillväxt är beroende av det”, säger Dimon.

Initiativet omfattar omkring 30 delsektorer, från skeppsbyggnad och rymdfart till kärnenergi, cybersäkerhet och produktion av avancerad militär utrustning.

