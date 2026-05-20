Investerare väljer "AI-säkra" sektorer – vill inte bli frånsprungna

Strategin bygger på att investera i tillgångstunga bolag med stabila kassaflöden och begränsad teknologisk risk.

Satsar på traditionella branscher

Utvecklingen beskrivs som en motreaktion mot de höga värderingarna inom AI och mjukvara.

På Wall Street har fenomenet fått namnet ”HALO”, en förkortning för ”heavy assets, low obsolescence”, alltså verksamheter med stora fysiska tillgångar och låg risk för snabb teknisk föråldring.

Ett exempel är den familjeägda investeringsfirman Equity Group Investments, som grundades av den avlidne miljardären Sam Zell, skriver CNBC.

Bolaget har byggt upp ett diversifierat innehav inom mer traditionella ekonomiska sektorer, med alltifrån John Deere-återförsäljare och tonfiskodling i Baja California till infrastrukturprojekt kopplade till gränshandel mellan USA och Mexiko.

