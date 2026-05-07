Front Ventures emission övertecknades med cirka 278 procent, motsvarande omkring 70 miljoner kronor, enligt ett pressmeddelande.
Försvarsbolagets emission övertecknad med 278 procent
Försvarsbolaget Front Ventures redovisar ett preliminärt utfall för sin företrädesemission, vars teckningsperiod avslutades den 6 maj 2026.
Utfallet indikerar att företrädesemissionen har blivit övertecknad med cirka 278 procent, motsvarande cirka 70 miljoner kronor, skriver de i ett pressmeddelande.
De garantiåtaganden som lämnats inom ramen för emissionen kommer därmed inte att tas i anspråk.
Däremot avser bolagets styrelse att besluta om att utnyttja övertilldelningsoptionen till fullo, motsvarande cirka 25,1 miljoner kronor, riktad till investerare som tecknat sig för B-aktier i emissionen utan att erhålla full tilldelning.
Front Ventures är investerare i tidig fas i nordiska och ukrainska försvarsbolag, särskilt inom områden som mjukvara, drönarteknik, kommunikation och elektronisk krigföring.
Bolaget tillförs cirka 50,2 miljoner kronor före avdrag för emissionskostnader och före kvittning av fordringar, enligt presemeddelandet.
Bolagets B-aktier är listade på NGM Nordic SME. Det slutliga utfallet väntas redovisas under fredagen.
