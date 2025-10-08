Dagens PS
Biljätten tvingas vinstvarna – rasar på börsen

BMW-chefen Oliver Zipse behövde presentera siffror som inte gick hem bland investerare. (Foto: Zsolt Czegledi/AP/TT).
Johannes Stenlund
Uppdaterad: 08 okt. 2025Publicerad: 08 okt. 2025

Minskad vinst jämfört med förra året. Det är vad som väntar BMW, enligt nya siffror, och det är Kina som utgör det stora problemet.

BMW:s globala försäljning steg med nio procent under det senaste kvartalet.

Ändå ser den tyska biljätten sina vinster pressas och tvingas nu justera ned sina prognoser för helåret.

Bolaget meddelar att förväntningarna på årets resultat sänks, och det väntas nu bli lägre än förra året, skriver Carup.

Kina ett problem för bolaget

Bakom nedjusteringen ligger främst två faktorer: fortsatt svag utveckling i Kina och förseningar i återbetalningar av tullavgifter från både USA och Tyskland.

BMW väntar sig visserligen återbetalningar i miljardklassen nästa år, men under innevarande år blir effekten kraftigt negativ för likviditeten.

Kina, som är BMW:s enskilt viktigaste marknad, har utvecklats klart svagare än väntat under årets tre första kvartal.

Tullarna oroar

För att motverka pressen på återförsäljarna har bolaget tvingats gå in med stödåtgärder, vilket har påverkat marginalerna.

Utmaningarna på den kinesiska marknaden lyfts också av analytiker som det största orosmomentet framåt, då långsiktig tillväxt och prissättningskraft bedöms stå på spel.

Även tullfrågan fortsätter att tynga bolaget. Efter att USA tidigare infört 25-procentiga tullar på europeiska bilar har nivån nu sänkts till 15 procent.

Dröjer innan effekten kommer

Men de förväntade återbetalningarna dröjer, vilket gör att kassaflödet blir betydligt svagare i år än BMW tidigare räknat med, skriver Reuters.

Därtill väntas EU på sikt retroaktivt sänka importtullarna på bilar från USA till noll efter det ramavtal som slutits mellan Bryssel och Washington, men även här ligger effekten längre fram i tiden.

BMW föll kraftigt på börsen

Nyheten fick BMW:s aktie att falla kraftigt på Frankfurtbörsen under onsdagen, med en nedgång på upp till sju procent.

Även konkurrenten Mercedes-Benz tappade mark, med en nedgång på drygt tre procent, efter att också ha rapporterat svaga siffror till följd av tullar och minskad efterfrågan i Kina, skriver The Business Times.

BMW presenterar sin fullständiga kvartalsrapport den 5 november.

Journalist med fokus på ekonomi och näringslivsfrågor.

