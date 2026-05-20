Investerare väljer "AI-säkra" sektorer – vill inte bli frånsprungna

Miljardären Sam Zell gick bort 2023, men han efterlämnade ett företag som fortsätter att göra investeringar. (Foto: Richard Drew/AP/TT).

Artificiell intelligens hotar att förändra branscher över en natt. Det får en hel del investerare att söka sig till helt andra miljöer.

Familjekontor och förmögna investerare ökar sina satsningar på traditionella verksamheter i takt med att osäkerheten kring AI-utvecklingen växer.

Det handlar om bilåterförsäljare, jordbruk och fiske.

Strategin bygger på att investera i tillgångstunga bolag med stabila kassaflöden och begränsad teknologisk risk.

Satsar på traditionella branscher

Utvecklingen beskrivs som en motreaktion mot de höga värderingarna inom AI och mjukvara.

På Wall Street har fenomenet fått namnet ”HALO”, en förkortning för ”heavy assets, low obsolescence”, alltså verksamheter med stora fysiska tillgångar och låg risk för snabb teknisk föråldring.

Ett exempel är den familjeägda investeringsfirman Equity Group Investments, som grundades av den avlidne miljardären Sam Zell, skriver CNBC.

Bolaget har byggt upp ett diversifierat innehav inom mer traditionella ekonomiska sektorer, med alltifrån John Deere-återförsäljare och tonfiskodling i Baja California till infrastrukturprojekt kopplade till gränshandel mellan USA och Mexiko.

Satsar långsiktigt

Bakom strategin ligger en långsiktig investeringshorisont. Familjekontor investerar ofta med generationer snarare än år som tidsperspektiv, vilket gör dem mindre beroende av snabba exits än traditionella riskkapitalbolag.

Det öppnar för investeringar i verksamheter som kräver stora tillgångar, men samtidigt erbjuder stabil efterfrågan och återkommande intäkter.

Särskilt fordons- och maskinåterförsäljare har blivit attraktiva investeringsobjekt.

Trots svagare konsumentefterfrågan till följd av inflation och högre räntor anses service- och reservdelsaffären ge stabila marginaler.

Kan finnas värde i jordbruk

Även jordbruk lyfts fram som en sektor där pressade värderingar skapar köplägen för investerare med tålamod och stark balansräkning.

Nya amerikanska skatteregler har också stärkt intresset för tillgångstunga verksamheter.

Förnyade regler för bonusavskrivningar gör det möjligt att dra av hela kostnaden för exempelvis maskiner och fordon redan första året de används, vilket kan förbättra den efter skatt-justerade avkastningen.

Samtidigt lockar sektorerna genom geografiska och regulatoriska inträdesbarriärer.

Kan hitta fynd

Franchiseavtal inom fordonsindustrin begränsar konkurrensen lokalt, medan fiskerinäringen skyddas av kvoter och tillståndssystem.

Ökad ekonomisk osäkerhet, stigande kostnader och handelsrelaterade risker har dessutom gjort att fler företag söker långsiktiga ägare.

Det skapar möjligheter för kapitalstarka familjeinvesterare att köpa verksamheter till lägre värderingar än under tidigare år.

Johannes Stenlund

Johannes Stenlund är en journalist som bevakar ekonomi, näringsliv och politik för Dagens PS. Särskilt intresserad av internationell handel, råvaror, utvecklingsfrågor och politisk ekonomi. Har tidigare skrivit om utrikespolitik och ekonomi för flera svenska tidningar. Trivs både med att förklara det stora sammanhanget och att bevaka den lilla händelsen på plats. Kontakta Johannes Stenlund här.

