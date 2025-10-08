Biljätten tvingas vinstvarna – rasar på börsen

BMW:s globala försäljning steg med nio procent under det senaste kvartalet.

Ändå ser den tyska biljätten sina vinster pressas och tvingas nu justera ned sina prognoser för helåret.

Bolaget meddelar att förväntningarna på årets resultat sänks, och det väntas nu bli lägre än förra året, skriver Carup.

Kina ett problem för bolaget

Bakom nedjusteringen ligger främst två faktorer: fortsatt svag utveckling i Kina och förseningar i återbetalningar av tullavgifter från både USA och Tyskland.

BMW väntar sig visserligen återbetalningar i miljardklassen nästa år, men under innevarande år blir effekten kraftigt negativ för likviditeten.

Kina, som är BMW:s enskilt viktigaste marknad, har utvecklats klart svagare än väntat under årets tre första kvartal.