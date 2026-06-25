Apple höjer priserna på MacBook – med 20 procent

Betydligt dyrare minneschip

Bakgrunden är den kraftiga prisuppgången på DRAM- och NAND-chip, vars priser enligt analysföretaget TechInsights har fyrdubblats under det senaste året.

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Den ökade efterfrågan drivs framför allt av AI-investeringar i stora datacenter, samtidigt som utbudet är begränsat.

Prisbeskedet kom dagen efter att minnestillverkaren Micron redovisat ett starkt kvartal. Bolaget rapporterade bruttomarginaler på över 80 procent och aktien steg 16 procent i efterhandeln.

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Har kunnat pressat priserna

Micron bedömer samtidigt att den ansträngda marknaden för minneschip kommer att bestå åtminstone till efter 2027.

Apple är en av världens största köpare av minnes- och lagringschip och har historiskt kunnat pressa leverantörerna till låga priser.

Den senaste utvecklingen tyder dock på att bolaget inte längre kan absorbera de snabbt stigande komponentkostnaderna utan väljer att föra dem vidare till konsumenterna.

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