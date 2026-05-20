Artificiell intelligens hotar att förändra branscher över en natt. Det får en hel del investerare att söka sig till helt andra miljöer.
Investerare väljer "AI-säkra" sektorer – vill inte bli frånsprungna
Familjekontor och förmögna investerare ökar sina satsningar på traditionella verksamheter i takt med att osäkerheten kring AI-utvecklingen växer.
Det handlar om bilåterförsäljare, jordbruk och fiske.
Strategin bygger på att investera i tillgångstunga bolag med stabila kassaflöden och begränsad teknologisk risk.
Satsar på traditionella branscher
Utvecklingen beskrivs som en motreaktion mot de höga värderingarna inom AI och mjukvara.
På Wall Street har fenomenet fått namnet ”HALO”, en förkortning för ”heavy assets, low obsolescence”, alltså verksamheter med stora fysiska tillgångar och låg risk för snabb teknisk föråldring.
Ett exempel är den familjeägda investeringsfirman Equity Group Investments, som grundades av den avlidne miljardären Sam Zell, skriver CNBC.
Bolaget har byggt upp ett diversifierat innehav inom mer traditionella ekonomiska sektorer, med alltifrån John Deere-återförsäljare och tonfiskodling i Baja California till infrastrukturprojekt kopplade till gränshandel mellan USA och Mexiko.
Satsar långsiktigt
Bakom strategin ligger en långsiktig investeringshorisont. Familjekontor investerar ofta med generationer snarare än år som tidsperspektiv, vilket gör dem mindre beroende av snabba exits än traditionella riskkapitalbolag.
Det öppnar för investeringar i verksamheter som kräver stora tillgångar, men samtidigt erbjuder stabil efterfrågan och återkommande intäkter.
Särskilt fordons- och maskinåterförsäljare har blivit attraktiva investeringsobjekt.
Trots svagare konsumentefterfrågan till följd av inflation och högre räntor anses service- och reservdelsaffären ge stabila marginaler.
Kan finnas värde i jordbruk
Även jordbruk lyfts fram som en sektor där pressade värderingar skapar köplägen för investerare med tålamod och stark balansräkning.
Nya amerikanska skatteregler har också stärkt intresset för tillgångstunga verksamheter.
Förnyade regler för bonusavskrivningar gör det möjligt att dra av hela kostnaden för exempelvis maskiner och fordon redan första året de används, vilket kan förbättra den efter skatt-justerade avkastningen.
Samtidigt lockar sektorerna genom geografiska och regulatoriska inträdesbarriärer.
Kan hitta fynd
Franchiseavtal inom fordonsindustrin begränsar konkurrensen lokalt, medan fiskerinäringen skyddas av kvoter och tillståndssystem.
Ökad ekonomisk osäkerhet, stigande kostnader och handelsrelaterade risker har dessutom gjort att fler företag söker långsiktiga ägare.
Det skapar möjligheter för kapitalstarka familjeinvesterare att köpa verksamheter till lägre värderingar än under tidigare år.
