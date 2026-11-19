Den justerade vinsten beräknas hamna på 2,84–2,89 dollar per aktie, mot den tidigare prognosen på 2,80–2,87 dollar per aktie.

Konsumenter känner av trycket från högre bränslepriser, men överlag är konsumtionen förhållandevis stark, enligt finanschefen John David Rainey.

Walmart-aktien, som inför rapporten låg på plus 14 procent sedan årsskiftet, stiger 1,5 procent i terminshandeln inför torsdagens börsöppning på Wall Street.