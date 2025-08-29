Lamborghinis vd till attack mot Trumps tullar

Undvik miljardmisstag - så får du en bättre projektstart

Det här uppger den amerikanska finansnyhetskanalen CNBC och berättar att Lamborghinis ordförande och vd uppfattar att handelstullarna fortfarande är instabila mellan USA och EU.

USA är Lamborghinis största marknad och trots att den exklusiva biltillverkaren gjorde ett rekordresultat senast och rapporterade om en stark orderstock, så är Lamborghini-toppen orolig och menar att tullarna kan få negativ effekt på företaget.

ANNONS

Vill se hur höga tullarna blir till slut

Enligt Winkelmann avvaktar vissa rika, amerikanska kunder vad USA:s tullsats blir i slutändan för EU. Det rör sig om kunder som planerat att köpa en bil av Lamborghini för minst 400 000 dollar, cirka 3,8 miljoner kronor.

Läs även: Reagans rådgivare: “Dags att avslöja Trump” DagensPS

USA och EU har enligt medierapporter kommit överens om en tull på 15 procent på vissa EU-produkter, inklusive bilar. Men detta förutsätter att EU presenterar fler löften som faller i god jord hos USA:s president Donald Trump.

Bland annat har Trump efterlyst att EU-länderna köper fler AI-chip från USA, samt militär utrustning.

Osäkerheten får Lamborghinis kunder alla hålla hårdare i plånboken.