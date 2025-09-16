Analytikerna hissar aktien i Ferrari till skyn

Mer än två tredjedelar av analytikerna som nyhetsbyrån bevakar har köpstämpel eller motsvarande betyg på Ferrari, och ytterligare två analytiker sätter sin vikt vid superbilstillverkaren.

Det är den högsta andelen optimistiska analytiker kring Ferrari sedan oktober 2020, framgår det.

Berenbergs analytiker tror att den verkliga efterfrågan på Ferrari är två till tre gånger företagets årliga leveransvolymer och räknar med att vinsten ökar i tvåsiffrig takt de kommande fem åren.

Ferrari jämförs med Hermes

Proffsen slår fast att den ikoniska Testarossa-modellen alltjämt är en ”övertygande långsiktig investering” mot bakgrund av dess ”exklusivitet, prestanda och status”.

Ferrari jämförs av flera av analytikerna med Hermes International, som producerar lyxväskor, och man hänvisar då till den långa orderstocken.

”Ferrari sticker ut från bilsektorn som en lyxbilstillverkare i Hermès-stil”, skriver Berenberg-analytikerna och refererar till lojala kunder och en orderstock på 18 till 24 månader, berättar Bloomberg.

Så stor är uppsidan i aktien

Enligt analytikerna på Berenberg, som sätter riktkursen 484 euro på Ferrari-aktien, finns det en uppsida på cirka 19 procent sett till måndagens stängning.

I dag, tisdag, har aktierna i den exklusiva sportbilstillverkaren studsat upp med 3,3 procent men ligger fortfarande 15 procent under rekordnivån i februari.

Företaget har efter det flaggat för minskade marginaler i spåren av de amerikanska tullarna, samtidigt har Ferrari kapacitet att föra över mycket av den ökade kostnaden på sina välbeställda kunder till skillnad från sina rivaler, däribland tyska Porsche.

