Den norske finansmannen Jan Petter Sissener gick på en mångmiljonförlust när han gav sig in i fastighetsbranschen. Nu tror hedgefondveteranen på en ny börsbonanza och pekar ut tre aktier inför 2027.
Brände 90 miljoner på fastigheter – nu pekar han ut nästa kursraket
Jan Petter Sissener har ägnat över 40 år åt aktiemarknaden och byggt upp ett rykte som en av Norges mer namnkunniga investerare.
Men när han lämnade börsen för att bli fastighetsutvecklare gick det betydligt sämre.
Ett privat bostadsprojekt i Oslo slutade med en förlust på uppemot 90 miljoner kronor. Fiaskot gav 71-åringen smeknamnet ”Byggare Bob”.
”Jag köpte en av Oslos finaste tomter alldeles för dyrt och sålde den vidare, men när köparna misslyckades fick jag ta tillbaka den och bygga i all hast utan förhandsförsäljning innan bygglovet löpte ut”, säger han till Dagens industri.
Projektet inleddes 2020 och drabbades av pandemin, skenande materialpriser och stigande räntor. Den ursprungliga kalkylen på 52,5 miljoner kronor slutade på mellan 80 och 90 miljoner.
Tror på ny börsbonanza
Fastighetsfiaskot har inte fått honom att lämna aktiemarknaden. Sedan 2009 driver han fondbolaget Sissener AS.
Flaggskeppsfonden Sissener Canopus har enligt Di avkastat 12,2 procent per år sedan 2012, med ungefär halva marknadsrisken jämfört med index.
Nu ser han förutsättningar för ett nytt börsrally. Om konflikterna i Ukraina och Mellanöstern får fredliga lösningar kan både oljepriser och räntor falla.
”Om vi får lösningar där oljepriset faller och räntorna sjunker, då kan vi få en ordentlig börsbonanza”, säger han.
Tre aktier inför 2027
Inför nästa år pekar Sissener ut tre favoriter. Först kommer norska Storebrand som är fondens största innehav med drygt 8 procent av portföljen.
Han lyfter fram bolagets tillväxt och aktieägarutdelningar. Under tredje kvartalet 2026 ökade Storebrands rörelseresultat med 7 procent till 1 162 miljoner norska kronor.
Nästa favorit är lågpriskedjan Europris. Här ser Sissener potential om bolaget lyckas vända utvecklingen i svenska lågpriskedjan ÖoB. Europris har tidigare uppgett att omställningen av butikskedjan fortskrider enligt plan.
Den tredje favoriten är amerikanska Amazon.
”Har inte rusat lika kraftigt som vissa andra i år, men bolaget tickar samtliga boxar”, säger han.
När Sissener väljer aktier lägger han stor vikt vid bolagens fria kassaflöde. Han varnar för bolag med hög skuldsättning och finansieringskostnader över 10–12 procent.
”Rapporterad ebit kan manipuleras, men kassaflödet ljuger aldrig”, säger hedgefondveteranen till Di.