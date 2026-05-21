Hemliga fallskärmar: Cheferna som får miljoner för att sluta

Simula själv? Han lämnade med 1,4 miljoner euro i fickan, motsvarande 24 månadslöner. Det visar en ny kartläggning från finska Yle som grävt fram vad avgående börschefer faktiskt får betalt.

Hexagons Ola Rollén är ett annat slags fall. Han byggde bolaget från ett litet konglomerat till en av börsens tungviktare under 22 år och över 200 förvärv.

Ändå kvitterade han ut 88 miljoner kronor i fallskärm trots att han uppgavs ha lämnat frivilligt. Styrelsen kallade det ”en avvikelse från ersättningsriktlinjerna” men vägrade motivera varför.

I Warner Bros förhandlade VD David Zaslav fram ett avgångspaket på 887 miljoner dollar, drygt 8 miljarder kronor, kopplat till fusionen med Paramount.

335 miljoner dollar var enbart kompensation för en straffskatt som utlöses vid extremt stora avgångspaket, en kostnad som bolaget tog på sig.

Tre helt olika situationer. Men samma resultat, enorma belopp som aktieägarna får stå för.

Belöningen för att inte leverera

Yle-kartläggningen visar att mönstret är systematiskt. Metsä Boards avgående VD Mika Joukio fick 650 000 euro i ren fallskärm, plus ytterligare sex månaders lön på cirka 300 000 euro. Totalt nära en miljon euro.

Aktias Aleksi Lehtonen landade på totalt 720 000 euro inklusive sex månaders uppsägningstid. Suominens Tommi Björnman fick sammanlagt 700 000 euro. Citycons Oleg Zaslavsky kvitterade ut drygt en halv miljon euro totalt.

I Sverige samma sak. Monica Lingegård fick runt 6,6 miljoner kronor när hon tvingades bort som VD för SJ.

I Swedbank kostade fem avgående chefer sammanlagt över 60 miljoner kronor. Birgitte Bonnesen hade rätt till ett avgångsvederlag på drygt 20 miljoner kronor mitt i penningtvättsskandalen, men banken hävde senare fallskärmen.

Mest extrema exemplet är Intellegos Claes Lindahl som fick 6,5 miljoner i bonus utbetalt sex dagar innan han greps för grovt bedrägeri. En revision visade att i princip hela bolagets rapporterade omsättning var fabricerad.