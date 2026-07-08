Apple förlorar omstridda App Store-striden – så drabbas aktien

Vad det betyder för aktien

Kortsiktigt är hotet begränsat. App Store och tjänstesegmentet omsätter runt 31 miljarder dollar, eller 300 miljarder kronor, per kvartal.

Aktien handlades senast till 310,66 dollar, cirka 3 015 kronor. Rapporten kommer den 30 juli.

När Apple tvingas släppa in externa butiker och betalningar krymper den provision på upp till 30 procent som har gjort tjänsteintäkterna så lönsamma. Med ett P/E-tal på 37,17 prissätter marknaden fortsatt hög marginal, vilket gör aktien känslig om regelpressen sprider sig från EU till USA.

Så berörs svenska sparare

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De flesta svenska sparare äger Apple utan att veta om det via globalfonder och indexfonder där bolaget ofta är en av de tyngre posterna. En urholkad tjänstemarginal slår därför brett mot svenska pensioner och ISK-konton.

Samtidigt gynnas svenska apputvecklare och konsumenter av lägre avgifter och fler butiker på iPhone.

PS analys

Domen bekräftar en riktning vi bevakat länge: Apples inlåsning håller på att luckras upp av lagstiftare snarare än av konkurrenter. Vår bedömning är att aktien tål detta så länge iPhone-försäljningen står stark. Tjänstedrömmen som burit värderingen sedan 2019 har dock fått ett tak nu.

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