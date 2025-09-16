Analytikernas optimism kring den italienska lyxbilstillverkaren Ferrari är den största på nästan fem år, berättar Bloomberg.
Analytikerna hissar aktien i Ferrari till skyn
Mest läst i kategorin
Avanzas nya sparekonoms spaning: "En tydlig ökning"
Felicia Schön, tidigare privatekonom för Avanza, har nu utsetts till nätmäklarens nya sparekonom. Till Dagens PS delar hon nu med sig av sin syn på marknaden och vilken den senaste trenden är bland nätmäklarens över två miljoner kunder. Läs även: Telias vd i intervju efter succé-starten: Så vill han växa folkaktiens vinster – Dagens PS …
Rysk recession enligt siffrorna – centralbanken: "Avkylning"
Oljeintäkterna rasar, reservfonderna töms och banker varnar för skuldkris. Ryska centralbanken beskriver läget som en ”avkylning” snarare än en recession. Rysslands centralbank sänkte styrräntorna igen på fredagen och avfärdade att ekonomin befinner sig i recession. Samtidigt visar bankens egna data att BNP har krympt två kvartal i rad. Missa inte: Svenskarna får betala mer för …
Han ger barnbarnen 10 miljarder var
Det brukar sägas att barnbarn är livets efterrätt. För Goh Cheng Liangs sex barnbarn är desserten värd 10 miljarder var. I september 2024 dog asiatiske storkapitalisten Goh Cheng Liang 98 år gammal. Goh grundade Nippon Paint South East Asia, till vardags Nipsea, som förvaltar Asien-Stillahavs-områdets största företag för tillverkning av färg. Nu har arvet efter …
Swedbank övertygade: Aktien borde slå kursrekord
Aktien gick starkt fram till början av sommaren men har sedan mattats av bland annat efter svagare kvartalssiffror senast. Men nu har Swedbanks analytiker Rasmus Engberg träffat delar av bolagsledningen och känner sig övertygade att det är ett bra köpläge och sätter en riktkurs över det tidigare kursrekordet. Läs även: Ökad svensk konsumtion och hajpade …
EQT miljardsäljer efter succénotering i USA
Drygt 80 procent har aktien stigit sedan börsnoteringen förra sommaren. Nu passar det svenska riskkapitalbolaget EQT på att ta hem vinst. Totalt 305 miljoner dollar, eller 3,3 miljarder kronor, trillar in på EQT:s (börskurs EQT) konto. Läs även: Investerare flockas till AI-fonderna – expert varnar för fälla – Dagens PS Behov av kapital närmsta åren När …
Mer än två tredjedelar av analytikerna som nyhetsbyrån bevakar har köpstämpel eller motsvarande betyg på Ferrari, och ytterligare två analytiker sätter sin vikt vid superbilstillverkaren.
Det är den högsta andelen optimistiska analytiker kring Ferrari sedan oktober 2020, framgår det.
Berenbergs analytiker tror att den verkliga efterfrågan på Ferrari är två till tre gånger företagets årliga leveransvolymer och räknar med att vinsten ökar i tvåsiffrig takt de kommande fem åren.
Ferrari jämförs med Hermes
Proffsen slår fast att den ikoniska Testarossa-modellen alltjämt är en ”övertygande långsiktig investering” mot bakgrund av dess ”exklusivitet, prestanda och status”.
Ferrari jämförs av flera av analytikerna med Hermes International, som producerar lyxväskor, och man hänvisar då till den långa orderstocken.
”Ferrari sticker ut från bilsektorn som en lyxbilstillverkare i Hermès-stil”, skriver Berenberg-analytikerna och refererar till lojala kunder och en orderstock på 18 till 24 månader, berättar Bloomberg.
Så stor är uppsidan i aktien
Enligt analytikerna på Berenberg, som sätter riktkursen 484 euro på Ferrari-aktien, finns det en uppsida på cirka 19 procent sett till måndagens stängning.
I dag, tisdag, har aktierna i den exklusiva sportbilstillverkaren studsat upp med 3,3 procent men ligger fortfarande 15 procent under rekordnivån i februari.
Företaget har efter det flaggat för minskade marginaler i spåren av de amerikanska tullarna, samtidigt har Ferrari kapacitet att föra över mycket av den ökade kostnaden på sina välbeställda kunder till skillnad från sina rivaler, däribland tyska Porsche.
Läs också: Bentley enda lyxbilen som inte backar i Sverige DagensPS
Läs vidare: Lamborghinis vd till attack mot Trumps tullar DagensPS
Utbildad journalist med nästan 40 år i yrket. Har varit allmänreporter, kriminalreporter, jobbat med print och digitala medier, och var en tid chefredaktör för ett magasin på Dagens PS, samt under en kort period nyhetschef på dåvarande Miljöaktuellt och senare redaktionschef för News55.
Utbildad journalist med nästan 40 år i yrket. Har varit allmänreporter, kriminalreporter, jobbat med print och digitala medier, och var en tid chefredaktör för ett magasin på Dagens PS, samt under en kort period nyhetschef på dåvarande Miljöaktuellt och senare redaktionschef för News55.
Nya Tiguan laddhybrid R-Line är här. Med upp till 12 mils räckvidd helt på hel och snabbladdning på längre resor är den redo för alla dina äventyr.
Senaste nytt
Därför erbjuds du ett nytt kök
I Sverige slängs massor av bra kök på tippen, ofta helt i onödan. Orsaken? Det beror, åtminstone delvis, på lagar och regler. Ungefär en tredjedel av alla svenskar bor i hyresrätter och dessutom är de flesta arbetsplatser hyresrätter, det vill säga företag och organisationer hyr sina lokaler. I dessa bostäder och arbetsplatser är det fastighetsbolags …
Passagerare riskerar att bli instängda i Teslabilar
Nu utreder amerikanska bilsäkerhetsmyndigheter berörda Teslabilar på grund av problemen med dörrhandtagen. Det är vissa Model Y-fordon som den amerikanska trafiksäkerhetsmyndigheten, National?Highway Traffic Safety Administration (?NTA), nu inleder en utredning av. Det handlar om Tesla Model Y från och med modellåret 2021, berättar Bloomberg. Anledningen är problem med fordonens elektroniska dörrhandtag som riskerar att bli …
Styrkebeskedet: Lovande trend för svensk ekonomi
Är fyra år av svag svensk ekonomi på väg mot sitt slut? Rapporten "Sveriges ekonomi – statistiskt perspektiv" öppnar för viss optimism. Statistiska Centralbyrån är kanske inte gemene mans favoritmyndighet, men i dag bjuder man på positiva nyheter. Den inhemska ekonomin stärks och utvecklingen befäster en ljusning för svensk ekonomi. Efter flera år av liten …
Microsofts aktieköp i OpenAI – en guldgruva
När techjätten Microsoft får ny aktiepost i OpenAI kan den bli värd minst 150 miljarder dollar, enligt uppskattningar. Det skriver Business Insider och refererar till BNP Paribas. Allting började med att mjukvarubjässen Microsoft investerade i OpenAI 2019. Då rörde det sig om en investering på 1 miljard dollar, men 2023 gick bolaget in med ytterligare …
Världens dyraste ämnen – ett kostar biljoner
De glimmar, gnistrar eller finns i mikroskopiska mängder. Ett av ämnena är så svåråtkomligt att dess värde räknas i biljoner per gram. Silver och guld i all ära, men när det gäller de verkligt sällsynta materialen blir prislappen något helt annat. Vissa ämnen kostar långt mer än diamanter och kan till och med nå svindlande …