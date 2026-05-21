Aktiespararna tror Qviberg-aktien kan gynnas av SpaceX-notering

Ser ”kortsiktigt bra läge”

Det tror i alla fall Aktiespararnas experter Lars Frick och Jacob Svensson som pekar ut en svensk rymdaktie som en möjlig vinnare i kölvattnet av rekord-noteringen.

Det handlar om Mats Qvibergs satellit-bolag Ovzon (börskurs Ovzon).

Den aktien är nämligen en av två som Aktiespararna nu plockar in i sin så kallade ”korta portfölj” där organisationen enligt egen utsago ”föreslår kortsiktigt bra lägen i långsiktigt attraktiva bolag”.

Två aktier in – två ut

”Med bevisad lönsamhet i den första satelliten går det nu mer trovärdigt att blicka mot nästa steg”, skriver Aktiespararna om aktien och tillägger;

”I kombination med att SpaceX är på väg till börsen och svenska försvarssatsningar på Esrange ser vi dessutom att det är en sektor som kommer kunna tilldra sig stort intresse i närtid”.

Utöver Ovzon så adderas också spelbolaget Kambi (börskurs Kambi).

Däremot får hygienföretaget Essity (börskurs Essitys) och modebolaget Nelly (börskurs Nelly) lämna dne korta portföljen.

