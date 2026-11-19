Nettoförsäljningen väntas nu öka med 4,9–5,2 procent, vilket ligger över den tidigare prognosen från Walmart på 4,0–5,0 procent.
Walmart höjer prognosen – aktien stiger
Amerikanska Walmart, världens största detaljhandelskoncern, höjer sin prognos för både försäljning och vinst för innevarande räkenskapsår.
Nettoförsäljningen väntas nu öka med 4,9–5,2 procent, vilket ligger över den tidigare prognosen från Walmart på 4,0–5,0 procent.
Den justerade vinsten beräknas hamna på 2,84–2,89 dollar per aktie, mot den tidigare prognosen på 2,80–2,87 dollar per aktie.
Konsumenter känner av trycket från högre bränslepriser, men överlag är konsumtionen förhållandevis stark, enligt finanschefen John David Rainey.
Walmart-aktien, som inför rapporten låg på plus 14 procent sedan årsskiftet, stiger 1,5 procent i terminshandeln inför torsdagens börsöppning på Wall Street.