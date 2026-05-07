Försvarsbolagets emission övertecknad med 278 procent

De garantiåtaganden som lämnats inom ramen för emissionen kommer därmed inte att tas i anspråk.

Däremot avser bolagets styrelse att besluta om att utnyttja övertilldelningsoptionen till fullo, motsvarande cirka 25,1 miljoner kronor, riktad till investerare som tecknat sig för B-aktier i emissionen utan att erhålla full tilldelning.

Front Ventures är investerare i tidig fas i nordiska och ukrainska försvarsbolag, särskilt inom områden som mjukvara, drönarteknik, kommunikation och elektronisk krigföring.

Bolaget tillförs cirka 50,2 miljoner kronor före avdrag för emissionskostnader och före kvittning av fordringar, enligt presemeddelandet.

Bolagets B-aktier är listade på NGM Nordic SME. Det slutliga utfallet väntas redovisas under fredagen.

