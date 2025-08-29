Dagens PS
Lamborghinis vd till attack mot Trumps tullar

Lamborghini
Lamborghini-toppen Stephen Winkelmann konstaterar att tullosäkerheten får de stenrika kunderna att vänta med bilköp. (Foto: Christophe Ena/AP/TT)
Ola Söderlund
Ola Söderlund
Uppdaterad: 29 aug. 2025Publicerad: 29 aug. 2025

Lyx- och sportbilstillverkaren Lamborghinis vd Stephan Winkelmann märker att välbärgade nu står på bromsen och tvekar inför bilköp på grund av tullarna.

Det här uppger den amerikanska finansnyhetskanalen CNBC och berättar att Lamborghinis ordförande och vd uppfattar att handelstullarna fortfarande är instabila mellan USA och EU.

USA är Lamborghinis största marknad och trots att den exklusiva biltillverkaren gjorde ett rekordresultat senast och rapporterade om en stark orderstock, så är Lamborghini-toppen orolig och menar att tullarna kan få negativ effekt på företaget.

Vill se hur höga tullarna blir till slut

Enligt Winkelmann avvaktar vissa rika, amerikanska kunder vad USA:s tullsats blir i slutändan för EU. Det rör sig om kunder som planerat att köpa en bil av Lamborghini för minst 400 000 dollar, cirka 3,8 miljoner kronor.

USA och EU har enligt medierapporter kommit överens om en tull på 15 procent på vissa EU-produkter, inklusive bilar. Men detta förutsätter att EU presenterar fler löften som faller i god jord hos USA:s president Donald Trump.

Bland annat har Trump efterlyst att EU-länderna köper fler AI-chip från USA, samt militär utrustning.

Osäkerheten får Lamborghinis kunder alla hålla hårdare i plånboken.

Vd:n De är rika av en anledning

”Vissa väntar eftersom de vill vara säkra på att detta är den slutgiltiga siffran som kommer att vara på plats”, säger Winkelmann till CNBC.

“De är miljonärer eller miljardärer av en anledning, så de vet vad de gör och varför de gör saker”.

Han tillägger att andra Lamborghini-kunder är nöjda med det besked som kommit ut.

Nu gör Lamborghinis stora orderstock att biltillverkaren, enligt Winkelmann, till viss del kan undvika värsta pressen från tullarna, men tullpolitiken kommer ändå att påverka verksamheten, säger han.

Lamborghini tillverkas i Italien och detta är viktigt för varumärket, framgår det.

Lamborghini: Ingen USA-flytt

Trump har deklarerat att företag slipper tullar om de flyttar sin produktion till USA, men det har lyxbilstillverkaren inga som helst planer på.

”För oss är frihandel rätt strategi. i vet alla att det ena är vad vi vill ha. Det andra är verkligheten, och vi måste hantera komplexitet eftersom vi är verkliga, och vi är redo att möta vad som än kommer”, säger Stephan Winkelmann.

Lamborghini ägs av Volkswagens Audi-grupp och har precis rapporterat än ökningen av resultat med 16 procent.

För första gången drar Lamborghini in mer än 3 miljarder euro i intäkter, närmare bestämt 3,5 miljarder euro, för räkenskapsåret 2024.

Rörelseresultatet ökade till 835 miljoner euro.

Ola Söderlund
Ola Söderlund

Utbildad journalist med nästan 40 år i yrket. Har varit allmänreporter, kriminalreporter, jobbat med print och digitala medier, och var en tid chefredaktör för ett magasin på Dagens PS, samt under en kort period nyhetschef på dåvarande Miljöaktuellt och senare redaktionschef för News55.

