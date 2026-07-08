Apple förlorade på onsdagen sitt försök att slippa EU:s hårdaste plattformsregler. Apple varnar nu för försämrad integritet. Vi analyserar vad domen gör med bolaget och aktien framåt.
Apple förlorar omstridda App Store-striden – så drabbas aktien
EU:s tribunal avvisade Apples överklagande gällande att stämplas som ”gatekeeper” under Digital Markets Act, vilket tvingar Apple att fortsätta öppna App Store och iOS för konkurrerande butiker, betallösningar och tjänster, enligt EU-domstolen.
Apple kallar kraven oproportionerliga, men kan bara överklaga på rättsliga grunder.
Ännu ett bakslag för Big Tech i Europa
Dagens PS har följt Apples rättsliga strider på nära håll, från Epic Games-tvisten i USA till hur EU steg för steg monterat ned butikens monopol. Domen är ännu ett bakslag för Big Tech i Europa.
Senast förra veckan förlorade Google sitt överklagande av ett rekordbötesbelopp på 4,1 miljarder euro, motsvarande 45,3 miljarder kronor. Vi har tidigare beskrivit hur plattformsjättarna driver kostsamma processer hela vägen för att skydda sina licens- och avgiftsmodeller, ett mönster som nu vänder emot Apple.
Vad det betyder för aktien
Kortsiktigt är hotet begränsat. App Store och tjänstesegmentet omsätter runt 31 miljarder dollar, eller 300 miljarder kronor, per kvartal.
Aktien handlades senast till 310,66 dollar, cirka 3 015 kronor. Rapporten kommer den 30 juli.
När Apple tvingas släppa in externa butiker och betalningar krymper den provision på upp till 30 procent som har gjort tjänsteintäkterna så lönsamma. Med ett P/E-tal på 37,17 prissätter marknaden fortsatt hög marginal, vilket gör aktien känslig om regelpressen sprider sig från EU till USA.
Så berörs svenska sparare
De flesta svenska sparare äger Apple utan att veta om det via globalfonder och indexfonder där bolaget ofta är en av de tyngre posterna. En urholkad tjänstemarginal slår därför brett mot svenska pensioner och ISK-konton.
Samtidigt gynnas svenska apputvecklare och konsumenter av lägre avgifter och fler butiker på iPhone.
PS analys
Domen bekräftar en riktning vi bevakat länge: Apples inlåsning håller på att luckras upp av lagstiftare snarare än av konkurrenter. Vår bedömning är att aktien tål detta så länge iPhone-försäljningen står stark. Tjänstedrömmen som burit värderingen sedan 2019 har dock fått ett tak nu.
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