Att investera långsiktigt brukar vara ett mantra från Aktiespararna. Men nu har de hittat en aktie de tror kan stiga redan här och nu på kort sikt.
Aktiespararna tror Qviberg-aktien kan gynnas av SpaceX-notering
”Aktien har positivt momentum efter flera starka rapporter där bolaget visat hög lönsamhet och goda kassaflöden”, skriver intresseorganisationens börsexperter.
Rymdsektorn i stort kan gynnas
Att Elon Musks SpaceX är på väg till börsen i vad som kan bli världens största börsnotering någonsin har väl knappast undgått någon.
Men det är inte bara superentreprenören Musk som kan komma att gynnas av rymdbolagets listning.
Det kan även gagna rymdsektorn i stort.
Ser ”kortsiktigt bra läge”
Det tror i alla fall Aktiespararnas experter Lars Frick och Jacob Svensson som pekar ut en svensk rymdaktie som en möjlig vinnare i kölvattnet av rekord-noteringen.
Det handlar om Mats Qvibergs satellit-bolag Ovzon (börskurs Ovzon).
Den aktien är nämligen en av två som Aktiespararna nu plockar in i sin så kallade ”korta portfölj” där organisationen enligt egen utsago ”föreslår kortsiktigt bra lägen i långsiktigt attraktiva bolag”.
Två aktier in – två ut
”Med bevisad lönsamhet i den första satelliten går det nu mer trovärdigt att blicka mot nästa steg”, skriver Aktiespararna om aktien och tillägger;
”I kombination med att SpaceX är på väg till börsen och svenska försvarssatsningar på Esrange ser vi dessutom att det är en sektor som kommer kunna tilldra sig stort intresse i närtid”.
Ny super-avknoppning på börsen – toppinvesteraren jublar
Det är ett av börsen i Stockholms största bolag och över en miljard människor använder dagligen företagets produkter världen över. Men nu kan så mycket
Utöver Ovzon så adderas också spelbolaget Kambi (börskurs Kambi).
Däremot får hygienföretaget Essity (börskurs Essitys) och modebolaget Nelly (börskurs Nelly) lämna dne korta portföljen.
