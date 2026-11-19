Ett privat bostadsprojekt i Oslo slutade med en förlust på uppemot 90 miljoner kronor. Fiaskot gav 71-åringen smeknamnet ”Byggare Bob”.

”Jag köpte en av Oslos finaste tomter alldeles för dyrt och sålde den vidare, men när köparna misslyckades fick jag ta tillbaka den och bygga i all hast utan förhandsförsäljning innan bygglovet löpte ut”, säger han till Dagens industri.

Projektet inleddes 2020 och drabbades av pandemin, skenande materialpriser och stigande räntor. Den ursprungliga kalkylen på 52,5 miljoner kronor slutade på mellan 80 och 90 miljoner.

Tror på ny börsbonanza

Fastighetsfiaskot har inte fått honom att lämna aktiemarknaden. Sedan 2009 driver han fondbolaget Sissener AS.

Flaggskeppsfonden Sissener Canopus har enligt Di avkastat 12,2 procent per år sedan 2012, med ungefär halva marknadsrisken jämfört med index.

Nu ser han förutsättningar för ett nytt börsrally. Om konflikterna i Ukraina och Mellanöstern får fredliga lösningar kan både oljepriser och räntor falla.

”Om vi får lösningar där oljepriset faller och räntorna sjunker, då kan vi få en ordentlig börsbonanza”, säger han.