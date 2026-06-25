Nu slår bristen på komponenter igenom i priserna i butik. Apple har just aviserat nya prishöjningar på flera av sina populäraste produkter.
Apple höjer priserna på MacBook – med 20 procent
Apple höjer priserna på Mac-datorer och Ipads efter kraftigt stigande kostnader för minnes- och lagringschip, meddelade bolaget på torsdagen.
Prisökningarna kommer en vecka efter att vd Tim Cook varnade för att högre komponentkostnader gjort höjningar oundvikliga.
Mac-priserna höjs med omkring 15–20 procent medan Ipads blir 15–25 procent dyrare.
Kan höja även Iphone-priserna
Basmodellen av MacBook Air stiger med 200 dollar till 1 299 dollar, MacBook Pro höjs med 300 dollar till 1 999 dollar och MacBook Neo blir 100 dollar dyrare till 699 dollar.
Ipad Air ökar med 150 dollar till 749 dollar och Ipad Pro med 200 dollar till 1 199 dollar, skriver Wall Street Journal.
Motsvarande prisökningar lär därmed ske även i Sverige.
Däremot lämnas priserna på Iphone oförändrade, även om Apple signalerar att fler prishöjningar kan bli aktuella framöver.
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Betydligt dyrare minneschip
Bakgrunden är den kraftiga prisuppgången på DRAM- och NAND-chip, vars priser enligt analysföretaget TechInsights har fyrdubblats under det senaste året.
Den ökade efterfrågan drivs framför allt av AI-investeringar i stora datacenter, samtidigt som utbudet är begränsat.
Prisbeskedet kom dagen efter att minnestillverkaren Micron redovisat ett starkt kvartal. Bolaget rapporterade bruttomarginaler på över 80 procent och aktien steg 16 procent i efterhandeln.
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Har kunnat pressat priserna
Micron bedömer samtidigt att den ansträngda marknaden för minneschip kommer att bestå åtminstone till efter 2027.
Apple är en av världens största köpare av minnes- och lagringschip och har historiskt kunnat pressa leverantörerna till låga priser.
Den senaste utvecklingen tyder dock på att bolaget inte längre kan absorbera de snabbt stigande komponentkostnaderna utan väljer att föra dem vidare till konsumenterna.
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